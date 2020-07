Tuesday, 7 July 2020, 11:53 HKT/SGT Share: 興業銀行蟬聯氣候債券倡議組織綠色債券大獎

香港, 2020年7月7日 - (亞太商訊) - 7月7日,氣候債券倡議組織第五屆“綠色債券先鋒獎”(5th Green Bond Pioneer Awards)評選結果揭曉,興業銀行憑藉一直以來在綠色債券市場的突出表現和國際影響力,斬獲“2019年度金融機構最大交易”(Largest Financial Corporate Deal of 2019)和“近十年金融機構最大發行人”(Largest 10-Year Financial Corporate Issuer)兩項大獎。



氣候債券倡議組織作為綠色金融領域知名的非營利國際機構,制定的氣候債券標準和認證計畫在全球被廣泛使用,其“綠色債券先鋒獎” 用於表彰相關組織、機構和個人在推動綠色債券市場和低碳投資發展方面展現的出色領導力和最佳實踐。這是興業銀行繼2019年榮獲“2018年度新興市場國家最大綠色債券發行”(Largest Emerging Markets Green Bond of 2018)獎項後,蟬聯“綠色債券先鋒獎”系列獎項。



作為中國乃至全球最大的綠色債券發行人之一,2019年7月,興業銀行成功發行綠色金融債券200億元,境內累計發行規模增至1300億元,創商業銀行綠色金融債發行規模新高。截至2020年6月末,該行綠色金融債存量規模達1000億元,通過投放綠色專案有力支援了實體經濟綠色轉型發展。同時,該行還進一步鞏固綠色金融領域債券承銷優勢,2019年承銷非金融企業綠色債務融資工具70.7億元,連續三年位列市場首位。



自2016年我國綠色債券市場迅速起步以來,始終保持強勁增長態勢,一躍成為全球最大的綠色債券發行國。其中,興業銀行作為中國綠色債券市場的積極參與者和建設者,2016年率先落地境內首單綠色金融債,2018年在境內發行綠色金融債券人民幣600億元,並在盧森堡和香港發行含美元與歐元兩個品種的首支境外綠色金融債,成為中資商業銀行中首家完成境內境外兩個市場綠色金融債發行的銀行,也成為當時全球綠色金融債券發行餘額最大的商業金融機構。同時,該行還持續推進綠色債券品種創新,落地境內首單非金融企業氣候債券、首單融資租賃綠色債券(PPN)、銀行間債券市場首單“三綠”資產支援票據等多筆創新業務,聯合中債公司推出“中債-興業綠債指數”,並積極探索藍色債券發行等綠色債券前沿領域,推動我國綠色債券市場不斷完善,更好服務實體經濟高品質發展。



疫情期間,興業銀行“商行+投行”並舉,持續加大疫情防控環保企業金融供給,牽頭主承銷了市場首單綠色防疫債,為華電國際電力股份有限公司發行15.51億綠色定向資產支援票據,募集資金優先用於保障湖北等疫情較重地區的綠色基礎設施建設電力供應等,打造企業復工複產的“環保後盾”。



興業銀行副行長陳信健表示,2016年以來,興業銀行在境內外累計發行了1365億元人民幣等值的綠色金融債券,募集資金支援超過1000個綠色項目,產生了可觀的環境和社會效益。來自各市場參與機構的支持和認可對興業銀行是極大的鼓勵,在世界經濟綠色低碳轉型之路上,興業銀行將與更多同業機構一起攜手前行,共創綠色發展的美好未來。





