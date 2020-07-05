Tuesday, 30 June 2020, 14:39 HKT/SGT Share: 河南最大（按人次計）課後教育提供商 大山教育踏入招股期

香港, 2020年6月30日 - (亞太商訊) - 據經濟日報報道，中國人十分重視子女的教育，無論是古時候的「孟母三遷」，還是今時今日的天價學區房，家庭為子女教育所付出的巨大代價側面反映出家庭對於子女教育的重視。近年來，中國中小學課後教育服務行業蓬勃發展。據資料顯示，中國中小學課後教育服務市場收入由2014年人民幣2,781億元增至2019年人民幣4,626億元，複合年增長率為10.7%。未來，隨著中國教育資源需求的不斷增長及收入水平的持續提高，預計中小學課後教育服務市場的收入將由2019年人民幣4,626億元持續增長至2024年人民幣6,520億元，複合年增長率為7.1%。



河南領先的中小學課後教學服務提供商——大山教育控股有限公司（9986.HK）（以下簡稱「大山教育」或「公司」）在行業前景廣闊的情況下，開啟來港上市計劃，目前已進入招股期，同人融資有限公司為其獨家保薦人。大山教育的招股價介乎於1.25港元至1.75港元，按中位價1.50港元計算，集資額大約為2.52億港元。



成長為河南課後教育領先品牌 市場需求持續增長

2019年，河南省一本大學錄取率為12.5%，在28個省份中排名第26位。河南教育資源競爭激烈，考生考上一所一本院校的難度較大。為此，河南省有越來越多的學生有意願參加中小學課後輔導課程。2014年至2019年，河南省中小學課後教育服務市場增長迅速，市場收入由2014年的人民幣196億元增至2019年的人民幣364億元，複合年增長率為13.2%。



大山教育搭乘市場快速增長的順風車，踏實發展。按2019年報讀人次計算，大山教育在河南中小學課後教學服務提供商中排名第一；按2019年的收益計，大山教育排名第二。此外，大山教育在河南所有該類服務提供商中的市場份額約為2.5%，由於課後教育市場參與者眾多，該等市場份額相對較高。



儘管河南省中小學課後教育市場增長迅速，未來仍有很大的發展空間，這也為大山教育的進一步發展提供可能。大山教育開展業務的主要陣地為河南省會——鄭州，2019年鄭州合共162萬名中小學學生中，僅有48萬名中小學生參加課後教育，佔該市中小學學生總數的29.6%。而中國一線城市超過70%的中小學學生參加課後教育。由於鄭州已於2017年晉升成為國家中心城市，家庭可支配收入及參加中小學教育的學生人數不斷增加，預期鄭州參加課後教育服務之學生佔中小學學生報讀人次總數之比率將繼續增長。



強大研發能力 提供全套輔導服務、OMO課後教育服務

大山教育能夠成長為河南省課後教育領先品牌，與其強大的研發能力有密不可分的關係。大山教育的研發團隊有183名員工，其中約15.8%具備研究生學位資格，約64.5%具備3年或以上教學經驗。研發團隊負責在來自當地及國際知名的出版商刊發的學校教學大綱、其他教材、鄭州不同學校歷年試卷的數據庫的基礎上設計教材。大山教育的課程滿足小學至高中的學生，提供三門主科（即英語、語文及數學）及為高中學生提供物理及化學的輔導服務。



除了強大的教研能力，大山教育在OMO（Online Merge Offline）課後教育服務上亦走在行業前列。2020年的一場疫情，讓線上教育成為熱門，而大山教育早在前幾年就將傳統實體課堂與線上教育相結合，並於2018年獲得高新技術企業證書，是當時唯一獲得該證書的中小學課後教育服務供應商。



受疫情的影響，課後教育行業經過數月沉澱，市場將由倖存下來的主要參與者佔領。此外，據資料顯示，該行業市場有望於2020年6月或7月恢復2019年同期水平，這將有利於大山教育業務的進一步擴張。





June 30, 2020, 14:39 HKT/SGT

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