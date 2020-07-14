Tuesday, 14 July 2020, 15:55 HKT/SGT Share: 四大動力支撐高成長性 渤海銀行首發值得關注

香港, 2020年7月14日 - (亞太商訊) - 據信報報道，渤海銀行股份有限公司（下稱「渤海銀行」或「公司」）將於7月16日在港交所上市，這是國內銀行業今年的首單IPO，公司具有支撐業績成長的多方面因素。



全國性牌照 佈局重點經濟圈

渤海銀行是唯一一家自《中國商業銀行法》修訂以來成立的全國性股份制商業銀行，擁有全國性牌照優勢，公司用14年完成了主要省會及經濟重要城市的戰略佈局，渤海銀行根植京津冀地區，2009年上海分行和深圳分行正式營業，公司在長三角及珠三角經濟圈快速發展。截至2019年12月31日，渤海銀行擁有33家一級分行（包括直屬分行）、30家二級分行、127家支行、54家社區小微支行，並設立了香港代表處，網點總數達到245家，具備了輻射全國、蓄勢待發的網絡優勢。



細分業務定位 拓展中間業務

渤海銀行的公司業務聚焦於高成長性的客戶群體，從經濟轉型、產業升級、優質穩健、回報良好四個維度鎖定行業龍頭企業為核心客戶。在傳統行業領域主要服務於經營穩健的房地產企業，在新經濟領域服務於新製造、新科技、新零售及新消費行業中的優質客戶，在零售客戶方面，渤海銀行精准服務于金融需求旺盛的「壓力一代」和擁有一定財富積累且需要財資管理服務的「養老一族」。2017年至2019年，公司貸款和墊款年複合增長率為16.4%，在全國性股份制上市商業銀行相比位居第一，個人貸款業務年複合增長率為40.2%，在全國性股份制上市商業銀行相比位居第二。



渤海銀行推出了行業電商平台、政府政務平台、智慧社區平台、智慧城市平台等衆多業務場景平台。通過與合作平台數據共用，獲得大量數據及海量客戶資源，得以不斷拓寬獲客渠道，拓寬中間收入渠道，持續提升市場競爭力。



引入金融科技 助推業務發展和風控

渤海銀行在蘇州設立了生態銀行實驗室，打造了傳統架構與雲計算相融合的科技架構體系，實現了業務、網點的數字化與智慧化。渤海銀行與阿裡雲建立了全面戰略合作關係，投產了涵蓋IaaS、PaaS到SaaS完整的分佈式私有雲。渤海銀行通過金融科技重塑了銀行業務和服務模式，打造了共建、共用、共贏的「線上渤海銀行」開放生態銀行體系，延伸銀行服務的邊界。公司通過金融科技技術構建了「立體防禦、數據支撐、運營集中、響應實時」的數據安全運營體系，並打造了智慧風控決策體系－「飛廉」風控平台，得益於智能風控決策體系，渤海銀行風控取得良好成效。



推行精益化管理

渤海銀行推行精益化的管理模式，以高質高效的經營管理體系為客戶提供最佳體驗。公司在設立階段就引進境外戰略投資者，其中渣打銀行持股比例達19.99%，是第二大股東，渣打銀行在公司搭建管理體系中發揮了重要指導作用，曾派出近100人的團隊全面深度參與渤海銀行的初期經營，渤海銀行的管理理念、企業文化傳承了渣打銀行審慎、規範的基因和風格。



截至2019年12月31日，渤海銀行總資產11,169億元，總權益826億元。2019年營業收入284億元，淨利潤82億元，資本充足率13.07%,不良貸款率1.78%，撥備覆蓋率187.73%，淨利潤同比增速達15.7%，加權平均淨資產收益率達13.71%。





July 14, 2020, 15:55 HKT/SGT

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