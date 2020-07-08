讓人看到真實的香港！《香港，請再次閃耀》獲國際大獎

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香港, 2020年7月7日 - (亞太商訊) - 以下內容是作者個人觀點：
近日，一部名為《香港，請再次閃耀》的記錄影片，在國際上獲獎並引起關注熱議。
電影畫面截圖
當地時間20日，涉港紀錄片《香港，請再次閃耀》（Hong Kong， Please Shining Again）獲得希臘耶拉派特拉國際紀錄片電影節最佳外語短片獎，並受到電影節組委會高度評價。據瞭解，該片由內地紀錄片導演金華青拍攝。
影片從1997年香港回歸講起，記錄香港從回歸中國“洗刷百年恥辱，開啟高度自治的新紀元”，並以羅大佑演唱的老歌《東方之珠》串起快速穿插的現代城市鏡頭，點明香港繁榮、活力的根源。而後影片畫風一轉，用一組真實的鏡頭展現了禍港亂港分子的暴力行徑，不僅破壞城市秩序，挑戰“一國兩制”原則底線，還讓香港經濟陷入了衰退。
此外，影片還真實展示了香港普通市民心中的態度。影片中，不少香港市民對被徹底攪亂的生活以及對暴力分子表示不滿，反映出香港公司職員、計程車司機、小店老闆等群體的真實聲音。
“修例風波正是外部勢力在攪亂香港”，該片中還列舉了美國政府嚴重干涉我國內政的政治動作。影片再次揭露“美國國家民主基金會（NDF）”等境外組織，披著“非盈利非政府組織”的外衣，實際上接受美國政府、情報機構的資助與幫助，有預謀地在香港與世界各地製造混亂的歷史。
影片最後傳遞出香港人支持“涉港國安法”儘快立法的心聲。“在迷霧中看清問題的本質，在喧囂中辨明前進的方向，讓東方之珠再次閃耀。”
北京日報客戶端記者發現，該片一經披露後引發各界肯定和巨大反響。有影評表示，該片主題深刻、有力，從實際角度展現了香港現狀，以紀錄片的形式告訴觀眾香港實際經歷了什麼。“國際上，有太多聲音嘗試講述香港的（修例）風波，但是這些聲音並不都代表事實真相。如果你想從另一個角度瞭解中國香港，這部片子值得一看”“讓世界看到了搞亂香港的幕後黑手，看到了中國維護國家主權和正義的真實記錄，期待讓更多人看到真實的香港”。
來源 北京日報客戶端| 記者 北京日報客戶端特派香港報導組。
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Hansen Chu
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July 7, 2020, 11:00 HKT/SGT
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