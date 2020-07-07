Tuesday, 7 July 2020, 13:01 HKT/SGT Share:

來源 弘陽服務集團有限公司 弘陽服務集團有限公司慶祝於香港聯交所主板掛牌上市

香港, 2020年7月7日 - (亞太商訊) - 弘陽服務集團有限公司（「弘陽服務」或「集團」），是一家深耕長三角地區、增長迅速的綜合社區服務供應商，今日慶祝於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)主板正式掛牌買賣，股份代號為1971。



弘陽集團董事長曾煥沙先生（圖右）及中共南京市市委常委江北新區黨工委專職副書記羅群先生於南京弘陽廣場敲響銅鑼，一同慶祝弘陽服務正式於香港聯交所主板上市。



集團今日首日掛牌，股價造好，高開4.88港元，較招股價高出17.6%。



弘陽服務發售價為每股發售股份4.15港元，香港公開發售部分超額認購約111倍，國際發售部分獲大幅超額認購，預計全球發售所得款項淨額（扣除包銷開支、佣金及相關開支後）約為3.654億港元。



未來，集團將繼續實施「做透大江蘇、深耕長三角、佈局都市圈」的戰略，進一步強化在江蘇省的競爭優勢，以現有進入的城市為支點，輻射周邊城市，選擇性開拓其他重點都市圈，並計劃在長三角、西南、華南及華中地區物色合適的收購機會。



有關弘陽服務集團有限公司

弘陽服務於2003年在南京成立，是一家深耕長三角地區、增長迅速的綜合社區服務供應商，以實現「讓生活更有溫度」為願景，一直奉行「以誠待客，卓越服務」服務客戶。集團在江蘇省物業管理市場建立區域領先地位，並在全國範圍內得到認可。自2017年以來，集團連續四年被中指院評為物業服務百強企業之一，並於2020年物業服務百強企業中排名第25位。







July 7, 2020, 13:01 HKT/SGT

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