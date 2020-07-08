Wednesday, 8 July 2020, 12:09 HKT/SGT Share: 這波港股打新中，找個價值窪地：推虎視

香港, 2020年7月8日 - (亞太商訊) - 美股和港股也是一路高漲，甚至最近很多人喊出了，騰訊破600只是在7月還是8月的問題。



有個沒有求證的資料顯示，香港中環的基金經理們，閉著眼買，最近兩個月的平均收益率都超過了40%了。A股的基金經理應該更多了。



這也是為何最近香港和深圳的樓市都交易量很活躍呢，仲介都說是因為這些金融圈的聰明人和普通人一樣：對於磚頭的真愛。



很多沒有辦法沖進樓市的人，只剩下了一條自由之路：炒股。這也是為何過去這段時間港股市場出現了很多打新大戶的身影。



這個星期香港活力非常猛，曾經共有17家公司同一天招股。這對於剛進市場打新的人來說，如何選擇就非常重要了。除了跟大流追熱點板塊生物製藥和物業 管理外，也可以看看其他的可能被低估的公司。



7月10號有8家公司敲鐘，這8家公開市場孖展凍資大概在1300多億——雖然市場看起來很熱鬧，實際上除了兩家醫藥公司歐康維視、永泰及物業管理公司正榮等的1000多億，實際上剩下的5家公司僅分去了23%左右的資本。



不過仔細看一下，這5家公司中，電子煙屬於受政策波動非常之大的公司，只適合賺快錢和快賺錢，說不定哪天則隨時被判死刑，不值得長期持有。



其他的四家中，有一家可以看看，虎視傳媒。這是一家主要給出海企業做廣告投放的，從最初的直接投放，現在進入技術投放。



和做股票交易類似，之前都是人工溝通交易，現在用量化交易了。出海廣告這塊也是如此，未來技術推動是核心。這也是虎視傳媒在做的事情。和同行業的赤子城很像。



現在赤子城的股價長得也非常好，7月6日一度創新高2.8塊了，今日（7月7日）市值達到23億港元，市盈率達到了30多倍。但是，虎視的業務和赤子城類似，也都是港股，這次定價為0.86港元每股，相當於其估值還未超過10倍。



這對於未來來說，虎視和赤子城一樣有很大的提升空間。實際上，他們現在的員工才40個左右，年淨利潤可以做到3000多萬。未來AI化投放後，虎視更像一個輕資產公司，主要由技術驅動。



打新要看當下，更要看未來，選擇好一個窪地，能賺錢都是香的。







July 8, 2020, 12:09 HKT/SGT

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