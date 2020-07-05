Tuesday, 30 June 2020, 21:45 HKT/SGT Share: 趣活（QH.US）IPO：國內最大外賣配送運營商，攜4萬騎手衝刺上市

香港, 2020年6月30日 - (亞太商訊) - 3月19日，美國《時代週刊》封面發佈抗疫群像，美團外賣騎手高治曉作為唯一華人面孔登上封面。為了應對肆虐的疫情，人人居家隔離，餐館禁止堂食，停工停學，社會生活幾乎停擺，而一個個外賣騎手在街頭穿梭，連成一張即時物流配送網路，成為保障社會生活正常運轉的新基建之一。



資料顯示，疫情期間，美團平臺生活必需品配送單量增長400%；武漢封城的76天內，美團配送的騎手完成了396萬個訂單。這次疫情讓社會和資本市場重新認識到即時物流配送網路的價值，推動著美團股價不斷創下新高。



隨著趣活遞表上市，這張即時物流配送網路從生活服務平臺的幕後走上台前，更加詳細地展示在投資者的聚光燈下。



6月30日，中國最大的勞動力運營解決方案平臺趣活（QH.US）向美國證券交易委員會遞交招股檔，即將在納斯達克掛牌上市。據悉，趣活的主承銷商為羅仕證券和華盛證券，計畫於招股7月1日-9日進行公開招股，擬發行270萬股，預計每股定價區間為9-11美元，並於7月10日上市。



01、中國最大的勞動力運營商



近幾年，本地生活服務市場蓬勃發展，湧現出了一批新需求和新業態，尤其是高效優質的勞動力需求。由於人口老齡化以及勞動力專業技能不足，加劇了勞動力供求不平衡，為勞動力運營解決方案企業創造了巨大的商機。



在這樣的背景下，2012年，趣活應運而生，並專注於外賣即時配送市場，為外賣平臺提供騎手配送服務。近三年以來，趣活加快業務發展的步伐，服務的場景越來越豐富。2018年，趣活開拓了滴滴、摩拜等客戶，將業務拓展至網約車、共用單車運營領域；2019年，趣活牽手安歆公寓，正式進軍家政服務領域。而在疫情爆發期間，為了適應居家隔離時線上購物需求，趣活將即時配送業務從外賣快速擴展到日用品配送市場。



如今，趣活已經發展為一家聚焦本機服務產業的多場景勞動力運營解決方案平臺。截至2019年12月31日，該公司已經在26個省份的73個城市設立分支機搆，月均活躍勞動力數逾40,800人，月均配送訂單約2,920萬。



根據弗若斯特沙利文報告，在2019年，按交付訂單數量和收入計算，趣活在中國外賣配送解決方案市場均排名第一。而且無論從交付訂單數量還是收入上，趣活的市場份額都超過了後四位市場參與者總和，處於勞動力運營解決方案市場的絕對領導地位。



高效、龐大的即時服務網路的背後，是基於趣活為解決消費服務市場管理複雜度而定制開發的精益化運營管理平臺——Quhuo+。根據招股書介紹，Quhuo＋是趣活自主研發的技術平臺，覆蓋從勞動力招募、勞動力培訓到人力資源管理以及商圈模組化管理等功能。正是基於Quhuo＋平臺，趣活可以快速建立起一個規模化、標準化的勞動者團隊，不斷複製佈局新的服務場景，實現業務擴張。



02、經調整淨利轉正驗證商業模式



根據招股書披露，目前公司主要涉及的領域有4個：外賣即時配送、網約車司機管理、共用單車運維以及保潔家政，其中外賣配送是公司核心業務。



受益於國內生活服務市場迅速增長，2017-2019年，公司營業總收入從6.55億元人民幣（單位，下同）增至20.56億元，複合增長率達到77.19%，呈現快速增長趨勢。營收迅速提升的主要原因是：公司外賣配送方面的收入由2017年6.5億元增長至2019年的20.27億元，三年間迅速增長211%。



