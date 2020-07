Tuesday, 7 July 2020, 19:11 HKT/SGT Share:

來源 亞洲先鋒娛樂控股有限公司 亞洲先鋒娛樂將全方位電子博彩設備引入越南全新綜合度假村「會安南岸」(Hoiana)

澳門, 2020年7月7日 - (亞太商訊) - 鑑於外界對新型冠狀病毒疫情的憂慮,亞洲先鋒娛樂控股有限公司 (「亞洲先鋒娛樂」或「本公司」,及其子公司統稱「本集團」;股份代號: 8400.HK)現向我們的客戶和合作伙伴們保証,亞洲先鋒娛樂將維持一切業務正常開展。同時,亞洲先鋒娛樂欣然將其全方位電子博彩設備引入到位於越南的全新綜合度假村及賭場會安南岸。度假村一期之試業開幕儀式已於2020年6月28日圓滿舉行。預料位於廣南省會安市的會安南岸將成為亞洲內極具地標性的豪華度假村以及越南中部的主要旅遊目的地。



全新綜合度假村及賭場會安南岸於2020年6月28日舉行了度假村一期之試業開幕儀式。



亞洲先鋒娛樂將其全方位電子博彩設備—來自Spintec的第二代「幸運加碼」(Karma II)輪盤和由Konami出品的「Dragon Victory」漸進式連線彩金角子機引入到Hoiana Suncity。



在首階段試營的各項設施中,來賓可以享受到Hoiana Suncity的前衛娛樂及博彩設施;在越南首個由Robert Trent Jones Jr.設計的Hoiana Shores高爾夫球俱樂部;或可沉醉於由瑰麗酒店集團管理的四家奢華酒店中的第一家—the Hoiana Hotel & Suites。



Hoiana Suncity是一個娛樂綜合體,囊括了越南最大的博彩設施、令人食指大動的亞洲美食和一系列匯集時尚的零售店鋪,以及同時展現刺激夜生活和多樣文化娛樂表演的酒吧和酒廊。



亞洲先鋒娛樂非常榮幸能夠在此賭場安裝我們的主要產品,其中包括在澳門深受玩家喜愛的電子賭檯遊戲—來自Spintec d.o.o. (Spintec) 的第二代「幸運加碼」(Karma II) 8座位輪盤,以及在菲律賓和馬來西亞地區其中一個最受歡迎的遊戲—由Konami Australia出品的「Dragon Victory」漸進式連線彩金角子機。



Spintec以前衛的設計和備受認可的完善技術而聞名。第二代「幸運加碼」自動化輪盤配備快速中獎號碼讀取器以增加玩家的遊戲快感。另外,第二代「幸運加碼」旨在使玩家的遊戲體驗極致化,Spintec亦有推出其他賭檯遊戲如百家樂、虛擬21點、花旗骰以及骰寶,以保證更長的遊戲時段。



另一方面,Konami的熱門遊戲「Dragon’s Victory」包括四級彩金,可以在隨機觸發的特色遊戲中匹配三個相同顏色的徽章,以贏取相應的彩金獎。為配合亞洲市場,遊戲以中國風圖像標誌及中國風主題設計,而該遊戲的另一個主要概念是利用一些強烈的獨立式機台遊戲名字,如「Dragon’s Law」、「Mighty Emperor of Heaven」等。



亞洲先鋒娛樂行政總裁及執行董事吳民豪先生表示:「能夠向Hoiana Suncity提供我們的全方位客製化產品以及綜合技術解決方案,我們感到十分榮幸。作為一個為澳門以及其他亞洲地區的實體賭場提供電子博彩設備全面解決方案的公司,我們非常高興能夠參與這個標誌性的項目,向來自世界各地的玩家展示我們的產品。這是對亞洲先鋒娛樂在越南擴展版圖的戰略性行動。」



關於亞洲先鋒娛樂控股有限公司

亞洲先鋒娛樂股份有限公司(「亞洲先鋒娛樂」)於 2006年在澳門創立,已於香港交易所創業板上市(股票編號: 8400),是澳門博彩監察協調局(DICJ)認可的電子遊戲機經銷商,現時為全球性的分銷商,為斯洛維尼亞、美國、臺灣和澳大利 亞的電子博彩設備供應商分銷,並與澳門、菲律賓、越南和馬來西亞的賭場運營商建立了良好的業務關係。欲了解更多公司詳情,請瀏覽 http://www.apemacau.com/。



關於HOIANA SUNCITY

Hoiana Suncity是會安南岸項目中的娛樂綜合體,位於越南廣南省的頂級生活方式目的地。Hoiana Suncity是第一家由太陽城集團建造和擁有的賭場。Hoiana Suncity致力成為東南亞地區中最出色的娛樂中心,是越南高級海濱綜合度假村—會安南岸中的一個娛樂綜合體。由太陽城集團管理顧問有限公司進行管理。Hoiana Suncity擁有一個設置了140張賭檯和超過300台電子博彩設備的賭場、琳瑯滿目的亞洲餐飲品牌及零售店、以及舉辦各種音樂演出、文化表演、體育賽事直播和KTV等娛樂活動的酒吧與酒廊。Hoiana Suncity專注於為世界帶來標誌性和具文化色彩的非凡體驗。







