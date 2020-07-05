Thursday, 2 July 2020, 19:00 HKT/SGT Share: 興業銀行全球銀行排名晉升至第21位

香港, 2020年7月2日 - (亞太商訊) - 7月1日，英國《銀行家》雜誌發佈「2020年全球銀行1000強」榜單，興業銀行按照一級資本排名第21位，較去年上升2位，按照總資產排名27位，較去年提升1位，連續4年穩居全球銀行30強，彰顯了該行深入實施「商行+投行」戰略邁向高品質發展的轉型成效。



一級資本是衡量商業銀行業務發展能力和風險承受能力的重要指標，也是全球銀行1000強排名的重要基準。據2019年年報顯示，興業銀行一級資本淨額5408.87億元，同比增長16%。



在推進輕資本、輕資產、高效率「兩輕一高」目標的過程中，興業銀行始終堅持「內生積累為主、外源補充為輔」的資本補充原則。特別是近年來，該行加快實施「商行+投行」戰略，規模、品質、效益穩步提升。一方面通過利潤合理留存充實核心一級資本，核心一級資本充足率2017年以來均保持在9%以上，2019年核心一級資本充足率由9.3%進一步升至9.47%，資本內生能力逐步增強；另一方面加強外源性資本補充，2019年成功發行300億元優先股、500億元二級資本債，一級資本充足率由9.85%提升至10.56%，資本充足率由12.20%提升至13.36%。



在做強商行，夯實可持續發展根基的同時，興業銀行持續提升投行與金融市場競爭力，大力發展投資銀行、資產管理、資產託管、FICC等輕資本、輕資產業務，降低資本消耗，2019年風險加權資產增速較上年下降1.44個百分點，輕資產、輕資本運營態勢整體邊際向好。其中衡量輕型化轉型的重要指標——非息淨收入同比增長25.05%，領跑同類型銀行，在營業收入占比達43.20%，較上年提高3.63個百分點。



在推進高品質發展過程中，興業銀行主動調整優化資產負債表，強力壓降非標資產超萬億，表內非標資產占比從2016年的32%降至2019年末的10%，貸款較2016年末增加1.36萬億元，占比從34%提升到了48%，在資產負債表重構過程中，興業銀行不僅未縮表，還保持了資產規模的平穩增長，2019年總資產突破七萬億大關，達7.15萬億元，同比增長6.47%，位居同類行第二。



不斷提亮的發展成色背後是興業銀行「商行+投行」戰略的堅定實施。2019年，興業銀行深耕「商行+投行」戰略，強化研究、科技、風控、協同四大賦能，發展基礎更加扎實，企業金融、零售金融、同業與金融市場三大條線「三分天下有其一」，同時依託商行龐大客戶基礎，推進業務一體化運作，構建「大投行、大資管、大財富」業務版圖。非金融企業債務融資工具承銷5200億元，繼續蟬聯全市場首位；持續打造「債券銀行」，提高債券投資、交易、流轉能力，做市商地位不斷鞏固；資管業務穩中有進，理財子公司順利開業，非保本理財規模1.33萬億元，符合資管新規的淨值型理財產品規模位居市場前列；資產託管規模突破12萬億元，產品只數保持行業第一，；代客FICC業務快速增長，成為非息收入的重要支點；全年財富類產品銷售近6.4萬億元，大投行、大資管、大財富更加協調。



作為興業銀行戰略轉型的主線之一，高效率在當前最主要的是深化金融科技的應用。近年來，興業銀行持續加大科技投入，強化科技賦能，加快數位化轉型，驅動經營管理和服務效率提升。2018、2019年 IT投入分別為42.8億元、45.2億元，絕對規模和在營業收入中的占比均處於同類型銀行前列，並且未來還會繼續加大投入，「上不封頂」。



承其名，擔其責。興業銀行全球排名逐年提升，躋身全球主流商業銀行的同時，堅持踐行「寓義於利」，積極擔負企業社會責任，在服務實體經濟、踐行普惠金融、推動綠色發展、精准扶貧等領域持續加大金融支持。2019年末，該行製造業貸款餘額3548億元，對公信貸占比19.71%，餘額、占比均位居同類型銀行第一；普惠型小微企業貸款客戶、餘額同比分別增長56.67%、37.01%，超額完成「兩增兩控」監管要求；綠色金融提前超額完成融資餘額、客戶數“兩個一萬”中期目標；精准扶貧貸款餘額合計145.29億元，較年初增長20.08%，帶動和服務建檔立卡貧困人數約13萬人。上半年，面對突如其來的新冠肺炎疫情衝擊，興業銀行積極投入全民阻擊戰，發揮「商行+投行」金融優勢，全力以赴做好疫情防控和經濟社會發展金融服務，集團累計向各地捐款捐贈防疫物資合計金額近6000萬元，並通過設立專項信貸規模、開闢業務綠色通道、減費讓利、無還本續貸、優化線上服務等方式綜合施策，攜手打贏疫情防控阻擊戰，支持企業復工復產，助力做好「六穩」「六保」工作。截至一季度末，該行已為企業疫情防控和復工復產提供信貸支持超過300億元，主承銷發行疫情防控債約130億元。





July 2, 2020, 19:00 HKT/SGT

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