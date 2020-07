Wednesday, 8 July 2020, 14:26 HKT/SGT Share: 研發強勁全球市場份額領先 海普瑞今敲鑼上市

香港, 2020年7月8日 - (亞太商訊) - 據經濟日報報道,一場突如其來的疫情,讓醫藥股再次獲得資本市場的青睞,今年以來走勢亮眼。港股市場醫療行業指數由去年底最低點797.67漲至目前最高點1511.42,漲幅超過80%。這也促使近月來多個醫藥公司赴港上市,藉助行業的東風和資本的力量快速擴大經營,其中就包括中國最大及全球第三大依諾肝素鈉注射液生產商及銷售商——深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司(以下簡稱「海普瑞」或「公司」)(9989.HK)。



今日,海普瑞於香港聯交所正式掛牌上市,高盛及摩根士丹利為其聯席保薦人。本次上市,海普瑞發售價定位每股18.40港元,集資額約為40.36億港元。海普瑞的業務專注於用以治療引起致命疾病的凝血及血栓的肝素,憑藉其強大的研發能力和商業化能力,公司發展迅速,成長為中國領先的製藥公司。按注射製劑的出口價值及出口量計,2018年海普瑞在中國製藥公司中排名第一。



CDMO業務快速增長 研發能力強勁

生物製劑CDMO業務能夠為藥企提供定制的藥品生產服務和高增值服務,CDMO業務的實力亦代表了藥企研發能力的強弱。而海普瑞的CDMO業務快速增長,不僅增長其收入,亦為其管線藥物的臨床開發提供強大的支持力。



海普瑞憑藉其最先進的實驗室及符合CGMP要求的生產設施,為客戶提供全面、綜合且高度可定制的端到端CMC服務。目前,海普瑞有兩個研發平台,賽灣生物及SPL。憑藉這兩個研發平台,海普瑞的CDMO業務能夠開發及製造包括天然衍生、重組大分子產品及臨界非病毒載體以及基因治療中間體在內的一系列產品。此外,賽灣生物平台的若干客戶被大型製藥公司收購,比如Selexys Pharmaceuticals Corporation於2016年被Novartis International AG收購, ARMO Biosciences, Inc.於2018年被Eli Lilly及本公司收購以及Synthorx Inc於2019年被賽諾菲收購,側面證明了海普瑞的CDMO業務的實力。



CDMO業務為海普瑞帶來可觀的收入。據資料顯示,海普瑞CDMO業務的收入從2017年的人民幣324.3百萬元增至2018年的人民幣548.5百萬元,並進一步增至2019年的人民幣786.4百萬元。按2018年收入計,海普瑞的CDMO業務位居中資前三大生物製劑CDMO運營商之列。



CDMO業務對外創收,對內為公司提供強大研發支持。海普瑞戰略性地構建了一套完善的、在大中華區具有獨家開發及商業化權利的首創臨床階段候選藥物及自主研發的首創候選藥物組合。該等管線藥物的開發,是為了應對腫瘤、心血管、炎症和自身免疫領域較大的醫療需求缺口。目前,海普瑞已經獲得五項針對腫瘤及非腫瘤適應症的候選藥物在大中華區的獨家開發及商業化權利,其中兩項處於III期全球臨床試驗階段,兩項處於II期全球試驗階段。



營銷能力突出 市場佔有率全球領先

憑藉強大的研發能力,海普瑞目前擁有三個依諾肝素鈉注射液明星產品,Inhixa、 Neoparin及Prolongin。這三個明星產品藉助海普瑞出色的營銷能力走向全球,目前已獲全球35個國家批准並在19個國家銷售。



海普瑞在歐盟、中國和美國三大依諾肝素市場實施本地化和差異化的營銷策略,這為公司帶來了依諾肝素注射液銷售額的快速增長。在歐盟,海普瑞的依諾肝素鈉注射液銷量從2017年的18.1百萬支增長164%至2018年的47.8百萬支,並從2018年的47.8百萬支增長77.0%至2019年的84.6百萬支。值得一提的是,自2016年以來,海普瑞在歐盟銷售的依諾肝素鈉注射液累計超過1億劑。



出色的營銷能力成就了海普瑞全球領先的市場佔有率,據資料顯示,按2019年全球銷售額計,海普瑞是中國最大及全球第三大依諾肝素鈉注射液生產商及銷售商,佔據6.5%的全球市場份額。







July 8, 2020, 14:26 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, 业务, 制药及生物技术

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network