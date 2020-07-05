Thursday, 2 July 2020, 10:31 HKT/SGT Share: 安捷證券：阿里巴巴(9988.HK)基本盤無可撼動，首次覆蓋給予「買入」評級

香港, 2020年7月2日 - (亞太商訊) - 線上消費力持續迸發，打開消費互聯網平台行業天花板。中國社會消費力基礎穩固，近5年國內網上零售人均網購支出金額快速提升，從2015年7,846元人民幣/人提升至2019年13,343元人民幣/人。疫情發生後，線上零售滲透率在2020年首4個月快速同比提升3.4 個百分點至24.1%，催化了電商龍頭的進一步成長空間。而直播電商通過對消費互聯網廣告模式、KOL/全民帶貨引流模式等新生態場景的構建，帶來對客單價高、非標類產品及非計劃性購物方面極大的需求刺激釋放。



線上線下+長距離短距離+境內境外齊發力，阿里巴巴(9988.HK)強大電商基本盤無可撼動。公司為中國最大的消費互聯網平台公司， 2019年淘寶+天貓合計佔國內線上實物商品零售額市場份額60%以上。同時，公司以內部孵化盒馬、培育餓了嗎、投資銀泰等線下零售企業以及高德、滴滴等出行服務商，打造線上線下+同城生活服務體系的閉環，並通過運營包括Lazada、速賣通、天貓國際等跨境電商平台對接全球消費需求，安捷證券認為公司得益於長期積累的B端及C端全網精細化運營能力，基本盤完整性且壁壘高，實現強者恒強的格局。



強生態圖譜下的溢出協同效應。依靠強大的組織力和戰略佈局，通過阿里雲、菜鳥網絡，螞蟻金服打造了包括數據流、物流、資金流等在內的基礎設施，公司業務生態不斷完善。雲計算為公司近3年增長最快的板塊，FY17A-FY20A收入增長CAGR為81.8%，公司目前佔據國內公有雲市場近5成的市場份額。公司整體現金流充沛，截至2020年3月31日賬面現金3,305億元人民幣。核心商業交易市場業務FY20A經調整EBITA達到38%，強大的造血能力為包括本地生活服務、物流、新零售、雲計算、大文娛等處於戰略投入期的賽道提供安全墊，賦能全生態構建。



財務預測與估值：安捷證券預計FY21E-FY23E，公司將分別實現收入6,577/8,195/9,990億人民幣，分別同比增長+29%/+25%/+22%。我們以現金流折現及分部估值兩種方式對公司進行估值，首次覆蓋，取兩者低端，給予目標價247.0港元/股，對應FY21E 25.7倍市盈率或8.1倍市銷率水平。



主要風險：1) 消費互聯網行業競爭加劇；2) 公司投資、新培育業務出現大幅虧損 ；3) 跨境業務政策、文化等不確定性。







July 2, 2020, 10:31 HKT/SGT

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