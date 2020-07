Thursday, 2 July 2020, 08:21 HKT/SGT Share: MOG錄得截至2020年3月31日止之年度業績增長 憑藉廣泛零售網絡及強勁品牌知名度抓緊未來市場機遇

香港, 2020年7月2日 - (亞太商訊) - MOG Holdings Limited (股份代號: 1942.HK),就收入而言為馬來西亞最大光學產品零售商之一,欣然公佈截至2020年3月31日止之年度業績(「報告期」)。



截至2020年3月31日止之年度業績亮點

- 收入按年同比增長約10.1%至1.47億令吉

- 毛利按年同比增長15.8%至9,730萬令吉,而毛利率則同比增長3.3個百分點至約66.1%

- 扣除報告期內產生的上市費用980萬令吉後,經調整報告期內溢利達2,360萬令吉,同比增長3.5%

- MOG馬來西亞零售網絡進一步擴大:於2020年3月31日,自有零售店數量淨增加8間至83間,進一步擴大自有零售店網絡

- 資產負債比率由2019年3月31日的約0.37倍減少至2020年3月31日的約0.30倍



於報告期內,因COVID-19的爆發,馬來西亞政府在2020年3月18日至3月31日期間,實行了行動限制令,為馬來西亞經濟帶來了衝擊。然而,憑藉擁有廣泛的零售網絡及成功的多品牌策略,MOG於報告期內取得了收入、毛利及經調整利潤(撇除上市費用的影響)同比穩定增長。集團收入增長主要來自於MOG的零售業務在零售網絡持續擴張下令集團各類光學產品的銷量增加,從而實現業務收入同比增長約10.0%。報告期內,MOG的零售網絡增加8間自有零售店,令自有零售店總數增至83間。截至2020年3月31日,MOG的零售網絡(包括其83家自有、10家特許經營及2家許可零售店)位於馬來西亞半島中部、南部、北部及東部。



由於COVID-19疫情在四月持續蔓延,行動限制令進一步延至2020年5月3日。隨後,於2020年5月4日至2020年6月9日期間,馬來西亞政府實施有條件行動限制令,允許若干行業(包括光學零售行業)恢復運營。集團管理層為便於更好地防控病毒及確保其僱員及客戶健康及安全,自2020年3月18日起,已暫時關閉所有自有零售店。自2020年5月5日起,集團逐漸恢復業務運營,截至2020年5月13日,所有自有零售店已恢復運營。馬來西亞政府隨後於2020年6月10日至2020年8月31日期間實施復原式行動限制令,對日常活動(如州際旅行)的限制減少。鑒於以上情況,集團將檢討其每月開支並採取措施降低運營成本,並將與商場業主協商於疫情期間租金退租/減租。



於2020年3月31日,集團擁有銀行結餘及現金約3,410萬令吉及於持牌銀行的定期存款約400萬令吉。此外,集團已自其於香港聯交所主板上市的全球發售集資約9,110萬港元。因此,MOG認為集團將擁有充足的營運資金以滿足目前及未來12個月的需求。



行業領導者將抓緊馬來西亞眼鏡零售市場復蘇的新機遇

根據馬來西亞中央銀行數據,由於主要受COVID-19疫情的影響,全球經濟展望充滿挑戰,按國內生產總值(GDP)計,馬來西亞2020年的經濟增長預計為–2%至0.5%。除疫情外,國內經濟亦將受原油價格銳降及反覆變動以及商品的持續供應中斷影響。然而,由於復原式行動限制令及可能放鬆邊境限制的管制,MOG認為其零售店所處部分商場的人流量將逐漸回升。此外,鑒於集團擁有充足的營運資金、廣泛的零售網絡、已建立的良好聲譽、多元化的光學產品組合及不斷增加的光學產品需求,MOG仍持樂觀態度。



展望未來,MOG認為眼部護理意識不斷提升持續推動馬來西亞眼鏡零售市場的市場發展。年輕人對智能手機、平板電腦及電腦等技術設備的長期使用增加,令視力障礙人口增加(特別是兒童及青少年中的近視情況),將帶動矯正視力的光學產品(尤其是處方眼鏡及隱形眼鏡)的需求上升。此外,雖然經濟面臨諸多挑戰,MOG擁有強大的競爭優勢、良好的財務狀況及零售網絡,加上已建立的品牌,將可把握馬來西亞經濟復蘇所帶來的新商機,並繼續加強其在馬來西亞眼鏡零售市場的領導地位。



MOG Holdings Limited

MOG Holdings Limited為馬來西亞最大光學產品零售商之一。集團提供廣泛光學產品,該等產品通常包括國際品牌(通常來自或帶有(i)國際奢侈時尚光學品牌;及(ii)國際高端時尚光學品牌商標的光學產品品牌)、集團的自有品牌(帶有集團商標並由第三方製造商製造的光學產品品牌)及製造商品牌(第三方製造商設計及製造的光學產品品牌)的鏡片、鏡框、隱形眼鏡及太陽眼鏡。



於2020年3月31日,集團的零售網絡(包括其83家自有、10家特許經營及2家許可零售店)位於馬來西亞半島中部、南部、北部及東部。







July 2, 2020, 08:21 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network