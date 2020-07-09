Thursday, 9 July 2020, 15:41 HKT/SGT Share: 渤海銀行赴港上市 金融科技提升資產質量

香港, 2020年7月9日 - (亞太商訊) - 據東方日報報道，作為國內最年輕的全國性股份制商業銀行，渤海銀行（09668.HK）今日持續招股。隨著金融科技的興起，中國銀行業已全面擁抱金融科技。渤海銀行亦緊抓金融科技帶來的發展機會，進一步提升資產質量。



金融科技拓展業務 數字化理念根植其DNA



渤海銀行通過金融科技重塑了銀行業務和服務模式，打造了共建、共享、共贏的「線上渤海銀行」開放生態銀行體系，延伸銀行服務的邊界，拓展了業務範圍。渤海銀行推出了行業電商平台、政府政務平台、智慧社區平台等眾多業務場景解決方案，並為各方提供定制化、智能化、端到端的業務合作模式，顯著改善消費者感受和滿意度，在創造新的盈利點的同時提高了客戶粘性。



截至2019年12月31日，渤海銀行的平台業務合作平台數量已超過100家，於2019年其通過建立場景獲得的線上用戶達到28.15萬戶，這些線上平台的合計交易量達到人民幣420億元。通過與合作平台數據共享，渤海銀行得以不斷拓寬獲客渠道，拓寬中間收入渠道，持續提升其金融產品及服務的市場競爭力與認知度。



結合自身優勢以及當前經濟的發展趨勢，渤海銀行以一些龍頭企業為重要合作夥伴，打造出了旅遊出行、房地產生活、現代物流三大生態圈，並以開放生態銀行無感服務為粘合劑，聚合生態圈中的平台與消費者。在互聯網旅遊、便捷出行領域，截至2019年12月31日止年度，渤海銀行通過旅遊合作平台新增客戶16萬戶。



在金融科技方面，渤海銀行屢獲殊榮。2018年，公司榮獲「中國金桔獎－最佳金融科技服務獎」、「金融科技及服務優秀創新獎評選－管理創新突出貢獻獎」、「中國電子銀行金榜獎－ 最佳個人網上銀行獎」等獎項。2019年，公司榮獲《21世紀經濟報道》 「年度金融科技銀行」榮譽。渤海銀行已通過金融科技，已將數字化理念植入到其DNA中。



科技賦能注入新活力 數字化風控能力逐步增強



近年來，渤海銀行的核心科技能力不斷增強，其建設了統一的支付、影像處理、互聯網賬戶、中間業務管理資產聚合等應用平台，實現了系統開發的標準化和綜合金融產品服務一點接入。公司自主研發和投產了同城雙活技術架構，並與阿里雲建立了全面戰略合作關係。科技賦能為渤海銀行發展注入新活力，為其發展全面數字化、智慧化銀行發展提供了有力支撐。



通過金融科技技術，渤海銀行加強了風險監控，完成對風險資產預警的全面化及線上化，並有機結合成熟的線下風控邏輯和手段，全面提升風控能力。公司構建了「立體防禦、數據支撐、運營集中、響應實時」的數據安全運營體系，打造智能風控決策體系。2019年，智能風控決策體系榮獲《亞洲銀行家》中國年度風險數據與分析技術實施大獎，為公司的零售業務健康持續合規發展打下堅實基礎。



得益於智能風控決策體系，渤海銀行風控取得良好成效，資產質量亦顯著向好。截至2017年12月31日、2018年12月31日及2019年12月31日，該行的零售貸款不良率分別為0.37%、0.38%、0.54%，均低於各年已披露零售貸款不良率的全國性股份制上市商業銀行的平均值。同期，該行的撥備覆蓋率分別為185.89%、186.96%和187.73%，撥貸比分別為3.24%、3.44%和3.34%，均呈穩中向好趨勢。其中，撥貸比優於全國性股份制上市商業銀行平均水平。



正處於招股期的渤海銀行，金融科技已成為其一大亮點，該技術不僅有助其拓展業務邊界，更有助進一步提升其資產質量。







July 9, 2020, 15:41 HKT/SGT

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