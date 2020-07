「冠君創業營商實戰計劃」反應踴躍 商界領袖齊分享成功之道

Wednesday, 8 July 2020, 18:31 HKT/SGT Share:

香港, 2020年7月8日 - (亞太商訊) - 持有花園道三號及朗豪坊物業的冠君產業信託(股份代號:2778)首次舉辦「冠君創業營商實戰計劃」,共有逾270名學生報名參加,反應踴躍。而信託亦於上星期五舉行了網上分享及簡介會。



(左至右)香港醫思醫療集團創辦人兼行政總裁鄧志輝先生、冠君產業信託行政總裁王家琦女士與路畢斯餐飲集團創辦人鐘思朗先生分享個人見解



冠君產業信託行政總裁王家琦女士、香港醫思醫療集團創辦人兼行政總裁鄧志輝先生及路畢斯餐飲集團創辦人鍾思朗先生等商界領袖於分享會上分享成功之道。其中,王家琦女士道出其由投資銀行家轉職至行政總裁的轉變,並述說冠君產業信託所提供的暑期工作經驗。而鄧志輝先生則分享其選擇棄醫從商的決定,以及於香港醫思醫療集團當實習生的機會。同時,鍾思朗先生亦講述成功創立「美食王國」的歷程及多年來曾面對的挑戰。



香港醫思醫療集團創辦人兼行政總裁鄧志輝先生表示:「雖然由一名醫生轉型為營商的角色確實是一個艱難的決定,但回首看我仍然覺得此決定是絕對正確的。我們專注於信息科技、服務及品牌,並認為創造價值對於所有公司的可持續發展而言亦不可或缺。我希望是次計劃的參加者能發揮個人特質及潛力,優勝者亦有機會被挑選為我們的管理培訓生並獲得管理層的指導。」



路畢斯餐飲集團創辦人鍾思朗先生表示:「作為企業家,我視建立脈絡及專注於自己真正感興趣的事情為成功的主要因素。事實上,我在創業前已經開始投資不同業務累積經驗,以尋求未來發展的機會。我希望是次計劃的參加者能夠了解自己的興趣,發掘成功的職業生涯。」



冠君產業信託行政總裁王家琦女士表示:「擔任投資銀行家及行政總裁兩個專業均令我領悟到堅毅與熱誠是事業成功的必要條件。透過建立人脈而達致長期關係亦至關重要。我認為上述計劃將為學生提供良好平台,讓他們汲取實用的市場推廣技巧,同時亦希望我們分享的內容能使參加者得到啟發。未來,我們將繼續支持青年發展,並為業務及持份者締造共享價值。」



「冠君創業營商實戰計劃」旨在讓大專學生透過成功商界領袖的指導,掌握實用的商業技能。參加者將透過比賽實行一個推廣朗豪坊現金券的營商計劃。比賽會於7月進行並將於8月中旬宣布優勝者。



請瀏覽 https://youtu.be/8jWufdXFriY 以觀賞完整版網上分享及簡介會。



有關冠君產業信託(股份代號:2778)

冠君產業信託擁有及投資提供租金收入的寫字樓及零售物業。信託主要投資位於優越地點的甲級商用物業。現時擁有花園道三號及朗豪坊兩幢地標性物業,總樓面面積達293萬平方呎,分別座落於維港兩岸。

網站:www.championreit.com







