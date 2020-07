Monday, 6 July 2020, 11:16 HKT/SGT Share: 微創醫療再獲資本青睞,旗下心律管理業務引入新投資者

香港, 2020年7月6日 - (亞太商訊) - 由於資本市場對人口老齡化及醫療器械進口替代加速來臨的預期,中國醫療器械進入了快速發展的黃金時代。佈局了包含心血管介入醫療器械業務、骨科醫療器械業務、心律管理醫療器械業務等十大業務板塊的香港上市公司微創醫療(股份代碼:00853)在2020年屢獲資本青睞,收穫了一大批重量級戰略投資者。



繼7月2日宣佈以近5年香港醫療健康行業新股增發最低折扣價完成公開配售,發行65,958,000股新股份,融資逾15億港元後,7月5日又公告稱,其旗下專注於提供診斷、治療和管理心律失常和心力衰竭解決方案的子公司微創心律管理有限公司(以下簡稱“微創心律管理“)已簽署B輪融資約束性協議,融資金額達1.05億美元,投後估值接近4億美金。高瓴資本以5,000萬美元的投資額領投本輪融資,微創心律管理現有投資者雲鋒基金亦將追加投資2,500萬美元,微創醫療也將通過其全資子公司投資3,000萬美元,充分展示了各方對該行業及微創該業務板塊發展的信心。



微創醫療於2018年4月正式完成對LivaNova PLC 旗下心律管理業務的收購,並將其更名為微創心律管理,主要致力於在全球範圍內設計、研發和銷售植入式心臟起搏器及除顫器等心律失常管理解決方案和心臟再同步化治療(CRT)等心衰管理解決方案。微創心律管理總部位於法國巴黎近郊的克拉馬爾,並在克拉馬爾和中國上海設有研發中心,在中國、法國、意大利和多明尼加共和國擁有世界級的生產基地。目前,微創心律管理擁有約950名全球雇員。



數十年來,微創心律管理始終走在心律管理行業的創新前沿,擁有技術領先、小體積、長壽命的產品和先進的醫療解決方案。已有超過100萬名全球患者植入微創心律管理的心臟起搏器及除顫器。2015年,微創心律管理的PLATINIUM™系列植入式除顫器上市,該產品在已上市的植入式除顫器中擁有最長的使用壽命,可降低因頻繁更換已植入除顫器所可能產生的關聯風險。2019年,微創心律管理的ENO™、TEO™和OTO™系列心臟起搏器上市,該系列產品是目前全球最小的全身相容1.5/3.0T磁共振的雙腔起搏器。在心臟再同步化治療(CRT)領域,微創心律管理創新研發了全球唯一用於自動優化心臟再同步的感知心臟收縮力的微感測器SonR™。一項名為RESPOND-CRT的具有里程碑意義的臨床試驗表明,SonR™微感測器的自動優化使心衰住院的風險減少了35%。微創心律管理還通過研發AXONE™起搏電極導線延續其在該領域的創新。AXONE™是一種超細左室四極起搏電極導線,其直徑僅有0.4毫米,是目前市場上的標準左室電極導線直徑的四分之一,微創心律管理將憑藉該產品進一步豐富心臟再同步化治療(CRT)解決方案。



此外,微創心律管理的全新ALIZEA™和BOREA™系列起搏器即將上市,該系列起搏器擁有藍牙技術及無線遠端監控功能。另一個全新的除顫器系統產品線亦計畫於2021年上市,該產品線包括相容1.5T和3T磁共振成像的除顫器和導線。這些產品的上市將為微創心律管理業務的持續發展帶來更多增長點。







