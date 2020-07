Wednesday, 1 July 2020, 20:17 HKT/SGT Share: 廣發証券榮獲全球人才發展領域「奧斯卡」——ATD「卓越實踐獎」

中國廣州, 2020年7月1日 - (亞太商訊) - 近日,廣發証券憑藉「後備經營管理人才培訓項目」獲得國際人才發展協會(Association for Talent Development,簡稱「ATD」)頒發的「2019-2020 ATD卓越實踐獎」,該評選被譽為全球人才發展企業培訓領域的「奧斯卡」。 廣發証券也是國內首個獲此獎項的券商,其在組織學習和人才發展方面的持續投入、專業務實和創新求變獲得業界的高度認可。







受疫情影響,「ATD」獎項評選首次舉辦了線上頒獎典禮,來自全球的43家企業和機構榮獲人才發展領域的最高殊榮,中國大陸地區共計8家機構獲獎,包括廣發証券、中國移動、國家電網、中國人壽、網易遊戲等。據悉,廣發証券憑藉「後備經營管理人才培訓項目」從全球近百個國家的200多個案例中脫穎而出。



人才發展協會(ATD)成立於1943年,擁有來自120多個國家的超過40000名會員,是世界上規模最大的專注於人才發展領域的專業協會。ATD卓越實踐獎是全球公認的行業標杆性獎項,表彰的是在實施全面人才發展舉措與解決方案方面取得卓越成就的企業。



廣發証券「後備經營管理人才培訓項目」開始於1998年,最初主要面向零售業務系統開展,2016年成為面向總部部門全新設計和實施的專項培訓項目。 該項目聚焦一線管理者的勝任能力,通過綜合應用測評反饋、微課學習、講師授課、經驗萃取與交流、以考促學、在崗實踐、行動學習、導師指導等多種學習方式,設置自學、集中培訓和在崗實踐三個學習階段,幫助學員釐清一線管理者的角色定位和任職要求,習得必備管理知識和技能,實現領導力的突破。



截至目前,廣發証券後備經營管理人才培訓已經實施和交付23期,並在實踐中不斷探索和持續優化人才培養方案,為公司人才梯隊建設作出了積極貢獻。 據了解,在參加過零售業務系統培訓的人員中,有180多位成為了營業部負責人,同時,157位現任分公司和營業部負責人曾參與培訓。此外,在2016-2019年間,63名總部部門的參訓學員(佔比約51.6%)晉升為總監及以上管理級員工。



長期以來,廣發証券始終高度重視人才培養工作,將人才發展戰略視為公司發展戰略的組成部分,實現公司業務發展和員工職業發展的有效統一。今年4月,憑藉創新的數字化技術應用,廣發証券還榮獲《培訓》雜誌頒發的第十一屆「中國人才發展菁英獎」數字化實踐獎,該獎項是對公司在人才培訓和發展場景下的數字化技術應用成果的肯定。







