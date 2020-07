Avance Clinical榮獲Frost & Sullivan“2020亞太CRO市場領導力獎”

Wednesday, 8 July 2020, 21:00 HKT/SGT Share:

澳大利亞阿德萊德, 2020年7月8日 - (亞太商訊) - Avance Clinical在全球遠程線上獎頒獎典禮上榮獲由Frost & Sullivan 頒發的久負盛名的“2020亞太CRO市場領導力獎”,其是澳大利亞在CRO 生物技術方面領先的公司。



Avance Clinical的首席執行官 Yvonne Lungershausen



這是該公司獲得的首個Frost & Sullivan獎項,其在過去一年裡在亞太地區發展迅速。



Avance Clinical 的首席執行官 Yvonne Lungershausen稱讚了她的團隊——由來自澳大利亞和新西蘭的100多名臨床試驗專家組成。



“我們已經證明:始終注重贊助商的文化和靈活主動的策略讓我們每次都會脫穎而出,我們的業務回頭率高達75%。而這一點得到了Frost & Sullivan調研團隊的認可,整個Avance Clinical 團隊對此都感到非常自豪。”



“澳大利亞成功地解決了COVID-19危機,目前已經開始進行臨床試驗。這一獎項進一步加強了生物技術界的認知,即這是一個早期階段的專家目標,在這裡他們可以迎頭趕上延誤的試驗進度。”



“Avance Clinical是推進快速研究項目啟動方面的專家,通常能在6週內批准並啟動試驗。”



Avance Clinical是一家澳資委託合同研究組織,20年以來一直為當地和國際藥物研發行業提供符合全球監管標準的高質量臨床研究服務。



Avance專注於為生物技術公司的早期臨床試驗提供支持,在過去的4年中進行了150多個早期階段(1期和2期)試驗,涉及95個治療適應症的8300多名參與者。



Frost & Sullivan最佳實踐分析師Nidhi Jalali表示:



“在競爭激烈的亞太地區CRO市場中,Avance Clinical作為早期生物技術臨床試驗的領導者脫穎而出。該公司為需要便捷和創新型臨床試驗解決方案的生物技術公司提供響應迅速且具有創新性的服務,同時還具有最高水平的數據合規性。



Avance Clinical是一家提供全套CRO服務且有20年行業經驗的公司。

在過去的一年裡,該公司迅速發展,員工人數翻了一番,其還計劃在該地區進一步擴大規模。 Avance Clinical能夠為生物技術公提供了真正與其規模匹配的服務,這意味著與一些大型CRO 公司相比,其擁有更好的任務理解力和更優質的客戶服務。



Avance因其科學和專業的監管知識獲得高質量臨床試驗結果並以此聞名於世,累計了令人印象深刻的74%的業務回頭率,彰顯了其作為市場領導者的地位。 ”



除了出色的新冠疫情管理能力,另一個重要因素就是速度、高質量場地和運營測試項目成本誘人。



- 澳大利亞政府對臨床試驗支出提供的43.5%以上的財政退款

- 臨床試驗無需IND,簡化監管流程

- 先進的醫療、研究和科學團體,領先的調查人員和KOL,以及現代化的醫療設施



觀看視頻——了解更多信息https://www.avancecro.com/



澳大利亞因其在FDA標準的科學合規性和研究卓越性、醫療保健先進性,以及有機會在臨床試驗競爭較少的環境中接觸患者等方面的優勢而享有盛譽聲譽,這也進一步增強了其作為臨床試驗目的地的優勢。



想了解更多關於在澳大利亞開展您下一項研究的優勢,請聯繫我們:

https://www.avancecro.com/contact-us/



關於獎項

“Frost & Sullivan最佳實踐獎”對在各自行業中表現出色的頂尖公司的肯定與表彰。獲獎者都是Frost & Sullivan公司分析師進行深入訪談、分析和全方位的二次調研後確定的。通常Frost & Sullivan公司分析師會對候選公司的收入、市場份額、產能和對行業的總體貢獻進行調研,以確定是否符合最佳實踐獎獲得者的要求。

關於市場領導力獎,Frost & Sullivan分析師分別闡述了核心基準標準,總結如下:

1. 技術槓桿作用

2. 客戶購買體驗

3. 性價比

4. 出色的增長戰略

5. 客戶服務體驗

6. 品牌實力



憑藉強勁的整體表現,Avance Clinical 私人有限公司獲得了“2020年亞太地區CRO市場領導力獎”。我們還認識到,您獲得這一獎項的原因是許多個人(員工、客戶和投資者)在做日常抉擇時都選擇相信公司,並為公司的未來做出了有意義的貢獻。



關於 Avance Clinical

Avance Clinical擁有20多年的從業經驗,目前是澳大利亞領先的合同研究機構之一。 Avance Clinical通過協調人員、技能和專業知識,促進高質量的藥物開發,以追求更健康的世界。



AvanceClinical憑藉其經驗豐富的團隊,致力於提供高質量的臨床研究服務。 Avance Clinical的知識和經驗庫也得益於精心挑選的專家在不斷地擴張,這些專家也表現出對所選領域的高度熱情。



Avance Clinical在成熟的臨床試驗生態系統中提供高質量的服務,包括世界級的研究人員和能夠訪問特定患者組群的中心。其他好處還包括:



1. 政府發放研發經費,意味著可享受超過43.5%的臨床試驗經費返利。

2. 遠程醫療在COVID-19大流行期間的樞紐作用——快速和連續性。

3. 網上問診(SIV)和研究的啟動在 5 — 6週得以實現。

4. 臨床試驗不需要IND申報。

5. 一期臨床試驗不要求使用完整的GMP材料。

6. 建立了具有世界一流的研究人員和場所的臨床試驗環境。

7. 建立健康的受試者數據庫和專業的患者群體庫。

8. 整個澳大利亞一期設施分為5個獨立部分,其中包括以醫院為基礎的重症監護室。

9. 擁有世界一流的基礎設施和專業的臨床試驗室的大型醫院,其在FDA合規研究方面有著長期的跟踪記錄

10. 季節性研究:北半球的讚助商可以利用澳大利亞的反流感和季節性過敏進行全年的研究



媒體聯絡:

media@avanceCRO.com

Chris Thompson



