華融金控擬換股私有化華融投資 雙贏整合實行「投資+投行」戰略

香港, 2020年7月7日 - (亞太商訊) - 财华社报道,華融國際金融控股有限公司(「華融金控」,股份代號:993)與華融投資股份有限公司(「華融投資」,股份代號:2277)本月6日發佈聯合公告,華融金控將以合約安排方式將華融投資進行私有化。同日,華融金控復牌。受到私有化利好的刺激,華融金控盤中一度暴漲逾300%,最終收漲255.70%,居板塊漲幅首位。在華融金控的帶動下,華融系股票全線大漲。截至7月6日收盤,華融投資漲67.74%,中國華融漲12.94%。在華融金控的領漲下,港股的金融板塊亦大漲逾6%。



港股私有化浪潮趨熱 華融金控重整待發

自2019年下半年以來,港股上市企業私有化節奏加快,Wind数据显示,2019年港股共10家企業完成私有化退市,對比2018年的3家创下历史新高,其中包括漢能薄膜、中外運航運、卜蜂蓮花等,不乏國企身影。華融金控及華融投資均屬中國華融集團的成員,此次華融金控向華融投資全體股東(「計劃股東」)提出交換邀約,每持有一股計劃股份相當於2.82股華融金控股份。該計劃生效後,華融金控向計劃股東發行及配發合共約51億股華融金控股份,佔華融金控已發行股本约142.71%及該建議完成後華融金控經擴大已發行股本約58.80%。



雙贏整合 華融金控或將實力實行「投資+投行」戰略

此次整合將深入推進中國華融境外經營條線管理體系改革,並有助華融金控形成規模經濟效應、節省成本,以取得牌照業務(包括資產管理、證券以及企業融資業務)的持續增長。華融金控在完成私有化華融投資後將建構統一平台,在中國華融的強大支持下更具效率地集中善用中國華融品牌網絡及資源。華融投資廣泛的業務網絡亦為華融金控提供豐富的客戶資源,可有效強化華融金控的業務。



同時,華融投資已投資多家公司股本,為華融金控的企業融資業務帶來潛在客戶及創造機遇,整合後,華融金控將更具實力實行其「投資+投行」的發展戰略。對整個投資及金融服務業而言,2020年極具挑戰,部分短期挑戰未減,但投資及金融服務市場的長期潛力依然龐大。此次整合將大大協助華融金控實現其長期增長機遇。由於華融金控及華融投資均屬中國華融集團的成員,兩者具共同傳統,且擁有相類似的穩健及審慎的管理方式,這將有助於兩者的業務快速有效率的合併,同時實現相關協同效應。



在成功私有化華融投資後,華融金控可利用華融投資原來的牌照業務,從而取得可持續且有利可圖增長所需的規模經濟效益及節省成本。上述華融投資的廣泛業務網絡亦為華融國際金融提供豐富的客戶資源,可有效強化華融國際金融的業務。根據私有化要約,實行保留各自具獨特優勢不同領域的戰略將提升效率,優化業務架構,最終加快實現規模經濟效益。金融供給側結構性改革仍在持續推進,華融金控私有化華融投資正當時。







