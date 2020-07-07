Privity FZ LLE參與Verofax種子前投資輪



阿聯酋迪拜, 2020年7月7日 - (亞太商訊) - Verofax Limited是一家應用區塊鏈來構建創新跟踪服務的初創公司，與阿聯酋的Privity FZ LLE一起完成了最近一輪的種子前投資，該公司收購了一部分股權。 Privity是一家專注於風險投資的獨立諮詢公司，於2004年在迪拜成立，自成立以來，該公司已為十多家投資組合公司提供支持和投資。



Verofax首席執行官Wassim Merheby評論道：“我們非常高興地歡迎Privity成為Verofax的股東。可追溯性在通過真實性驗證、高級產品營銷以及進入融資和全球市場渠道來提升品牌所有者的業務方面起著關鍵作用。可追溯性是向自動化和彈性供應鏈服務的數字轉型的關鍵因素。在中國等已部署可追溯性的市場，銷售額增長了30%以上，而消費者投訴卻下降了42%。可追溯性成為ShopSafe合規法規的必備條件只是時間問題，例如，美國目前正在對其進行審查。”



Merheby先生正在領導阿聯酋衛生當局的電子健康數字服務轉型項目，並通過應用集成技術促進患者安全。世界剛剛遭受了一場大流行疾病的衝擊，這明確表明，通過應用物聯網設備、無人機、區塊鏈、人工智能和增強現實等技術，可以更好地管理醫療保健。最迫切的需求是安全提供電子健康服務，其中Verofax為醫療保健和供應鏈行業的底層系統提供廣泛的適用性。



Privity創始人兼首席執行官斯Sleem Hasan表示，“Privity與知名地區投資者一起參與了Verofax的一輪種子前投資。這也是Privity在阿聯酋的第一家投資組合公司，其第二家醫療技術合資企業。我很高興向Verofax開放Privity的網絡，因為我發現他們商業理念的潛在價值主張很有吸引力。新冠肺炎已經證明，需要改變安全交付，並為我們社會中最脆弱的群體提供保護。Verofax服務的定位非常完美，且憑藉安全性和隱私性與該地區的安全藥物交付對齊。”



Verofax專有的可追溯性和交付解決方案提供獨特的合規性和品牌保護服務，包括系列化、可追溯性、防偽和反轉移解決方案。該服務支持食品、藥品和其他消費品製造商滿足不斷發展的產品可追溯性法規和消費者對產品安全、安全性和真實性日益增長的需求。



關於Verofax

Verofax Limited是一家成立於阿聯酋阿布扎比全球市場的區塊鏈可追溯性服務提供商。 Verofax服務已經被甲骨文、微軟和螞蟻集團接受，可以在他們已經建立的B2B渠道上進行聯合銷售。 Verofax最近在馬來西亞和愛沙尼亞設立了子公司，在更廣泛的地區提供可追溯性即服務。



關於Privity

Privity FZ LLE成立於2004年，是一家專注於風險投資的獨立諮詢公司，致力於尋找具有有趣和獨特想法的企業家，並幫助他們發展壯大。 Privity不受地理和行業縱向的影響；它關注企業家的素質和理念的令人信服的價值主張。



欲了解Verofax和Privity FZ LLE的信息，請分別訪問https://verofax.com和http://www.privitylle.com。



July 7, 2020, 10:00 HKT/SGT

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