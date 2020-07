Thursday, 2 July 2020, 19:00 HKT/SGT Share: 興業銀行全球銀行排名晉升至第21位

香港, 2020年7月2日 - (亞太商訊) - 7月1日,英國《銀行家》雜誌發佈「2020年全球銀行1000強」榜單,興業銀行按照一級資本排名第21位,較去年上升2位,按照總資產排名27位,較去年提升1位,連續4年穩居全球銀行30強,彰顯了該行深入實施「商行+投行」戰略邁向高品質發展的轉型成效。



一級資本是衡量商業銀行業務發展能力和風險承受能力的重要指標,也是全球銀行1000強排名的重要基準。據2019年年報顯示,興業銀行一級資本淨額5408.87億元,同比增長16%。



在推進輕資本、輕資產、高效率「兩輕一高」目標的過程中,興業銀行始終堅持「內生積累為主、外源補充為輔」的資本補充原則。特別是近年來,該行加快實施「商行+投行」戰略,規模、品質、效益穩步提升。一方面通過利潤合理留存充實核心一級資本,核心一級資本充足率2017年以來均保持在9%以上,2019年核心一級資本充足率由9.3%進一步升至9.47%,資本內生能力逐步增強;另一方面加強外源性資本補充,2019年成功發行300億元優先股、500億元二級資本債,一級資本充足率由9.85%提升至10.56%,資本充足率由12.20%提升至13.36%。



在做強商行,夯實可持續發展根基的同時,興業銀行持續提升投行與金融市場競爭力,大力發展投資銀行、資產管理、資產託管、FICC等輕資本、輕資產業務,降低資本消耗,2019年風險加權資產增速較上年下降1.44個百分點,輕資產、輕資本運營態勢整體邊際向好。其中衡量輕型化轉型的重要指標——非息淨收入同比增長25.05%,領跑同類型銀行,在營業收入占比達43.20%,較上年提高3.63個百分點。



在推進高品質發展過程中,興業銀行主動調整優化資產負債表,強力壓降非標資產超萬億,表內非標資產占比從2016年的32%降至2019年末的10%,貸款較2016年末增加1.36萬億元,占比從34%提升到了48%,在資產負債表重構過程中,興業銀行不僅未縮表,還保持了資產規模的平穩增長,2019年總資產突破七萬億大關,達7.15萬億元,同比增長6.47%,位居同類行第二。



不斷提亮的發展成色背後是興業銀行「商行+投行」戰略的堅定實施。2019年,興業銀行深耕「商行+投行」戰略,強化研究、科技、風控、協同四大賦能,發展基礎更加扎實,企業金融、零售金融、同業與金融市場三大條線「三分天下有其一」,同時依託商行龐大客戶基礎,推進業務一體化運作,構建「大投行、大資管、大財富」業務版圖。非金融企業債務融資工具承銷5200億元,繼續蟬聯全市場首位;持續打造「債券銀行」,提高債券投資、交易、流轉能力,做市商地位不斷鞏固;資管業務穩中有進,理財子公司順利開業,非保本理財規模1.33萬億元,符合資管新規的淨值型理財產品規模位居市場前列;資產託管規模突破12萬億元,產品只數保持行業第一,;代客FICC業務快速增長,成為非息收入的重要支點;全年財富類產品銷售近6.4萬億元,大投行、大資管、大財富更加協調。



作為興業銀行戰略轉型的主線之一,高效率在當前最主要的是深化金融科技的應用。近年來,興業銀行持續加大科技投入,強化科技賦能,加快數位化轉型,驅動經營管理和服務效率提升。2018、2019年 IT投入分別為42.8億元、45.2億元,絕對規模和在營業收入中的占比均處於同類型銀行前列,並且未來還會繼續加大投入,「上不封頂」。



承其名,擔其責。興業銀行全球排名逐年提升,躋身全球主流商業銀行的同時,堅持踐行「寓義於利」,積極擔負企業社會責任,在服務實體經濟、踐行普惠金融、推動綠色發展、精准扶貧等領域持續加大金融支持。2019年末,該行製造業貸款餘額3548億元,對公信貸占比19.71%,餘額、占比均位居同類型銀行第一;普惠型小微企業貸款客戶、餘額同比分別增長56.67%、37.01%,超額完成「兩增兩控」監管要求;綠色金融提前超額完成融資餘額、客戶數“兩個一萬”中期目標;精准扶貧貸款餘額合計145.29億元,較年初增長20.08%,帶動和服務建檔立卡貧困人數約13萬人。上半年,面對突如其來的新冠肺炎疫情衝擊,興業銀行積極投入全民阻擊戰,發揮「商行+投行」金融優勢,全力以赴做好疫情防控和經濟社會發展金融服務,集團累計向各地捐款捐贈防疫物資合計金額近6000萬元,並通過設立專項信貸規模、開闢業務綠色通道、減費讓利、無還本續貸、優化線上服務等方式綜合施策,攜手打贏疫情防控阻擊戰,支持企業復工復產,助力做好「六穩」「六保」工作。截至一季度末,該行已為企業疫情防控和復工復產提供信貸支持超過300億元,主承銷發行疫情防控債約130億元。





