Tuesday, 7 July 2020, 16:00 HKT/SGT Share: 創新藥市場廣闊 海普瑞發展可期

香港, 2020年7月7日 - (亞太商訊) - 據星島日報報道，今年年初疫情爆發，在資本市場中，醫藥行業成領漲先鋒，投資熱情火爆，可以說，醫藥是疫情最受益的行業，現如今，生物醫藥的發展空間非常大，作為全球領先的創新引領型製藥企業海普瑞（9989.HK）將於港上市，投資者可重點關注。



市場廣闊增長潛力大 產品具强勁全球競爭力



海普瑞在全球擁有製藥領域、創新生物科技領域及CDMO領域的業務。2018年，按注射製劑的出口價值及出口量計，公司在中國製藥企業中排名第一，且産品主要銷往歐盟市場。



海普瑞的主力藥物産品依諾肝素是治療靜脈血栓栓塞(VTE)和肺栓塞(PE)等多種適應症的「金標準」 抗凝血及抗血栓藥物，擁有巨大的市場需求和可觀的增長潜力。根據弗若斯特沙利文的資料，2019年全球依諾肝素市場規模超過27億美元，預計到2025年更可達到近49億美元。而目前前三大廠商占據了市場70%以上的市場。海普瑞之依諾肝素注射劑自2016年10月在歐洲以生物類似藥獲批，短短數年間已成為全球第三大的生産商，以銷售額計佔據6.5%的全球市場份額，2017至2019年依諾肝素製劑銷售平均年複合增長率高達80%。如此出色的表現，原來不止源於海普瑞垂直整合的産業鏈，還有其産品在歐洲藥品警戒反應臨床數據庫（EudraVigilance）中顯示出的優於其它競品的安全性數據。



海普瑞的三種不同的依諾肝素鈉注射液品牌Inhixa、 Neoparin和Prolongin，已合共在35個國家獲批並在19個國家銷售。公司亦已向其他14個國家的客戶供應依諾肝素鈉注射液。預期在依諾肝素如此廣闊又具較佳增長率的市場內，海普瑞之行業領先地位將繼續鞏固，市場份額可持續增加，令依諾肝素成為公司的一個重磅藥物産品（blockbuster），及未來5年的利潤可觀增長的核心。



中國亦是增長的重要組成部分。2019年，公司是中國依諾肝素注射液市場第二大供應商，占據10.9%的市場份額，僅次於一家原研藥公司。公司預計Prolongin將成為中國首款基於質量一致性評價（一致性評價） 獲得批准的依諾肝素，可進一步鞏固公司的競爭優勢，從而把握依諾肝素在中國市場快速增長帶來的機遇。



創新藥管綫取得快速發展 生物CDMO收入利潤大幅提升



海普瑞於大中華區擁有多個全球首創（first-in-class）的研發管綫。其中3個項目已進入臨床後期，新藥上市可期，且每一個皆有潜力革命性改變所針對的疾病治療方式。比如全球首創的免疫療法藥物Oregovomab可用於晚期原發性卵巢癌的治療。卵巢癌發現時大多已經晚期，而目前對於絕大多數病者，全球臨床指南中的金標準仍然是化療。Oregovomab與化療聯用，在II期臨床試驗中顯示出超越現有金標準甚多的療效，有望成為卵巢癌一綫療法的新星。另有適用於金黃色葡萄球菌肺炎的AR-301、適用於降低II型糖尿病人嚴重心血管事件發生率等的RVX-208，均處於全球III期臨床研究評估階段，亦都極具創新性，RVX-208更獲得美國FDA授予的突破性療法認定。



在另一方面，公司擁有快速增長的CDMO業務，位居中資前三大生物製劑CDMO運營商之列。受益於全球生物製藥行業的發展，公司的CDMO業務取得快速發展並使收入來源多元化。2017年至2019年，公司CDMO業務銷售年複合增長率達56%,毛利更是增長逾5倍。



公司的收入從2017年的人民幣（下同）2,828.2百萬元增加69.7%至2018年4,799.8百萬

元，並減少3.9%至2019年的人民幣4,612.1百萬元。公司的純利從2017年的人民幣（下同）240.9百萬元增加156.1%至2018年617.0百萬元，並增加69.2%至2019年的1,043.9百萬元。







July 7, 2020, 16:00 HKT/SGT

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