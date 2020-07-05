Wednesday, 1 July 2020, 19:27 HKT/SGT Share: 愛點擊(ICLK.US) - SaaS領域不能忽視的一匹黑馬

香港, 2020年7月1日 - (亞太商訊) - 2018年初至今，美股漲幅前10的科技公司中有8家與雲計算相關。美股SaaS雲計算企業的市值增幅/收入增幅顯著超越傳統科技巨頭。而國內港股中，今年以來微盟、有贊這些SaaS 概念股的股價走勢也是一騎絕塵。











資料來源於WIND，資料截止時間2020.6.23



SaaS行業的增長魔力來自於哪裡？在SaaS題材被資金大肆追捧的當下，我們在國內能不能挖掘到一隻兼具成長性與價值性的SaaS公司？事實上，SaaS服務包羅萬象，細分賽道眾多，在SaaS行業中依然可以挖掘細分市場的差異化機會，找出那些還未被市場注意到的低調公司，愛點擊就是這樣的一隻標的。



一、愛點擊的SaaS之路

過去，愛點擊主要聚焦在基於流量的數位行銷層面，立足于説明客戶管理和獲取線上流量。近年來，隨著流量成本的不斷提高，企業希望更好地瞭解消費者，實現更加精細化的運營，愛點擊便緊隨市場腳步，深挖企業這塊的需求，對業務模式做出調整。



此前，愛點擊在10年前就踏入線上行銷市場，這期間積累的強大的消費者資料庫（超過9.3億的中國消費者人群資料）；除此之外，愛點擊也早早在AI大資料技術上佈局，建立了一定資料賦能能力。有這些鋪墊與積累，愛點擊當下的SaaS業務線條上，在會員管理和服務上運用大量的資料和技術去自動產出與消費者互動的個性化服務和精准行銷推送，可以說是得天獨厚。



現在愛點擊不僅能夠幫助企業高效管理流量、實現數位化運營，還為企業提供了會員管理和會員服務等相關SaaS產品和服務，説明B端客戶更好地瞭解消費者。回過頭來看，愛點擊入局SaaS這條賽道，開展「線上行銷解決方案」業務，可以說是公司發展到一個階段之後，水到渠成的事情。



從2019年開始，愛點擊就持續加大對SaaS板塊的投資。2019年年初愛點擊戰略投資了暢移（上海）資訊技術有限公司，此次收購進一步增強了愛點擊在SaaS企業解決方案層面的應用能力。開始發展「企業數位化運營解決方案」這條SaaS業務線。至此，愛點擊主營業務便是「線上行銷解決方案」及「企業數位化運營解決方案」兩條腿跑步前進。



愛點擊在SaaS服務方面不乏經典案例。2019年5月，擁有132個品牌的首旅集團與騰訊、愛點擊聯合啟動了“打造生活方式服務業智慧經濟體”計畫。彼時，愛點擊作為數位化解決方案提供商，曾為首旅集團食、宿、行、遊、購、娛、文旅、航旅“6+2”業態下的7000多家門店提供過全面的數位化能力，當然，這也僅僅是眾多成功案例之一。



放眼大局，國內企業數位化滲透率展現出巨大的上升空間則體現在疫情期間。2020年突發的全球疫情大幅衝擊了原有的商業形態，企業的行銷方案也隨之快速反覆運算，更多的線上線下整合行銷的需求被激發。受益於這種需求的爆發，愛點擊企業數位化運營解決方案業務的收入同比增長高達202%，這一塊業務也在一季度實現了440萬美元的營收。



愛點擊佈局的「線上行銷解決方案」在短短一年時間之內能夠高速發展，也從側面驗證了愛點擊在SaaS 這條賽道上過硬的底層能力與機遇下的暫態爆發力。



二、愛點擊的SaaS之道

愛點擊能在SaaS 這條賽道飛速發展、佔據高點，與其先天的優勢是分不開的。SaaS在國內的發展難點包括ARPU客單價低、客戶流失率高、CAC獲客成本高等等。



汝之砒霜，彼之蜜糖。由於愛點擊在數位化行銷這個領域深耕了10年，多年積累讓其「線上行銷解決方案」和「企業數位化運營解決方案」有著很強的聯動效應，一定程度上解決了上面3個問題。



