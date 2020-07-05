Tuesday, 30 June 2020, 22:51 HKT/SGT Share:

來源 雅各臣科研製藥有限公司 雅各臣公佈二零二零財年全年業績 面迎挑戰 表現穩健

收益增長 +6.3%

全年股息維持於每股4.5港仙



香港, 2020年6月30日 - (亞太商訊) - 從事非專利藥及品牌藥品研發、生產、市場推廣及銷售的領先企業─雅各臣科研製藥有限公司（「雅各臣」或「集團」；股份代號：2633）今天公佈公司及其附屬公司（統稱「集團」）於截至二零二零年三月三十一日止年度（「二零二零財年」或「報告期」）的全年業績。



經濟重創下仍然表現強韌

即使在香港經濟面臨重大挑戰的情況下，集團業績表現依然穩健，二零二零財年之總收益按年錄得溫和增長6.3%至1,571.5百萬港元（二零一九財年：1,478.1百萬港元（經重列））。毛利按年增加2.3%至690.0百萬港元（二零一九財年：674.7百萬港元（經重列））。公司股東應占溢利減少13.9%至215.6百萬港元（二零一九財年：250.6百萬港元（經重列）），主要由於去年確認一次性收益，加上本年度在建立區域管理結構方面的投資及開支有所增加、以及分拆消費者保健業務所需的一次性專業費用開支所致。



董事會建議宣派末期股息每股2.5港仙（二零一九財年：每股3.0港仙）。連同中期股息每股2.0港仙，二零二零財年的股息總額維持去年水準為每股4.5港仙（二零一九財年：每股4.5港仙）。集團經調整EBITDA增長3.9%至476.2百萬港元，證明集團具備強大的創造現金流能力。



非專利藥之強健市場地位

縱然2019冠狀病毒病的疫情導致對本財年第四季度到診所就診之患者減少，但雅各臣憑藉強大的非專利藥產品組合，加上在香港眾多治療類別中的領導地位，其非專利藥業務於二零二零財年的銷售收益仍錄得3.6%的正面增長至1,298.7百萬港元（二零一九財年：1,253.0百萬港元）。



集團供應的部分治療類別產品展現強勢增長，其中口服糖尿藥及抗潰瘍藥分別強勁增長42.3%及34.1%。該增長主要受惠於此等基礎藥物於長期慢性疾病管理上的使用有所增加。另外，隨著於公營界別的市場地位有所擴大，心血管產品及非類固醇消炎止痛藥(NSAIDs)的銷售額分別錄得28.4%及28.7%增長。



集團於報告期內合共推出19項新產品，其中包括地爾硫䓬控釋片(Diltiazem Controlled Release Tablets)、雙氫可待因片(Dihydrocodeine Tablets) 、培哚普利片(Perindopril Tablets)、阿托莫西汀膠囊(Atomoxetine Capsules)、500毫克規格的美沙拉秦腸溶片(Mesalazine Enteric Coated Tablets)及非那斯特萊片(Finasteride Tablets)等製造繁複的產品。另外，集團於報告期共提交了27份新藥註冊。



以高增值產品挖掘新市場潛力

為補充集團的研發專案並拓寬專科藥物組合，集團已與多家跨國公司簽訂授權協議，推出合共79款專利藥物，涵蓋心血管、中樞神經系統、抗感染、腫瘤科、腸胃及眼科等不同治療類別，其中包括用於RSV（呼吸道合胞病毒）的流感快速診斷檢測工具，以上之23項產品具備來年競標資格，而22項產品更已於香港推出。



品牌藥業務表現受新收購帶動顯著增長

縱然零售市場氣氛低迷，集團的品牌藥業務於報告期內仍然錄得雙位數增長。連同納入的新收購品牌中藥業務，集團品牌藥分部銷售收益增長21.2%至272.8百萬港元（二零一九財年：225.1百萬港元）。



儘管經濟低迷，集團個別的品牌藥展現出強大的抗逆能力，例如止痛藥類目中歷史悠久的著名品牌何濟公，與去年同期相比錄得10.8%的顯著增長；集團的藥油品牌十靈油於海外市場亦錄得8.4%的增長，全賴集團堅持不懈之市場拓展與推廣，為品牌建立深厚的傳統與認受性。



