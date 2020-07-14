Tuesday, 14 July 2020, 12:01 HKT/SGT Share: 力世紀宣布與ROHM共同完成新一代碳化矽雙逆變器800V系統首個原型 實現更小型化、更輕量及更高效 可廣泛應用於不同電動車型

目標於未來24個月投入量產



香港, 2020年7月14日 - (亞太商訊) - 力世紀有限公司（「力世紀」，「本公司」，香港聯合交易所股份代號：860.HK；連同其附屬公司統稱「集團」）欣然宣布其附屬公司GLM Co., Ltd (「GLM」) 成功完成顛覆電動汽車市場的新一代碳化矽雙逆變器800V系統首個原型。該碳化矽逆變器乃GLM與著名日本半導體和電子元件製造商ROHM Co., Ltd. (「ROHM」)共同研發，自今年2月雙方宣布共同研發合作後僅五個月便完成首個原型。項目計劃將於未來二十四個月內投入量產。



GLM與ROHM共同研發新一代碳化矽雙逆變器800V系統首個原型



前所未有技術實現更小型化，更輕量及更高效



力世紀及其附屬公司致力在汽車出行技術上勇於創新。全新研發的新一代碳化矽雙逆變器800V系統結合碳化矽作為功率元件，較絕緣柵雙極電晶體轉換技術擁有明顯優勢。該三合一的整裝系統配備固態電池（SSB）電池管理系統（BMS），同時結合兩個逆變器及一個電源分配單元（PDU），使全新的逆變器系統達至更小型化，減低重量及提供與普遍產品相比更高的輸出量。透過應用新系統，電動汽車的重量及充電時間均能大大減低。本集團將致力於2021年底前進一步縮短充電時間。



項目預計於2022年春季開始量產。本集團期望與發動機生產商及電池生產商合作，為全球最先進的電動汽車動力總成之一提供一站式方案。



顛覆性逆變器系統可廣泛應用於不同電動汽車



根據彭博 NEF 於2020年1月出版的《Electric Vehicle Outlook 2020 》，至2040年過半全球載客汽車銷售量為電動汽車。報告又預期全球電動汽車維持長遠的市場需求，至2040年全球電動汽車銷售量將達至5,400萬台。力世紀擁有嶄新的新一代碳化矽雙逆變器800V系統技術，預計可應用於如電動列車、電動巴士等廣泛交通工具及其他電動汽車型號，使集團在滿足日益增長的市場需求上佔盡有利位置。



力世紀有限公司主席何敬豐先生表示：「新一代碳化矽雙逆變器800V系統首個原型之完成，為力世紀及電動汽車市場立下重要里程碑。該獨特產品標誌電動汽車動力總成的未來，為本集團挖掘電動汽車市場的龐大潛力做好準備。本集團將繼續積極辨識市場需求，並研發創新及可持續技術以抓緊機遇。」



關於力世紀有限公司

力世紀有限公司（「力世紀」，股份代號：860.HK）為一家領先的綜合汽車出行技術解決方案供應商，擁有自主研發能顛覆汽車出行的技術，矢志通過整合全球先進的汽車出行資產及網路，為「未來出行」打造全球領先的一站式汽車出行服務平台。



集團於2020年3月完成收購歐洲高性能極級超跑開發商Apollo Automobil 的86.06%股份後，以全新品牌「Apollo Future Mobility Group」出發，並以兩大支柱開展業務路向，分別為Apollo汽車 (Apollo Automobil) 及Apollo先進技術 (Apollo Advanced Technologies) 。除了開發及銷售極級超跑，以及以「Apollo」品牌進行交叉品牌許可業務外，集團透過整合Apollo Automobil及集團原有的電動車技術，從構思、設計、建模、工程、模擬、原型製作、實際測試，以至將生產前原型交付予客戶，提供一站式總承包技術解決方案，致力為全球汽車出行市場提供無縫、全面的解決方案平台。



集團的附屬公司包括歐洲高性能極級超跑開發商Apollo Automobil和日本首家電動汽車開發商GLM Co.Ltd，並目標於今年6月完成全面收購德國汽車工程解決方案供應商Ideenion。此外，集團亦透過投資全球首個金屬3D列印汽車製造平台Divergent Technologies, Inc及行業領先的電動汽車充電解決方案供應商依威能源，拓展汽車出行技術。



如欲瞭解更多資訊，請瀏覽 http://www.apollofmg.com/





July 14, 2020, 12:01 HKT/SGT

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