面對突如其來的疫情，2020一季度，趣活收入從去年同期的3.487億元增長到3.926億元，同比增長12.6%，實現了逆勢增長，反映出公司業績增長韌性。



在毛利率方面，招股書披露，在2017年、2018年、2019年會計期間，公司的毛利率分別為2860萬元、1.166億元、1.623億元，對應的毛利率分別為4.4%、7.9%、7.9%，保持穩步提升。公司運營效率提升與規模效應逐漸顯現。



在盈利方面，在2017、2018和2019年，趣活分別虧損了1397萬元、4430萬元和1345萬元，虧損明顯收窄的。值得一提的是，公司2017-2019年扣除股權激勵後的經調整淨利潤已經實現扭虧為盈，分別為虧損1067萬元，盈利4533萬元以及盈利5135萬元，經調整淨利潤已經實現扭虧為盈；再剔除所得稅的影響，趣活的調整後稅前利潤從2017的虧損1100萬元到2018年盈利4900萬元，再到2019年盈利7300萬元，持續飆升的利潤成為公司商業模式可行性的有力證明。



在趣活的管理層看來，趣活為客戶提供勞動力服務，需要承擔外賣員等用人成本。但是由於Quhuo+平臺的可複製性，趣活能通過提升效率、擴大規模、增加場景等方式，有效削減單位用人成本、系統開發成本以及管理成本，具備顯著的規模效應。未來隨著服務場景增加以及用人規模擴大，公司能持續創造商業價值。



一方面，依託於Quhuo+平臺，趣活的靈活用工解決方案，可以顯著提升勞動力效率，節約了用人成本。招股書披露，2019年，趣活能夠為外賣配送客戶節約40％的配送成本。另一方面，趣活擁有多元的服務場景優勢，能發揮協同效應，充分創造價值。比如用餐高峰期騎手可以送外賣，閒時可以順便去管理一下共用單車。從近年來毛利率改善，調整淨利潤扭虧為盈看，趣活商業邏輯正不斷得到驗證，帶給市場更多想像空間。



03、新基建浪潮的市場邏輯



根據弗若斯特沙利文報告，中國按需消費服務市場的交易總額從2015年的12,964億元增至2019年的46,414億元，複合年增長率為37.6％，預計到2024年將達到94,822億元，從2019年到2024年的複合年增長率為15.4％。



目前，在這個近十萬億市場中，外賣配送勞動力市場仍較為分散。趣活的外賣即時配送服務，在2018年及2019年的訂單份額及營收分別佔據國內市場份額的3.6%和4.0%以及3.8%和4.1%，滲透率較低，仍有很大的提升空間。



實際上，業內已經形成一個共識：即時配送服務勞動力市場將進入集中度不斷提升階段。而擁有成熟運營平臺以及出色管理水準的企業能形成明顯的競爭優勢。比如勞動力運營商要能為客戶提供從招人、培訓到上崗配送的人力管理、還要能提供商圈資產的可視資料化資訊等一整套的解決方案，才能形成差異化的競爭優勢。作為國內最大外賣配送運營商，隨著趣活衝擊上市，其競爭優勢將更加突顯。



當前，近十萬億規模的本地生活領域已經成為互聯網巨頭的必爭之地。美團作為本地生活巨頭，即使一季度業績虧損，仍受到市場熱烈追捧。有市場人士指出，資本市場更看重美團未來的發展潛力，其即時配送網路已經成為不可或缺的新基建之一。



從某種角度看，作為外賣配送第一股，趣活可以說是本地生活的即時配送網路新基建，具有顯著的商業價值。實際上，趣活未上市前就受到了互聯網資本的追捧。招股書顯示，趣活在上市前的股東結構中，除了公司創始人兼董事長虞陽、兩位聯合創始人楊樹軼和巴朕共持股30.39%，百度以及軟銀中國也戰略投資了趣活，分別持股12.24%和11.67%。不可忽視的一點是，像趣活這樣的勞動力運營企業，為社會提供了再就業的機會，發揮了就業穩定器的作用，創造了巨大的社會價值。



後疫情時代，消費者的線上消費習慣進一步被培育。與此同時，本機服務的消費品類和服務場景更加豐富多樣，讓市場充滿期待。



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June 30, 2020, 21:45 HKT/SGT

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