Thursday, 2 July 2020, 17:48 HKT/SGT Share: 乙醇生產系統第一股中科天元(1156.HK) 在手訂單充足支撑高增長

香港, 2020年7月2日 - (亞太商訊) - 疫情肆虐初期，居民的消毒需求暴增，醫用酒精一度脫銷，很快成爲居民居家的必備品。多地乙醇生產貨源告急，價格快速上漲，乙醇產業迎來發展機遇期，進入更多投資者的視野。



7月1日，隨著中國最大的乙醇生產系統生產商——中科天元(1156.HK)正式招股，其招股書成爲進一步探尋乙醇行業發展機遇的最佳窗口。據了解，中科天元曾在英國上市，是第一隻英國的中概股，如今成功從英國回歸香港上市。根據披露，中科天元此次上市擬發行8260萬股，每股發行價介於0.98港元-1.28港元，預計集資約8094.8萬港元-1.06億港元；每手4000股，入場費5171.59港元，將於7月15日上市。



01、國內最大的乙醇生產系統生產商



乙醇產業鏈包括上游的原料及乙醇生產系統供貨商、中游的乙醇生產商及下游的用戶。



而中科天元是位於上游的乙醇生產系統生產商，主要爲中國乙醇燃料及酒精飲料行業的乙醇生產系統核心系統提供綜合服務，包括工程設計、設備製造、安裝及調試以及後續增值維護。



根據灼識諮詢報告，於2019年按收益計，該公司在中國乙醇生產系統行業位列第一，佔市場份額10.8%。



在乙醇生產系統中，蒸餾及脫水系統爲最重要及最複雜的部分，需要由持有相應牌照的專門公司設計及製造。只有少數公司擁有廣泛的業務範圍、龐大的業務規模及强大的研究能力，且能夠提供全面的核心系統解決方案服務。



作爲國內最大的核心系統供貨商，中科天元的發展歷史可以追溯至2002年，擁有豐富的行業經驗。當時從中國科學院廣州能源所分拆出來後，經過收購若干生產乙醇及其相關產品的製造設備等優質資產，於2006年中科天元正式成立。



科技是第一生產力，擁有核心技術的企業，就擁有了極深的護城河。在乙醇生產系統領域，中科天元通過持續研發投入，在發展中，逐漸構築起深厚的競爭壁壘，爲公司持續穩健發展打下堅實的基礎。



招股書顯示，於最後實際可行日期，中科天元擁有32項專利技術，並已將這些技術運用在生產中。同時，該公司還在國內提交了15項專利註册申請，以及在巴西提交一項專利註册申請。



科技創新成果的背後是研發資金的持續投入。截至2019年12月31日止三個年度，中科天元的研發開支總額（包括已資本化及支出成本）分別爲人民幣280萬元、670萬元及740萬元。



具體而言，中科天元研發的七塔多效差壓蒸餾技術聯產優級酒精和燃料乙醇裝置及五塔二級差壓蒸餾技術在優級食用酒精生產裝置受到行業高度認可，極大提升了乙醇生產效率和品質，遙遙領先國內乙醇生產系統行業製造水平。



可以說，中科天元的商業策略就是專注於利用核心技術打造競爭優勢。而這種由技術驅動的策略，體現在業務經營上就是具有國際競爭力的產品，體現在財務數據上就是穩健的業績表現。



02、穩健的業績表現



截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度，中科天元的總收益分別爲人民幣2.571億元、2.5億元及3.986億元，保持穩步增長。截至2019年12月31日止三個年度，分別完成20、27個及22個技術綜合服務項目。



從收入結構看，主要來源是乙醇燃料端和酒精飲料端。但是隨著疫情在全球蔓延，在醫用酒精成爲硬通貨的當下，公司其他業務方面的訂單潛力亦不可小覷，或將爲2020年的業績帶來驚喜。



憑藉先進的技術和產品，中科天元不斷拓展海外市場，爲加拿大、俄羅斯、印度尼西亞及其他國家的其他化學製品生產系統提供技術綜合服務。數據顯示，於2017財年至2019財年，公司海外市場收益分別錄得人民幣268萬元、1,603萬元及1,871萬元的數額，年增長率爲498.13%和16.72%。



在毛利率方面，近三年以來，中科天元的整體毛利率分別爲30.1%、29.0%和27.5%，保持在穩定的區間範圍。值得一提的是，其毛利率水平明顯高於製造業平均水平，背後充分體現出中科天元的產品具有明顯議價能力。



在利潤方面，公司2017年、2018年及2019年的純利分別爲人民幣4,565萬、人民幣4,582萬、人民幣5,916萬。撇除上市開支不計的經調整稅前盈利分別約人民幣5,446萬、人民幣5,223萬和人民幣8,412萬元，反映公司盈利能力不斷提升。



更爲重要的是，截至2020年4月30日，中科天元積壓的合約價值爲人民幣5.35億元，可在接下來陸續確認爲收益，給公司未來業績提供良好保障，加大了未來盈利的確定性。



03、政策紅利催生長期利好



從乙醇燃料端看，2017年底發改委聯合十五部委印發的《關於擴大生物燃料乙醇生產和推廣使用車用乙醇汽油的實施方案》要求，到2020年全國範圍內將基本實現車用乙醇汽油全覆蓋，近期兩會再次提及燃料乙醇推廣。而從環保角度判斷，該政策具有長期延續性。在這樣的大背景下，國內生物燃料乙醇產業已由試點階段正式進入面向全面推廣的擴大試點階段，產業快速發展的局面正在形成，市場潛能以及政策推動給行業帶來可觀的前景。



從酒精飲料端看，中國啤酒和白酒市場需求極爲龐大，同時很多酒精飲料生產設備開始進入老化更新周期。



雙重需求驅動下，國內的乙醇生產系統行業按收益計的市場規模預計將由2020年的人民幣41億元增加至2024年的人民幣57億元，複合年增長率爲8.7%，其中蒸餾及脫水核心系統的複合年增長率爲10.8%。



作爲乙醇生產系統技術領先的企業，中科天元在乙醇生產技術系統擁有顯著的競爭優勢，將長期受益於政策紅利釋放以及市場規模擴張。



小結：



作爲乙醇生產系統龍頭，隨著中科天元成功招股上市，其資本實力將進一步增强，可以繼續專注研發，增强綜合競爭力，從而承接更多項目，進入强者恒强的正向循環。



據招股書披露，中科天元本次招股募資約8000萬港元至1億港元，爲小型集資額，只是創業板的規模。同時，以上限價1.28港元計算，該公司市值約7.05億港元，市盈率約爲10倍。相對於快速增長的利潤，此估值較爲吸引。此外，其保薦人爲東興證券，歷史項目保薦成績表現良好。尤其是在疫情的催化下，多位市場人士預計中科天元本次招股將會吸引投資者廣泛關注。







July 2, 2020, 17:48 HKT/SGT

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