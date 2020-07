Tuesday, 7 July 2020, 14:35 HKT/SGT Share: 市傳中國蜀塔公開發售獲30倍認購 接近招股價下限定價

香港, 2020年7月7日 - (亞太商訊) - 市場消息指,將於7月10日上市的中國蜀塔(8623),將以接近招股價下限0.25港元定價。招股期間,市場反應熱烈,香港公開發售獲得約30倍認購。



中國蜀塔是次發行2億新股,當中10%在港作公開發售,招股價介乎0.25至0.4港元,集資額最多8,000萬港元,每手10,000股,入場費約4,040.31港元。獨家保薦人為同人融資有限公司。



以招股價中間價計算,中國蜀塔預計集資凈額為約2,800萬港元。當中55%將用於擴大公司的現有生產設施及生產廠房,25%用於償還部分現有貸款,10%將用於為蜀能廠房商業化生產之前期成本撥資,而餘下10%將用於公司一般營運資金。



中國蜀塔於2004年成立,為知名電線電纜區域製造商及供貨商,在四川省成都市及廣元市擁有綜合生產設施。根據弗若斯特沙利文報告,於2019年,按收益計,中國蜀塔於四川省電線電纜市場中排名第四,市場份額為0.97%;及按收益計,於中國電線電纜市場的約18,000名市場參與者中排名介乎150至200,市場份額約0.03%。



中國蜀塔所銷售的產品可大致分為四個類別:製成品電線電纜、半成品電線、鋁製品,以及其他(包括電纜配套設備)。