亞太區域擴張策略以中國內地市場為焦點

在區域業務發展方面，集團一直積極與跨國企業建立合作關係，其中包括于大中華及亞洲地區的品牌授權與代理業務。



集團與富利衛美訂立獨家分銷協議，於中國內地市場以知名藥用護足品牌「恢甲清(Excilor)」行銷及分銷其系列產品。另外，集團亦與建豐胃仙－U有限公司訂立合資公司協議，向亞太區的新市場分銷及銷售其若干產品，包括廣受認可的腸胃非處方藥「胃仙－U」及暢銷鼻用噴霧「呼佳噴霧劑」，並將發掘及開發產品延伸性，以拓展集團的品牌藥平臺。



就消費者營養品領域而言，集團已與來自挪威的Smartfish訂立授權協議，以戰略合作形式于大中華地區推出其已獲得專利及經臨床測試證明的高濃度Omega 3健康和運動營養飲品。



為發掘快速增長的中國跨境電子商務潛力，集團與主要策略夥伴合作，于中國領先的跨境電子商務平臺開發了自營線上旗艦店，旨在抓緊國內消費者對品牌藥及優質保健產品的需求，特別是華南地區及大灣區所能帶來的商機。



保健業務分拆上市以促進業務擴張

憑藉集團地區性商業營運平臺，以及專注發展極具增長潛力的消費者保健市場，集團積極尋求分拆其品牌保健業務，當中包括策略性挑選的品牌藥組合、品牌中藥及品牌保健產品，包括營養補充品、個人護理產品及診斷工具等。



此潛在分拆上市預期將促進集團以獨立及靈活之經營平臺擴充其非專利藥業務以外的消費者保健護理業務。有關分拆上市計畫的基礎準備工作已經開展。



雅各臣主席及行政總裁岑廣業先生表示：「我們將繼續努力，在所有部門的業務運作上精益求精，通過從集團分拆消費者品牌保健業務，實現創立兩個獨立而靈活經營平臺的目標。該分拆計畫能發揮催化劑作用，有助重設營運能力及成本基礎，為兩個業務分部提供增值機會。此舉亦能將雅各臣塑造成一家擁有兩個專注不同業務範疇的企業之集團，一方面特定專注於非專利藥業務，另一方面則主要專注于滿足消費者對保健產品的需求。」



岑先生補充:「在瞬息萬變及充滿挑戰的市場環境下，我們須不斷評估自身的市場定位，以確保業務保持相關性並在戰略上保持一致。展望未來，憑藉集團的聲譽、強大的研發專案及網路資源，我們相信集團能夠實現可持續的業務增長，為股東創造長遠的回報。」



關於雅各臣科研製藥有限公司（股份代號：2633）

雅各臣是香港領先非專利藥公司。旗下擁有並營運一系列品牌，主要包括「保濟丸」、「何濟公止痛退熱散」、「秀碧除疤膏」、「飛鷹活絡油」、「唐太宗活絡油」、「兜安氏藥膏」、「十靈丹」、「十靈油」及「傷風克」。為了策略性地擴展其品牌保健護理業務平臺，除於海外市場代理知名品牌如「恢甲清」和「胃仙U」外，集團亦推出多個健康和保健有關品牌及產品，例如「Dr. Freeman醫臣®流感／呼吸道合胞病毒家用式診斷套件」、「Smartfish健康營養產品」、「Dr. Freeman醫臣®感染控制產品系列」及「Dr. Freeman醫臣®COVID-19快速測試套件」亦於市場內大受歡迎。



同時，集團一直致力透過增加各種高增值產品，策略性地擴大其非專利藥和品牌保健護理業務的產品組合。紮根香港，集團已於中國、澳門、臺灣、新加坡及柬埔寨開設營運子公司，建立區域性商業平臺，以把握亞太區及大中華地區的市場潛力。而自 2017 年 6月 1 日，集團獲納入 MSCI 香港微型股指數成份股。更多詳情請流覽雅各臣科研製藥有限公司網站：http://www.jacobsonpharma.com/



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