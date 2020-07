Friday, 10 July 2020, 10:47 HKT/SGT Share: 電纜名企赴港上市,中國蜀塔前景可期

香港, 2020年7月10日 - (亞太商訊) - 7月10日,以生產電線電纜為核心業務的中國蜀塔國際控股集團有限公司(以下簡稱「中國蜀塔」)正式宣佈在香港聯合交易所上市,股票代碼08623.HK。這是今年以電線電纜為核心業務在香港交易所上市的首支GEM股票,也代表著“蜀塔”這個四川省級電線電纜骨幹企業從區域龍頭向全國性市場戰略騰飛邁出了意義重大的一步。



據瞭解,“中國蜀塔”本次股票發行價格為每股0.30港元,共計發售2億股,其中公開發售股份數目為2000萬股,配售股份1.8億股,擬募集資金逾0.6億港幣。



中國蜀塔始於2004年,為中國西部地區馳名電線電纜製造商及供應商,在四川省成都市及廣元市分別擁有綜合生產設施。



2018年到2019年,中國蜀塔收益由人民幣5.53億元增加約24.0%至人民幣6.86億元,純利由人民幣1,739.6萬元增加至人民幣2,975.2萬元。“中國蜀塔”在整體行業發展趨於平緩的情況下,仍然保持高速增長,主要得益於其“產品力”和“品牌力”。



電線電纜廣泛應用於國民經濟各個部門,是現代經濟和社會正常運轉的基礎保障。全國電纜行業銷售收入由2011年的1.06萬億增長到2019年的2萬多億,在中國機械工業中按產值計僅次於汽車製造業位居第二位。中國線纜行業趨於成熟,已從高速粗放步入中速高質發展階段,增速放緩但任然領先於全球平均水準。



中國蜀塔的產品線主要包括覆蓋電力、家庭專用等各規格型號線纜,以及鋁板、鋁杆等鋁製品。蜀塔電力電纜是公司16年來潛心經營,沉澱出來良好口碑的主打產品。特別是在鋁芯線纜市場上,公司堅持以「生產靠近原料地,工藝保持高標準」持續在電氣裝備和輸配電網路細分市場中為客戶提供大量性價比最高的優質產品,使品牌深入客戶群,並呈現持續擴張的生命力。《中國電線電纜行業“十三五”發展指導意見》指出:耐高溫、抗短路、免維護、環保節能的電線電纜具有較大空間,尤其是在裝備電纜細分領域,不同客戶對於電阻性能、絕緣及護套材料、生產工藝等方面均具有定制化需求,潛力巨大。中國蜀塔計劃針對上述特色需求投入研發,開發出更安全更環保,滿足用戶對品質追求的家用系列產品。



公司未來成長性強,深耕線纜行業,延伸多元化產品線將持續貢獻新的業績增長點。中國蜀塔本次香港上市,有助於增強產品研發和生產實力,進一步提升公司品牌知名度,前景樂觀。





