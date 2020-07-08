Wednesday, 8 July 2020, 11:45 HKT/SGT Share: 弘陽地產獲克而瑞證券發表「強烈推薦」研究報告

香港, 2020年7月8日 - (亞太商訊) - 中國領先的綜合性房地產開發商弘陽地產集團有限公司(「弘陽地產」或「集團」；股份代號：1996）獲克而瑞證券首次覆蓋，目標價為2.90港元，給予「強烈推薦」評級。



克而瑞證券認為近年來公司銷售高成長，土地儲備優良，同時商業運營已積澱出行業領先的規模和品牌效應，看好公司未來銷售持續增長的潛力，以及商管、物管等存量業務的大發展。



此外，克而瑞證券指出近年公司銷售取得亮眼增長主要有以下幾點原因：



1. 精耕長三角都市圈：土儲集中於長三角核心區域（59%）及二線熱點城市（74.5%），高消費指數及穩定人口淨流入帶來抗風險能力，同時核心都市圈自身及外溢需求推動銷售高增長；公司總土儲/銷售面積為3.5X，短期業績保障性較高。



2. 適時外拓，完善全國化佈局：近期公司新進拓展華南、西南等區域市場，拿地專案對標都市圈的外溢需求，帶來較高品牌溢價。



3. 財務結構優化，良好回款水準為土地投資提供保證：公司銷售回款有力覆蓋土地款支出，公司計畫40%-50%回款用於投資端保障高增速的維持。截至2019年末公司銷售回款率高達94%，相較去年同期提升4.0個PCT，高於行業平均水準。



4. 完善激勵機制，打造行銷鐵軍：公司充分啟用職業經理人制度，同時配備完善專項激勵機制、薪酬激勵機制、股權激勵機制和專案跟投機制，值得一提的是，公司行銷團隊在業內享有良好口碑，為項目高去化率提供前線保障。



有關弘陽地產集團有限公司 (「弘陽地產」) (股份代號:1996)

弘陽地產集團有限公司（「弘陽地產」或「集團」）是一家中國領先的綜合性房地產開發商，專注於住宅物業開發以及商業及綜合用途物業的開發、運營及管理。通過紮根南京、深耕江蘇、佈局長三角，弘陽地產已在江蘇省建立了穩固的區域性龍頭地位。自1999年南京紅太陽註冊成立，弘陽地產已在房地產開發及銷售領域耕耘了近20年之久，成功建立了「弘陽」品牌，開發實力及行業地位獲得了廣泛認可。弘陽地產主要在長江三角洲地區一帶開展業務活動，而該地區為中國經濟最繁榮及活躍的地區之一。



弘陽地產業務運營包括三個主要業務分部：房地產開發與銷售、商業物業投資與經營、酒店業務。弘陽地產持有並經營大部分已開發的商業物業。弘陽地產持有該等商業物業作長期投資及資本增值目的，並出租該等商業物業以產生租金收入。此外，根據克而瑞研究中心的研調顯示，集團2020年1-6月於全口徑銷售金額排行榜中晉升至46強。







July 8, 2020, 11:45 HKT/SGT

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