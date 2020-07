Thursday, 9 July 2020, 15:56 HKT/SGT Share: 港股主板上市的天大藥業(00455.HK)蓄勢待發、值得期待

香港, 2020年7月9日 - (亞太商訊) - 隨著國內各省陸續出台《關於促進中醫藥傳承創新發展的實施意見》、北京市中醫藥條例(草案公開徵求意見稿),中醫藥行業踏入了快速發展的進程。港股市場一些相關的優質中小盤標的,也開始逐漸被市場發現價值。譬如以發展中醫藥產業為基礎,發展創新藥物和醫療科技,發展優質的醫療保健服務的天大藥業(00455.HK),近期似乎開始受到市場越來越多的關注。



公司總部設在香港,在中國深圳和澳大利亞悉尼設立了行銷中心,負責香港、中國、澳大利亞、及覆蓋全球的國際市場銷售網絡和品牌建設。目前公司旗下產品包括化藥、生物製品、中成藥、中藥材、中藥飲片、健康產品及保健品等,涵蓋心腦血管疾病、兒科疾病、感冒及呼吸系統疾病、抗感染類、戒毒類、抗腫瘤和其他治療領域的藥品,以及「和谷」、「托康」品牌系列健康產品及保健產品等。



危機的對面便是拯救其於水火之中的生機

近期疫情風暴的肆虐之下,除了口罩、酒精等基本防疫物品熱度攀升,相關藥品的需求也大幅提高,例如公司產品之一的利巴韋林在疫情期間銷量走俏。此外,在當今尚未有針對新冠病毒的特效藥或是疫苗正式投入使用的情況下,天大藥業爭分奪秒,在疫情爆發初期迅速會同中醫藥權威專家,研定而成中藥抗疫系列方劑 —「抗疫一方」(預防方)、「抗疫二方」(治療方)、「抗疫三方」(康復方),繼而在粵港澳三地為逾千名民眾提供義診及贈予「抗疫一方」,協助民眾抗疫,獲得社會好評。2020年4月,「抗疫一方」顆粒劑成功被納入澳大利亞藥品管理局登記藥品表,是首個在中國以外市場取得註冊的、對流感、新冠病毒有預防作用的中藥,意味著天大藥業中醫藥的國際化戰略向前邁進了一大步。



中醫藥政策不斷利好,發展前景廣闊

「預計2020年,我國中醫藥大健康產業或將突破3萬億,年均複合增長率將保持在20%。」——國務院新聞辦發佈的《中國的中醫藥》白皮書。預計2022年或將達到1,708億元,且到2024年或將超過2,000億元,年平均複合增長近10%;且預計2020年中藥市場規模或將達5,806億元,複合增長率為8.2%。隨著中醫藥教育意識越來越普及,民眾消費能力亦不斷提升,天大藥業緊抓時代的發展機遇,進行中醫藥全產業鏈佈局,以中醫藥產業為企業發展的核心板塊,從中醫、中藥、中醫藥智能三大方面打造中醫藥全產業鏈,建立中藥材品質控制優於國家標準的「天大標準」,創辦新型中醫館連鎖—天大館。天大館立足粵港澳大灣區,佈局全國全球,努力發展成為中醫館連鎖第一品牌;已先後於2019年5月在廣東珠海及於2020年2月在香港銅鑼灣各開設一家旗艦館,此外,有別於前兩家的澳洲天大館在籌備中,將以會所形式運營,結合澳洲得天獨厚的頤養環境,聚焦慢病管理。未來天大館會將養宮、痛症治療和康養作為特色服務進行推廣;天大藥業充分利用互聯網資訊技術、大數據、人工智能及其它創新科技,搭建「雲上天大館」,實現中醫藥服務線上線下相互融合、遠程診療及專家會診,為民眾提供優質、便捷、全面的中醫藥健康服務,成為推動中醫藥傳承、創新和發展的領跑者。



業績保持穩健

從截至2020年3月31日止年度發佈的全年業績可以看到,雖然期內公司收入4.92億港元,同比減少6.7%,但股東應占年度溢利約為314萬港元,同比上升18.3%。整體收入下跌,主要是由於國家醫保政策變更,旗下盟生藥業的腦蛋白產品銷量受到較大影響,,不過因為天大藥業只控股盟生藥業55%,減低了對股東應占年度溢利的影響。與此同時,公司全資附屬公司天大藥業(珠海)有限公司銷售收入由2019財政年度約1.77億港元上升38.3%至本財政年度約2.46億港元。其中,主要產品托平(纈沙坦膠囊)及托恩(布洛芬混懸液)的銷售收入較2019財政年度分別上升67.8%及31.8%。天大藥業(珠海)溢利貢獻由2019財政年度約1,690萬港元增加55.4%至本財政年度約3,420萬港元,不但完全抵銷了盟生藥業業績退倒的影響,更令股東應占年度溢利部份不跌反升。預期中藥材、中藥飲片、中醫館業務將保持增長。天大藥業(珠海)有限公司位於珠海金灣區的新研發及制藥基地預計於2021年可以投產,屆時產能將進一步提升,產品將更豐富,規模化將帶來收益的最大化,相信可以為天大藥業帶來持續的發展動力。



天大藥業重視產品研發,古代經典名方中藥複方製劑產品、運用腦蛋白提取工藝技術開發的日化產品和食品、茶包、湯包、膏滋等傳統中藥養生產品、藥食同源健康產品、系列面膜產品等,在有條不紊推進。天大藥業積極應對醫改政策變化,通過銷售模式創新、進一步開拓國內外市場、加強新產品研發及新產品合作等手段,來鞏固擴大仿製藥業務,促進創新藥業務成長。同時,對接國家產業政策,全面推進中醫藥業務發展,重點打造新型中醫館連鎖─天大館。



天大藥業努力構建多元化的投資者互動管道,與股東及投資者保持密切互動,提高資本市場對公司的認知。天大藥業一直以來派息穩定且公司無負債,此次董事會建議派付末期股息每股0.13港仙。相信未來會創造更多的價值以回饋股東。







