零售業務發展迅猛 渤海銀行進入招股第二日

香港, 2020年7月2日 - (亞太商訊) - 据信报报道,早年獲渣打銀行入股的渤海銀行(9668.HK)今日已經進入招股第二日,招股價介乎4.75港元至4.98港元每股,預計7月16日掛牌。作為最年輕的全國性股份制商業銀行,同時也是中國第一家在發起設立階段就引進境外戰略投資者的中資商業銀行,渤海銀行其後發先至,在得零售者得天下的業內,零售業務發展迅猛。



擁有高粘性客戶群體 零售業務發展迅猛



目前銀行業競爭激烈,零售業務成為衆多銀行發力的重點。渤海銀行經過多年發展,通過打造差異化服務場景,擁有了一批高粘性客戶群體。該行的主要零售客戶群包括「壓力一代」及「養老一族」:前者主要指消費需求豐富、理財計劃較為進取的中青年按揭借款人,後者包括擁有一定財富積累且亟需財資管理服務的年長客戶。為滿足壓力一代客戶不斷增長的需求,該行提供了以房屋按揭貸款為核心靈活、便捷、多樣化的消費貸款服務,可適用於住房裝修、購置車位及教育等中青年客群常見消費場景。



此外,渤海銀行還提供一系列專為不同風險偏好定制的淨值型理財產品,如該行的「浩瀚理財」以其靈活性、定制化深受用戶信任,已經打造成為用戶信賴的理財品牌。「浩瀚理財」按照不同目標客群的流動資金需求、風險偏好及投資回報預期,提供「渤盛」、「渤祥」、「渤泰」等產品系列的差異化非保本產品,以及公募及私募淨值型產品。該品牌不僅可以發行自己的理財產品,還代理銷售其他金融機構發行的信託、基金及保險產品,以滿足零售客戶日益多元化的投資需求。自2015年至2019年,渤海銀行連續五年榮獲《中國證券報》評選為年度金牛理財銀行,以表彰其出色的產品設計及風險控制能力。



截至2019年12月31日,渤海銀行的個人貸款總額為2334億元(人民幣,下同),2017年、2018年、2019年,個人貸款利息收入分別為44億元、84億元、125億元,年複合增長率為69.3%,與全部全國性股份制上市商業銀行相比位居第一。



打造互聯網消費金融 積極拓展零售客群



當前互聯網消費金融正蓬勃興起,渤海銀行積極對接互聯網平台、完善消費金融服務生態體系,不斷拓寬零售客群。



渤海銀行通過與具有影響力的第三方平台合作,發展B2C、B2B、B2G等在線綜合金融服務體系,並拓展電子分銷渠道。在B2C模式下,渤海銀行主要為各大電商、互聯網消費平台及其用戶提供一體化的資金結算及管理服務,通過「渤商贏」及「渤政通」業務為各類B2B/B2G交易平台提供全方位線上金融服務,涵蓋賬戶管理、支付結算、資金存管、財富增值等類別,同時提供電子合同、電子對賬等增值服務,以滿足客戶的特定業務訴求。目前渤海銀行已經與超過20家互聯網平台開展了長期穩定合作。



2017年、2018年及2019年,渤海銀行通過第三方消費金融平台發放的個人消費貸款的結餘分別達人民幣34億元、442億元及925億元,分別佔個人貸款總額的2.9%、26.4%及39.5%。



通過搭建互聯網消費金融平台,渤海銀行逐步形成了旅遊出行、房地產生活、現代物流三大特色「線上生態圈」,並覆蓋眾多產業,能够很好聚合生態圈中的平台與消費者,增强客戶粘性。目前渤海銀行已經在目標客群內建立了良好的品牌形象並不斷擴大影響,2019年其業績錄得穩步增長,盈利能力增强。據招股書,2019年渤海銀行實現淨利潤81.93億元,同比增長率為15.7%,加權平均淨資產收益率達13.71%,與全部全國性股份制上市商業銀行相比分別位居第一及第三。







