天宸康合資產管理：海普瑞(09989-HK)長期發展潛力巨大 可以關注

香港, 2020年7月8日 - (亞太商訊) - 據財華網報道,今年以來,在新冠疫情的催化下,醫藥板塊走出趨勢上漲的行情。在醫藥板塊炒作情緒升溫的背景下,多家生物科技企業亦相繼赴港上市,且均取得不錯表現。作為今年首家A+H的生物科技公司,深圳市海普瑞藥業集團股份(09989-HK)在上市之初便吸引了廣大投資者的目光,其此前招股共錄得逾68倍超額認購,凍結資金317億港元。



海普瑞是領先的中國製藥公司,在全球擁有製藥領域、創新生物科技領域及CDMO領域的業務。海普瑞製藥和創新生物藥研發成績突出,然而其CDMO業務可謂是公司的“hidden gem”隱藏的寶石,值得關注。根據弗若斯特沙利文的資料,按2018年收入計,海普瑞的CDMO業務位居中資前三大生物製劑CDMO運營商之列。



海普瑞的CDMO業務擁有全球化且多元化的客戶群,其中包括全球領先的製藥公司以及中小型生物技術公司及初創公司。除按服務收費及商業供應合同外,海普瑞的CDMO平台亦使公司能够快速開發多元化創新藥管綫。



受益於全球生物製藥行業的發展,海普瑞的CDMO業務幫助公司取得快速發展並使公司的收入來源多元化。2017年,海普瑞的CDMO收入為人民幣3.24億元,到2018年、2019年分別增加至5.49億元元及7.86億元,同比分別增加69.1%及43.4%。



近年來,全球生物製劑CDMO市場迅速擴大,且未來仍具有巨大增長潜力。生物製劑CDMO全球收入從2014年的31億美元增至2018年的64億美元,年複合增長率為19.6%,預計到2024年將達到216億美元,年複合增長率為22.4%。



隨著越來越多的製藥公司開發生物製劑,更多生物仿製藥有望投入市場,這將對生物製劑CDMO服務産生巨大需求。由於就2018年的收入而言,全球生物製劑CDMO市場的五大參與者合共占52.1%的市場份額,因此全球生物製劑CDMO市場並不集中。來本港上市其它二家生物CDMO運營商,藥明生物(02269-HK)及金斯瑞(01548-HK)過去表現均相當出色。作為前三大生物製劑CDMO運營商,海普瑞具有較大的未來發展潛力,建議關注。



潘鐵珊

天宸康合資產管理投資總監

07/07/2020





