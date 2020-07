Wednesday, 15 July 2020, 14:22 HKT/SGT Share: 伯克哈德·迪克教授正式加入德視佳眼科國際醫學顧問委員會 助力推動歐洲員工的醫學教育,促進技術創新,提高醫療品質和服務水準



香港, 2020年7月15日 - (亞太商訊) - 實力雄厚的全球眼科醫療集團德視佳國際眼科有限公司(「德視佳」或「公司」,股份代號:1846),欣然公佈伯克哈德·迪克教授(「迪克教授」) 已於近日正式加入德視佳眼科國際醫學顧問委員會,未來將助力推動歐洲員工的醫學教育,促進技術創新,提高醫療品質和服務水準。



伯克哈德·迪克教授



作為歐洲開創飛秒激光進行白內障手術的外科醫生之一,迪克教授是全球眼科界的權威,為德國眼科學院、歐洲白內障和屈光外科醫師學會以及各種國際學術交流會議擔任常駐講師和指導老師。曾經指導過來自38個不同國家的眼科專家進行白內障、屈光矯正、人工晶體植入、青光眼、角膜移植、玻璃體切除和視網膜手術。迪克教授曾於2018年獲得國際權威眼科網站《眼科醫生》(The Ophthalmologist)發佈「全球具影響力的眼科醫生」排名中,榮登前20名榜單,此前他亦數次榮登該榜單前50名。



作為國際公認的白內障和屈光手術權威,他在1990年畢業於德國吉森大學醫學院,1996年加入德國美因茲大學眼科醫院,並於2003年正式成為其眼科大學教授。2006年,迪克教授被德國波鴻大學任命為大學眼科診所和研究院負責人兼主任,主要研究及進行白內障和屈光治療,並帶領團隊成為享譽國際的眼科診所,成績斐然。



從業30年間,迪克教授不斷追求更先進的手術技術,推動眼科醫療教育的發展。



德視佳行政總裁、董事會主席及執行董事Jørn Slot Jørgensen博士表示︰「我們十分高興迪克教授加盟德視佳眼科國際醫學顧問委員會。集團未來將引入更多嶄新的視力矯正技術及設備,並通過行業先驅者之一,迪克教授的卓越及豐富的手術及研究經驗分享,進一步提升集團的綜合實力,促進技術創新,提高醫療品質和服務水準,為歐洲及中國顧客提供全球領先的視力矯正手術治療,並為股東及投資者創造最大的回報。」







