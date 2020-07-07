Tuesday, 7 July 2020, 11:30 HKT/SGT Share: 擁有「渣打基因」密鑰 渤海銀行持續招股

香港, 2020年7月7日 - (亞太商訊) - 據明報報道，中國最年輕的全國性股份制商業銀行渤海銀行（9668.HK）進入第四日招股。建銀國際、海通國際、農銀國際和中信證券為聯席保薦人。消息人士透露，該行國際配售部分已獲足額認購。



擁有「渣打基因」優勢 優質多元股東給予長期穩定支持



自《中國商業銀行法》2003年修訂以來，渤海銀行是唯一一家全新成立的全國性股份制商業銀行，也是第一家在發起設立階段就引進境外戰略投資者的中資商業銀行。主要股東包括國際領先的銀行集團渣打銀行，創立初期，渣打銀行就派出百人團隊參與籌建與經營。在渣打銀行的協助下，渤海銀行高標準制定了包括產品管理、客戶關係管理、風險管控等在內的一系列現代化制度體系，其管理理念、企業文化也部分傳承了渣打銀行的基因和風格。



除了渣打銀行，其股東還包括世界第一大遠洋運輸公司中遠海運的子公司，世界第二大的鋼鐵集團寶武鋼鐵，中國重要的國家投資機構國家開發投資集團，地方龍頭國企泰達控股以及民營企業泛海實業等。股東參與了該行的歷次增資擴股。目前該行已完成二次增資擴股，注册資本從85億元變更為144.5億元。渤海銀行的股權結構相對均衡，其中，外資股東持股比例為19.99%，央企股東總持股比例為37.01%，地方國企股東持股比例為25%，民營企業總持股比例為18%，這為踐行公司治理打下堅實的基礎。



為客戶提供全方位財資管理解决方案 不斷拓寬獲客渠道



全國性股份制銀行的地位，使渤海銀行顯著受益於全國性牌照帶來的競爭優勢。渤海銀行僅用14年就完成了重點區域和城市的戰略佈局。截至2019年12月31日，網點總數達到245家。作為最年輕的股份制銀行，渤海銀行包袱小、增長快，後發優勢明顯。截至2019年12月31日，淨利潤同比增速達15.7%，加權平均淨資產收益率達13.71%，在全國性股份制上市商業銀行中分別排名第一和第三。



在競爭激烈的銀行業，渤海銀行聚焦差異化發展，致力於用雲計算、大數據向客戶提供管家式的全方位金融財資管理解决方案。其客戶主要分為以經濟轉型、產業升級、優質穩健、回報良好的龍頭企業為主的批發客戶，和以當前金融需求最為旺盛的「壓力一代」和擁有一定財富積累且亟需財資管理服務的「養老一族」為核心的零售客戶。通過對客戶生態圈的金融服務需求進行挖掘，其投資銀行業務不斷創新迭代，成功主承銷銀行間市場首單併購債務融資工具、首單資產支持票據及迄今為止期限最長的項目收益票據。零售客戶方面通過客戶畫像，精準的為客戶提供定製化，多元化產品組合。如以地方徵信數據為基礎的「渤樂E貸」消費信貸產品，「添金寶+」現金管理工具等。



隨著電子銀行的普及，客戶更換金融服務機構的轉移成本越來越低，而場景金融對於鎖定客戶及增強客戶粘性起到重要作用。渤海銀行通過科技手段從深度和廣度兩個維度不斷拓展業務場景的邊界：推出了行業電商平台、政府政務平台、智慧社區平台、智慧城市平台、金融資產交易所、非銀金融機構等衆多業務場景平台。截至2019年12月31日，渤海銀行合作平台數量已超過100家，於2019年通過建立場景獲得的線上用戶達到28.15萬戶。通過場景化建设，渤海銀行不斷拓寬獲客渠道和中間收入來源，持續提升市場競爭力與認知度。



截至2019年12月31日，渤海銀行總資產達人民幣11,169億元，實現營業收入人民幣284億元，淨利潤人民幣82億元；隨著資本逐漸充裕，該行會有進一步的發展。







July 7, 2020, 11:30 HKT/SGT

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