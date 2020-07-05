Tuesday, 30 June 2020, 15:47 HKT/SGT Share: 新股鳳祥股份反應熱烈 市傳首日國際配售已獲足額認購

香港, 2020年6月30日 - (亞太商訊) - 近期新股市場持續暢旺，十多間新股同期招股，其中作為中國領先的全面一體化白羽雞生產商及出口商之一的鳳祥股份 (9977)，海內外業務前景廣闊，倍受關注。



鳳祥股份發行3.55億股，招股價3.33元至5.1元，集資額介乎11.82億至18.1億元。每手1,000股，入場費5151.39元， 該股將於7月7日中午截止認購，股份預計7月16日掛牌。保薦人為西證（香港）融資有限公司。



根據接近承銷團消息透露，鳳祥股份昨日首日國際路演已獲得熱烈的反應，已獲足額認購，而之前所見的錨定投資者更均以落單，當中包括知名基金及大型國企。



根據弗若斯特沙利文報告，就2019年商品肉雞的產量而言，鳳祥股份是中國第二大全面一體化白羽肉雞生產商。就2019年出口收入及出口量而言，亦是中國最大的全面一體化白羽雞肉出口商。



鳳祥股份經營從飼料生產、肉雞養殖、屠宰、加工到生雞肉制品及深加工雞肉制品出售的完整價值鏈。集團主要用白羽肉雞生產雞肉製品，亦生產及推銷各種深加工雞肉製品。集團的主要產品包括(1)雞肉製品，主要包括生雞肉製品及深加工雞肉製品；及(2)雞苗。憑藉多年的行業經驗及先進的經營專業技術，集團已實現大規模及高效率生產。高標準的產品質量及安全控制使集團處於雞肉行業前沿，並幫助集團與主要業務客戶建立穩固的客戶關係。



憑藉向大型業務客戶多年供應肉雞製品的經驗，集團已在白羽肉雞市場建立品牌聲譽以及高標準品質與安全控制能力，這有利於集團擴張B2C業務模式下的市場份額。集團採用一體化從農場到餐桌模式，控制家禽生命周期的每個階段，從而有效管理從肉雞養殖到雞肉制品分銷及銷售整個流程的質量合成本。縱向一體化業務模式進一步增強了集團在適應不斷變化的行業趨勢和客戶偏好的同時維持平衡而穩定產量的能力。集團處於雞肉出口市場的領先地位，雞肉制品主要出口到日本、歐洲聯盟、馬來西亞、韓國、蒙古以及新加坡。



是次集資將用於白羽肉雞的飼養及生產能力擴張，償還現有借款，定向銷售及營銷活動現有B2C深加工雞肉製品銷售渠道（線上及線下）進行品牌開發及滲透，以及用於增強研發能力。







June 30, 2020, 15:47 HKT/SGT

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