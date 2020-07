Monday, 6 July 2020, 17:56 HKT/SGT Share: 年內銀行IPO第一股 渤海銀行揚帆起航

香港, 2020年7月6日 - (亞太商訊) - 據星島日報報道,疫情之下國內銀行IPO正處於冰封狀態,但揚帆起航的渤海銀行股份有限公司(下稱「渤海銀行」或「公司」)將於7月16日打響今年國內銀行IPO的第一炮。根據招股文件顯示,建銀國際、海通國際、農銀國際和中信里昂證券為其聯席保薦人。現已進入招股第三天,招股情況良好。



發展迅猛 資產質量穩健



作為國內最年輕的全國性股份制商業銀行,渤海銀行成立後迅速發展,以平均每年新設超過兩家一級分行的速度,僅用14年就完成了主要省會及經濟重要城市的戰略佈局。截至2019年12月31日,渤海銀行擁有33家一級分行(包括直屬分行)、30家二級分行、127家支行、54家社區小微支行,並設立了香港代表處,網點總數達到245家。



渤海銀行並不是一味地追求粗放式擴張,而是在保持迅猛發展的同時還保證了發展質量。公司網點經營效率在同業中名列前茅,截至2019年12月31日,公司網點平均資產總額為人民幣46億元,平均發放貸款和墊款總額為人民幣29億元,與全部全國性股份制上市商業銀行相比分別位列第三及第二。



截至2019年12月31日,公司的總資產達人民幣11,169億元,較2017年1月1日增長30.5%,與全部全國性股份制上市商業銀行相比排名第三。截至2019年12月31日止年度,公司實現營業收入達人民幣284億元,淨利潤人民幣82億元,淨利潤同比增速達15.7%,高於全部全國性股份制上市商業銀行。



渤海銀行傳承渣打銀行的優秀風控基因,並形成了「全面、主動、敏捷」 的風險管理理念,使得其資產質量保持穩健。截至2017年、2018年及2019年12月31日,該行的零售貸款不良率分別為0.37%、0.38%、0.54%,均低於各年已披露零售貸款不良率的全國性股份制上市商業銀行的平均值。同期,該行的撥備覆蓋率和撥貸比均呈穩中向好趨勢。其中,撥貸比優於全國性股份制上市商業銀行平均水平。



打造「有溫度」的敏捷銀行



渤海銀行一直秉承「人本關愛」 的核心價值觀,不斷強化「用心服務」 的文化,努力打造「有溫度」的敏捷銀行。新冠疫情爆發後,公司以「渤海時速」 在第一時間向武漢捐款人民幣2000萬元。2月28日,公司推出「抗疫勇士貸」。公司一直發揮「有溫度」的敏捷銀行效應,提升疫情防控期間相關業務審批力度和效率,以最大限度、最快速度全力支持受影響的客戶和地區。



渤海銀行主動承擔金融企業應有的責任擔當,努力發展綠色信貸,堅持自身的低碳運營。截至2019年12月31日,公司的綠色信貸餘額184億元,為全國104家企業提供了綠色金融支持,涉及多個綠色環保項目。渤海銀行亦積極參與社會公益事業,連續多年向定點扶貧地區與單位提供資金和物資支持;扎實服務小微、「三農」、創業創新等普惠金融領域,並指定支行優先服務小微企業。



此外,渤海銀行還為員工創造廣闊的職業發展空間和多樣化的培訓提升機會,提供完善的薪酬福利待遇和溫暖如家的關懷措施。同時,公司亦鼓勵員工協同股東和客戶,積極參與社會公益事業,以令渤海銀行成為有責任、有擔當的品牌銀行。



作為今年國內銀行IPO第一股,上市後渤海銀行將進一步強化自身資本基礎。疫情陰霾正逐漸散去,隨著中國經濟的復甦,獲得資本補充的渤海銀行將迎來更大的發展機遇。







July 6, 2020, 17:56 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, 业务, Banking & Insurance

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network