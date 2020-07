Tuesday, 14 July 2020, 14:19 HKT/SGT Share: 昊天發展組合營公司 研發肝細胞與生物療法

香港, 2020年7月14日 - (亞太商訊) - 昊天發展集團有限公司(港交所股份代號:0474,“昊天發展”或“集團”),一家多元化投資控股公司,通過其子公司Aceso Life Science Holding Limited(“Aceso”)與Promethera Biosciences S.A./N.V(“Promethera”)成立合資公司(“合資公司”)。



該合資公司由Aceso及Promethera分別占60%及40%股權,旨在中國以及東南亞地區獨家研發及分銷Promethera的生物製藥產品(“該等產品”),當中包括用於治療慢性及急性肝衰竭、非酒精性脂肪肝炎及尿素循環失調等疾病以及用於治療肝硬化/脂肪肝,自身免疫力疾病及多種腫瘤的抗體產品。Promethera將會向合資公司授權該等產品相關在中國及東南亞地區的所有知識產權並提供長期技術支援。合資公司下一步亦將與日本伊藤忠商事株式會社(“伊藤忠”)探討開展一系列相關合作。



亞太地區是全球肝病發病重點地區,據統計,2017年全球因肝病死於肝硬化的人數達132萬人,中國為肝硬化的高發地區,2018年新增病人人數為700萬人,死亡人數約為每年10萬人。另外中國2018年新增肝癌病人人數為39萬人,死於肝癌的人數為37萬,占全球因肝癌死亡人數的47%。昊天發展一直積極尋求延展其業務至生命科技行業,此次通過Aceso與Promethera成立合資公司,引進全球領先的治療多種肝臟疾病以及新冠肺炎(“COVID-19”)的細胞療法及抗體產品落地中國以及東南亞地區,是集團實現其戰略的重大里程碑。



Promethera Biosciences S.A/N.V.簡介

Promethera Biosciences S.A/N.V.由比利時皇家醫學院院士及比利時天主教魯汶大學教授Etienne Sokal與比利時天主教魯汶大學技術轉移中心Sopartec SA于2009年創立,是一家致力於肝臟疾病細胞療法的生物製藥公司及肝臟治療領域的全球創新公司。公司致力於探索挽救患者生命的新療法,以減少病人對肝移植的需求,其研發管線主要圍繞其專利細胞技術HepaStem的免疫調節和抗纖維化特性所開發。除細胞療法( HepaStem及H2Stem )外,Promethera亦積極開發抗體管線產品Atrosimab以實現多元化的治療方案。



HepaStem是一種肝源性擴增幹細胞生物藥,細胞源自合規捐贈的健康人類肝臟,于Promethera Biosciences符合現行優良藥品生產管理規範標準(cGMP)的製造工廠分離,擴增。HepaStem主要適用病症為慢加急性肝衰竭(ACLF)、非酒精性脂肪肝炎(NASH)及尿素循環失調(UCD)。HepaStem目前已完成慢加急性肝衰竭2a期臨床研究,其2a期臨床研究資料已入選為2019年歐洲肝臟研究學會(EASL)年度會議中的突破性發現。HepaStem現正在歐洲展開2b期的潛在關鍵性階段ACLF病人臨床研究。此外,Promethera Biosciences正籌備於歐洲就HepaStem用於治療2019新型冠狀病毒肺炎引起的急性呼吸窘迫症候群提出新藥臨床試驗申請。



Promethera Biosciences其他在研產品包括;(1) H2Stem,一種次世代的肝膽間充質祖細胞可用于肝臟再生, (2) Novotarg,臨床前CD95 /CD20雙特異性抗體可用於治療多種癌症,(3) Atrosimab,臨床前TNF-1號受體(TNF Receptor 1)拮抗單價抗體,可用於肝臟疾病及其他發炎性自身免疫力疾病。



Aceso Life Science Holding Limited簡介

Aceso Life Science Holding Limited, 是由昊天發展以及和高資產管理有限公司(“和高”)成立的合資公司, 昊天發展與和高分別持有其51%及49%股權。 Aceso Life Science 業務主要為引進全球生命科技資產及知識產權並于大中華及東南亞進行研發、商業化及分銷。







July 14, 2020

