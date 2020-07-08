Tuesday, 7 July 2020, 21:00 HKT/SGT Share:

來源 AIM ImmunoTech Inc AIM ImmunoTech(AIM)與日本國立傳染病研究所及全球領先的製藥公司Shionogi簽署傳質和研究協議，以測試擴增素是否可作為COVID-19的潛在疫苗佐劑

奧卡拉，佛羅里達州, 2020年7月7日 - (亞太商訊) - AIM ImmunoTech(NYSE-American交易代碼: AIM)於今日宣布，其已與日本國立傳染病研究所(NIID)及總部位於日本的全球領先製藥公司Shionogi簽署了一項有關傳質和研究的協議，以測試AIM的藥物擴增素是否可作為潛在的輔助治療由SARS-CoV-2引起的新型冠狀病毒傳染病COVID-19。根據該協議，AIM將為各個研究項目提供擴增樣本。此外，除非NIID和Shionogi對外公佈，否則所有臨床前和臨床結果的細節將保密。



該項目將會是NIID和Shionogi的合作項目，由AIM提供Ampligen。Hideki Hasegawa博士，醫學博士，NIID流感病毒研究中心主任，世界衛生組織(WHO)流感調查與研究合作中心主任表示，東京是世界一流的病毒疫苗專家聚集地，而且Shionogi已經致力於傳染病研究60多年了。



AIM 的首席執行官Tom Equels發表意見時稱：“我們很榮幸能與日本備受尊崇的NIID以及世界頂級製藥公司之一的Shionogi合作，我們意在加快潛在的COVID-19疫苗的開發。我深信Hasegawa博士和Shionogi的團隊是該領域最舉足輕重的專家之一，也是這次令人振奮的合作的理想合作夥伴。這些新型研究是專為探索擴增素是否可作為一種潛在的疫苗佐劑而設計。早前美國國立衛生研究院(USNational Institutes of Health)用Ampligen進行的動物實驗已經證明了其對早期的SARS-CoV-1病毒(100%保護性存活率與100%死亡率)具有很強的預防性抗病毒活性，這與引起COVID-19的SARS-CoV-2病毒非常相似。此前NIID流感研究也證實了Ampligen作為病毒疫苗佐劑的強大潛力。我們期待著通過與NIID和Shionogi合作，能夠確定Ampligen是否與有望作為候選疫苗一起成為SARS-CoV-2病毒的疫苗增強劑並發揮出同樣的效用。”



關於國家傳染病研究所(NIID)

日本國立傳染病研究所意在通過從預防醫學的角度出發對各種傳染病進行的全面而獨到的研究項目，達到抑制傳染病來改善人類健康並造福於民。它的存在是基於闡明和支持政府衛生醫療管理的科學背景之下的。



關於 Shionogi

Shionogi公司致力於“保護全世界人民免受傳染病的威脅”。 Shionogi是一家日本製藥公司，因其成功研發Cresor、Tivicay以及其他藥物而聞名於世。該公司成立於1878年，有限公司成立於1919年，在東京證券交易所上市，是日經225指數成份股之一。公司的核心領域包括傳染病、疼痛/中樞神經系統以及癌症藥物。



關於AIM ImmunoTech公司

AIM ImmunoTech公司是一家免疫製藥公司，專門從事治療免疫疾病、病毒性疾病和多種癌症的療法的研究和開發。 AIM的主打產品包括阿根廷批准的藥物rintatolimod(商品名Ampligen®或Rintamod®)和FDA批准的藥物Alferon N Injection®。根據已發表的同行評審的臨床前研究和臨床試驗結果，AIM認為Ampligen®可能具有廣譜抗病毒和抗癌特性。 Ampligen®的臨床試驗包括對腎癌、惡性黑色素瘤、結直腸癌、晚期復發性卵巢癌和三陰性轉移性乳腺癌患者的研究。這些和其他潛在用途需要額外的臨床試驗，確認支持監管批准和額外資金所需的安全性和有效性數據。 Rintatolimod是一種雙鏈RNA，開髮用於治療全球重要的削弱免疫系統的疾病和失調。



該公司還將Ampligen®作為一種潛在的治療藥物引進COVID-19的治療之中。該病是一種由SARS-CoV-2冠狀病毒引起的疾病。該公司認為Ampligen®作為一種對這種新型致命病毒的早期治療和預防具有強大的治療潛力。美國食品和藥物管理局已批准一期人體試驗，以便評估Ampligen®與乾擾素alfa-2b聯合治療COVID-19癌症患者的安全性和有效性。



警告性聲明

本新聞稿中包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述，諸如“可能”、“將會”、“預期”、“計劃”、“預計”等詞語和類似的表達(以及其他提及未來事件或情況的詞語或表達) ，旨在標識前瞻性陳述。這些聲明涉及許多風險和不確定性。例如，需要進行大量的額外測試和試驗才能確定Ampligen®是否能有效治療人類感染的新冠肺炎，但不能保證能成功。在動物模型中得到的結果不一定能與人類身上得到的結果相吻合。所以人類臨床試驗是必要的，Ampligen®是否有效也有待驗證。關於上述提及試驗，我們無法保證NIID和Shionogi的試驗和/或隨後的試驗是否會成功。一些國際上的大製藥公司和醫療機構正在爭相尋找治療COVID-19的方法。即使已試驗證明Ampligen®在對抗病毒方面的有效性，我們也無法保證我們針對該問題的舉措會被優先考慮，或者另一種最終被證明是有效的治療方法是否會讓我們的努力付諸東流。若想Ampligen®能及時被證明是有效的，則需要進行大量的測試，以確定Smoore設備是否能夠安全提供適當劑量的Ampligen®，而不會降低其對COVID-19的療效。不能保證未來的研究不會得出與參考研究報告不同的結論。另外在海外國家開展業務存在諸多風險，包括在執行知識產權方面的潛在困難。我們無法保證我們在國外的潛在業務不會受到這些風險的不利影響。關於公司與Ampligen®的合作活動，無法保證目前或計劃中的試驗是否會成功或產生有利的數據，而且試驗受到許多因素的影響，包括缺乏監管機構的批准、缺乏研究藥物或贊助其他試驗的機構的優先次序變動。此外，許多因素可能導致計劃的臨床試驗無法啟動，包括缺乏監管批准或缺乏研究藥物。即使這些臨床試驗得以啟動，我們也無法保證臨床研究會成功或產生任何有用的數據或需要額外的資金。此外，由於COVID-19屬於醫療緊急事故，癌症患者的臨床試驗記錄和正在進行的研究報告可能會受此影響而出現延遲。本文中所載的任何前瞻性陳述僅在本報告之日起生效。公司不承諾更新任何前瞻性聲明，以反映在此日期之後發生的事件或情況。本文稿並不會參考本網站所載的資料，只供參考之用。



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電話: 212-671-1021

電子郵件: aim@crescendo-ir.com



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電話: 800-778-4042

電子郵件: IR@aimimmuno.com



July 7, 2020, 21:00 HKT/SGT

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