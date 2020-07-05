Saturday, 4 July 2020, 17:37 HKT/SGT Share: 三大催化劑利好內房 疫情下衝出首家內房新股

香港, 2020年7月4日 - (亞太商訊) - 據香港經濟日報報導：在新冠疫情的衝擊下，房地產市場一度冰封。而隨著疫情防控取得良好效果後，房地產市場迅速回暖，眾多機構開始上調地產股的估值和評級。富瑞發表行業報告表示，在積極推盤及低基數支撐下，第三季度內房股銷售將表現強勁。上半年內房股業績超過市場預期且潛在的信貸寬鬆政策將有利行業降低借貸成本，而這三大正面催化劑將支持板塊重估。近期新股市場上，亦有內房企業開始「搞事情」。港龍中國地產集團有限公司（6968.HK）率先通過聆訊，並於本週一開始招股，預計7月15日上市，華高和昇財務顧問有限公司為其獨家保薦人。恒基地產 (00012)主席兼董事總經理李家傑全資擁有的Successful Lotus及中逸資本為公司基石投資者，分別認購4,000萬港元。



專案多元覆蓋長三角 大品牌及良好口碑值得市場關注



項目多元覆蓋長三角 大品牌及良好口碑值得市場關注

港龍中國地產於2007年在常州成立，是一家位於長江三角洲地區的知名房地產開發商，專注開發及銷售包括商業單元、停車場及配套區域在內的主要作住宅用途並附帶相關配套設施的物業。憑藉在物業開發領域的品牌、經驗及執行能力，公司已將業務擴展至長江三角洲地區週邊城市，並於2018年先後進入一線城市上海、河南及貴州兩省多座主要城市。截至目前，該公司於22個城市擁有64個開發項目的多元化項目組合。在房地產市場持續健康發展的長三角地區，港龍中國地產已經實現了戰略性地區覆蓋。根據行業報告，按2019年已售的合約建築面積計，港龍中國地產於中國住宅物業市場的物業開發商中排行第83名。



秉承「用心創新，以誠築城」的核心價值觀，港龍中國地產在房地產市場贏得良好的口碑並在其房地產開發項目所在的多個城市建立起大品牌。公司於2015年至2018年期間獲得「守合同重信用企業」稱號，並曾獲評2018年常州市優質工程獎「金龍盃」、「2018年度常州明星企業」及「2019年度常州五星級明星企業」等。在今年5月，中國指數研究院舉辦的「2020中國房地產上市公司研究成果發佈會暨第十八屆中國房地產投融資大會」上，港龍中國地產更獲評「2020值得資本市場關注的房地產公司」。



欲做中國一流住宅物業開發商 多元化獲地策略優勢盡顯

港龍中國地產以成為中國一流住宅物業開發商為目標，在深耕長江三角洲地區的同時，亦計劃依託其在長江三角洲地區的現有地區覆蓋率進入該區域以外的其他新市場。消費升級及城市群發展是未來房地產行業增長的兩大引擎，「深耕華東地區，立足中國西南地區及華中地區」的策略將會讓港龍中國的業務進一步發展。



為進一步拓展業務，港龍中國地產擬持續採納多元化的獲地策略以豐富並優化公司的土地儲備。一方面，港龍中國地產將透過在運營所在地的公開招標、拍賣或掛牌出讓程序在一級市場收購土地況。另一方面，港龍中國地產亦透過收購持有土地使用權的公司的股權或投資該等公司及與包括融創中國（01918）、碧桂園（02007）在內的第三方業務合作夥伴合作開發項目。該等合作符合近年來行業趨勢，並可使合作雙方在資源共享、分散風險及分擔資本開支等方面實現互利互惠、達成共贏。截至估值日期，港龍中國地產於21個城市的53個開發項目(由附屬公司、合營企業及聯營公司開發)的總土地儲備約為544.44萬平方米。



隨著中國政府已採取多項激勵政策刺激經濟及中國持續城市化，房地產市場將會快速復甦。在登陸資本市場後，港龍中國地產有望藉著資本的力量，加速向中國一流住宅物業開發商的目標邁進。







July 4, 2020, 17:37 HKT/SGT

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