Wednesday, 1 July 2020, 15:05 HKT/SGT Share: 渤海銀行開始招股 成長潛力將有效釋放

香港, 2020年7月1日 - (亞太商訊) - 據媒體報道，中概股回歸港股熱潮讓投資者再度把目光投向新股市場，近期在港IPO的公司均是實力強勁的優質企業。作為最年輕的全國性股份制商業銀行，渤海銀行股份有限公司今日正式開啟招股（股份代碼：9668）。招股價介乎每股4.75港元至4.98港元。公司將於7月16日在港交所上市，建銀國際、海通國際、農銀國際和中信證券為聯席保薦人。



具備全國性牌照優勢 網點佈局完善



渤海銀行是國內12家全國性股份制商業銀行中最年輕的，其是《中國商業銀行法》2003年修訂以來，唯一一家全新成立的全國性股份制商業銀行。同時，渤海銀行也是中國唯一一家外資銀行參與發起設立的全國性股份制商業銀行。渣打銀行即為參與發起設立渤海銀行的外資銀行，亦為其第二大股東。



由於渤海銀行是在《中國商業銀行法》修訂後全新設立的，具有全國性牌照優勢，該優勢助其高速發展，其網點佈局日趨完善。自2006年開業以來，渤海銀行把握住中國經濟高速發展的時代趨勢，以平均每年新設超過兩家一級分行的速度，僅用14年就完成了主要省會及經濟重要城市的戰略佈局。



截至2019年12月31日，渤海銀行擁有33家一級分行（包括直屬分行）、30家二級分行、127家支行、54家社區小微支行，並設立了香港代表處，網點總數達到245家，具備了輻射全國的網絡優勢。



儘管渤海銀行是最年輕的全國性股份制商業銀行，但其還是有一定「硬實力」。截至2019年12月31日，公司網點平均資產總額為人民幣46億元，平均貸款總額為人民幣29億元，與全部全國性股份制上市商業銀行相比分別位列第三及第二。網點均經營效率在同業中名列前茅，說明渤海銀海在規模上高速發展的同時，還保證了網點經營的高質素。



定位精準且服務出色 業績增長迅猛



渤海銀行時刻跟蹤國家政策導向和行業發展動態，專注服務戰略型批發客戶，精準定位零售客群。批發客戶方面，公司專注服務經營穩健的優秀地產企業及新製造、新科技、新零售、新消費等行業內的優質客戶，並獲得良好收益。對於零售客戶群體，則推出了針對「壓力一代」和「養老一族」核心客群的定制化、精細化產品。通過多年發展，公司已經擁有了一批高價值、高黏性客戶群體。此外，近年來公司獲得財政類業務資格逐年增加（例如政府非稅收入收繳代理業務資格），這是公司出色服務獲得認可的體現。



渤海銀行以獨特的管家式服務模式，為客戶提供全方位財資管理解決方案。定制化的財資管家服務將零售用戶的金融場景和生活場景相融合，鏈接用戶美好生活生態圈。通過打造「浩瀚理財」、「渤樂E貸」與「添金寶+」等產品，為客戶選擇不同的產品組合以實現專屬、定制化的管家式全方位財富管理服務。



通過主動調整客戶結構和不斷創新深耕特色客群的產品服務，渤海銀行業績取得了跨越式增長。從2015年1月1日至到2019年12月31日，渤海銀行的公司銀行客戶增長了43.0%。截至2019年12月31日，公司的總資產達人民幣11,169億元，較2017年1月1日增長30.5%，與全部全國性股份制上市商業銀行相比排名第三。截至2019年12月31日止年度，公司實現營業收入人民幣284億元，淨利潤人民幣82億元，淨利潤同比增速達15.7%，高於全部全國性股份制上市商業銀行。



於港交所上市後，渤海銀行的資本補充渠道有望進一步豐富，資本補充規模亦會進一步擴大，預計公司的發展即將邁上新的台階，成長潛力亦將獲得有效釋放。







July 1, 2020, 15:05 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, 业务, Banking & Insurance

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

