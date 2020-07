Tuesday, 7 July 2020, 11:00 HKT/SGT Share: 讓人看到真實的香港!《香港,請再次閃耀》獲國際大獎

香港, 2020年7月7日 - (亞太商訊) - 以下內容是作者個人觀點:





近日,一部名為《香港,請再次閃耀》的記錄影片,在國際上獲獎並引起關注熱議。



電影畫面截圖

當地時間20日,涉港紀錄片《香港,請再次閃耀》(Hong Kong, Please Shining Again)獲得希臘耶拉派特拉國際紀錄片電影節最佳外語短片獎,並受到電影節組委會高度評價。據瞭解,該片由內地紀錄片導演金華青拍攝。



影片從1997年香港回歸講起,記錄香港從回歸中國“洗刷百年恥辱,開啟高度自治的新紀元”,並以羅大佑演唱的老歌《東方之珠》串起快速穿插的現代城市鏡頭,點明香港繁榮、活力的根源。而後影片畫風一轉,用一組真實的鏡頭展現了禍港亂港分子的暴力行徑,不僅破壞城市秩序,挑戰“一國兩制”原則底線,還讓香港經濟陷入了衰退。



此外,影片還真實展示了香港普通市民心中的態度。影片中,不少香港市民對被徹底攪亂的生活以及對暴力分子表示不滿,反映出香港公司職員、計程車司機、小店老闆等群體的真實聲音。



“修例風波正是外部勢力在攪亂香港”,該片中還列舉了美國政府嚴重干涉我國內政的政治動作。影片再次揭露“美國國家民主基金會(NDF)”等境外組織,披著“非盈利非政府組織”的外衣,實際上接受美國政府、情報機構的資助與幫助,有預謀地在香港與世界各地製造混亂的歷史。



影片最後傳遞出香港人支持“涉港國安法”儘快立法的心聲。“在迷霧中看清問題的本質,在喧囂中辨明前進的方向,讓東方之珠再次閃耀。”



北京日報客戶端記者發現,該片一經披露後引發各界肯定和巨大反響。有影評表示,該片主題深刻、有力,從實際角度展現了香港現狀,以紀錄片的形式告訴觀眾香港實際經歷了什麼。“國際上,有太多聲音嘗試講述香港的(修例)風波,但是這些聲音並不都代表事實真相。如果你想從另一個角度瞭解中國香港,這部片子值得一看”“讓世界看到了搞亂香港的幕後黑手,看到了中國維護國家主權和正義的真實記錄,期待讓更多人看到真實的香港”。



來源 北京日報客戶端| 記者 北京日報客戶端特派香港報導組。



