來源 新娛科控股有限公司 新娛科控股於香港聯交所主板上市

香港, 2020年7月15日 - (亞太商訊) - 新娛科控股有限公司(「新娛科控股」或「本公司」;與旗下子公司合稱為「集團」)欣然宣佈,公司今日於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)主板成功上市。



新娛科控股為一家位於中國的綜合遊戲發行商及開發商,專注於在中國市場發行手機遊戲。集團致力於利用多年來在營運中獲得的在手機遊戲行業的經驗及專業知識,連同對集團的發行合作夥伴及遊戲玩家的良好了解,為遊戲玩家帶來優質及互動遊戲體驗,以開發及發行高品質及精心定制的手機遊戲。



新娛科控股主要從事手機遊戲發行及定制軟件及手機遊戲的開發及銷售。新娛科控股的業務涵蓋了價值鏈的上游和中游,包括作為遊戲開發商、發行商、聯合發行商及分銷渠道。



華高和昇財務顧問有限公司擔任是次上市的獨家保薦人。華金證券(國際)有限公司、中泰國際證券有限公司、中國通海證券有限公司為聯席全球協調人及聯席牽頭經辦人。華金證券(國際)有限公司、中泰國際證券有限公司、中國通海證券有限公司、交銀國際證券有限公司、國信證券(香港)融資有限公司、東吳證券國際經紀有限公司及東方證券(香港)有限公司為聯席賬簿管理人。



新娛科控股董事會主席兼執行董事隋嘉恒先生總結道:「新娛科控股今日成功在香港聯交所主板上市,對公司而言,這是一個十分重要的里程碑。展望未來,新娛科控股將充分利用上市平台的優勢,專注發展高增長潛力的業務,擴充遊戲發行能力,深化與現有客戶的關係並持續開發新客戶以及繼續提升遊戲研發能力。我們旨在進一步鞏固集團的行業地位,擴大集團收益,從而為股東帶來最大回報」







