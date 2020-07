Tuesday, 7 July 2020, 18:27 HKT/SGT Share: 敏捷銀行轉型成效顯著 渤海銀行資產質量良好

香港, 2020年7月7日 - (亞太商訊) - 据文汇报报道,渤海今日持續招股,作為中國唯一一家外資銀行參與發起設立的全國性股份制商業銀行,也是中國最年輕的全國性股份制商業銀行,渤海銀行近年發展迅猛,截至2019年12月31日,淨利潤同比增速達15.7%,加權平均淨資產收益率達13.71%,在全部全國性股份制上市商業銀行中分別排名第一和第三。



渤海積極轉型敏捷銀行 零售業務成績佳



這些年,打造敏捷銀行已經成為銀行業內的趨勢,渤海銀行積極進行敏捷銀行轉型,强化推進銀行部門間的協作互動,充分借助數字化先進科技手段,構建一體化敏捷運營模式,敏捷實時洞察和響應客戶個性化需求,為客戶提供全流程、全周期的在線服務。



渤海銀行圍繞「成為客戶最佳體驗的現代財資管家」的理念,分別為當前金融需求最為旺盛的「壓力一代」和擁有一定財富積累且亟需財資管理服務的「養老一族」為核心的零售客戶群體,提供專屬、定制化的金融管家服務。同時,渤海銀行與超過20家國內知名互聯網平台開展了長期穩定合作,為零售客戶提供更加敏捷、多樣化、定制化的全面金融服務。



此外渤海銀行還針對部分客戶的特定需求,推出項目專項敏捷小組、授信調查及風險審批平行作業、行內系統加移動軟件的「雙線上受理審批」等創新便捷形式,按照特事特辦、高質高效原則為客戶開闢綠色通道,提升客戶的滿意度和忠誠度。



截至2019年12月31日,渤海銀行零售貸款總額為2,334億元;2017年、2018年及2019年,零售貸款利息收入分別為44億元、84億元、125億元,年複合增長率為69.3%,與全部全國性股份制上市商業銀行相比位居第一。



完善風控體系 資產質量顯著向好



渤海銀行打造的敏捷銀行,不僅體現在為客戶提供差異化、個性化、定制式的需求和快速響應的服務上,更體現在即時響應的風控體系上。



防範金融風險是金融工作中的重中之重。渤海銀行傳承了「渣打銀行」的風控基因,將渣打銀行的審慎風險管理風格內化在各環節,經過多年迭代升級,形成了業內知名的「全面、主動、敏捷」風險管理理念。渤海銀行制定了統一明確的風險戰略和業務策略,把風險管理要求、規則融入業務全流程,嚴密監控各種風險以及時作出反應,尤其是信用風險、市場風險、流動性風險及操作風險等與日常運營有關的主要風險。



通過設立總行多個風險管理部門、三個區域信貸審批中心及向業務條線和分支機構派駐風險總監等措施,渤海銀行搭建了「集中、垂直、獨立、制衡、融入」 的現代銀行風險管理體系,其中,科技手段的應用在渤海銀行敏捷風控體系中至關重要。



渤海銀行在堅持權力制衡的風險管理理念和垂直獨立的風險資理架構的基礎上,建立了數據驅動風控模式,完善風險計量模型,搭建「自動、實時、精準、敏捷」的智能風控體系,打造敏捷主動的全面風險管理模式,實現從「控制風險」向「經營風險」轉型。2019年,智能風控決策體系因其有效的風險識別和防控能力,榮獲《亞洲銀行家》中國年度風險數據與分析技術實施大獎。



在敏捷風控體系下,渤海銀行的資產質量得到明顯夯實。截至2017年、2018年及2019年,不良貸款率分別為1.74%、1.84%和1.78%。同期,撥備覆蓋率分別為185.89%、186.96%和187.73%,撥貸比分別為3.24%、3.44%和3.34%,與全部全國性股份制上市商業銀行相比分別位居第四、第二及第二。