在美國，明星SaaS企業大多數以服務中大型客戶為主。比如Salesforce，在創立伊始從中小客戶切入，隨著客戶滲透率不斷提高，以及所服務企業的持續成長，大型客戶已經成為Salesforce目前最主要的“金礦”。



而愛點擊的客戶以大品牌客戶為主，2019年已有超過3000個客戶，包括雅詩蘭黛、Nike、東風日產等等。大客戶的付費能力以及付費意願更強，愛點擊的企業數位化運營解決方案能夠做到更高的ARPU值。



再者，愛點擊在“線上行銷解決方案”業務上深耕多年，在客戶與管道資源方面積累頗多，其“江湖地位”能夠為“企業數位化運營解決方案”業務高效導流，持續拉低獲客成本。愛點擊與這些客戶建立過合作關係，雙方有一定的信任度，愛點擊推進成本自然相對較低。



最後，SaaS公司產品長週期競爭力主要體現在產品綜合壁壘、產品可擴展性兩方面。目前愛點擊企業服務解決方案主打定制化產品，相對而言可以更好地服務客戶差異化的需求，這些大客戶更換其他公司的SaaS產品的成本較高，所以客戶黏性相對更好。



而產品可擴展性方面，愛點擊目前在主攻化妝品行業、餐飲、傳統零售業的幾大巨頭，先做出客制化產品的同時，也在積累資料，便於開發標準化的產品以及服務同行業的中小客戶。這也是愛點擊「線上行銷解決方案」這一塊SaaS業務的未來增長空間的一個看點。



三、愛點擊—SaaS板塊中的低估值股

中國的企業級SaaS行業巨量增長空間帶來的想像力讓各路資本紛紛進場，而國內目前上市的原生SaaS企業中，金蝶、微盟、有贊三家SaaS名氣最響，這一期間它們的市值也是水漲船高。對於看好SaaS這條賽道，又踏空這三家股票的投資者來說，找找這個板塊的低估值的績優股，是相對更穩妥的選擇。



對於做價值投資的投資者而言，標的除了基本面，價格同樣很重要，不同的點位買入，盈利概率和幅度千差萬別。看好SaaS這個高成長板塊的投資者，選擇中長線估值更對的績優股，成功概率會大很多。



就估值來看，電商、軟體這些未來價值較高的行業，我們通常用PS估值法。通過wind的資料對比（如下圖），我們能很明顯地看到愛點擊的PS市銷率不及微盟、有贊、金蝶這些同行們的零頭，估值對比下來相當低。



當然這和有贊、微盟以及金蝶的核心的業務都是 SaaS產品，而愛點擊的SaaS業務線條起步更晚有關。但是，憑藉兩條業務線的聯動效應，愛點擊的 SaaS業務線—「企業數位化運營解決方案」正在高速的發展中。就財務成績來看，愛點擊的SaaS業務線短短發展一年，全年的營收已累積到1000萬美元，這已經充分證明其在這條賽道上服務能力以及強勁競爭力。



在SaaS公司中，愛點擊是屬於已經實現盈利的那一波，連續兩季度實現調整後淨利潤。著眼於未來，由於SaaS業務相對對於傳統行銷業務的毛利率更高「SaaS業務毛利率 60-70% vs. 傳統行銷業務毛利率（22-25%）」，可以預估的是愛點擊隨著SaaS業務的發展，財務表現會越來越好。



當下的愛點擊，基於未來預期來看一腳踏進SaaS這條星辰大海的賽道，且佔據了戰略高地，擁有一定的先天優勢，發展前景充滿想像力；基於基本面來看，作為當下SaaS行業估值相對較低的一家公司，擁有廣闊的估值修復的空間。綜上，愛點擊作為一隻被極度低估的SaaS概念股，對價值投資者來說性價比很高。



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July 1, 2020, 19:27 HKT/SGT

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