Tuesday, 30 June 2020, 14:01 HKT/SGT Share: 艾伯與中聯瑞宏戰略合作開展5G基礎設施建設

香港, 2020年6月30日 - (亞太商訊) - 近日，艾伯資訊（深圳）有限公司（簡稱“艾伯資訊”、系艾伯科技（2708.HK）下屬公司）與中聯瑞弘（成都）資產管理有限公司（簡稱 “中聯瑞弘”）簽署《5G基礎設施建設戰略合作協定》。據悉，中聯瑞弘成立於2018年，由四川省川瑞發展投資有限公司（四川省人民政府下屬企業）、雲南魅力山河旅遊文化管理有限公司（國家電力公司下屬企業）等共同出資設立，公司致力於打造新型城鎮化建設國有金融投資平台。







本次雙方戰略合作，艾伯資訊將運用艾伯系在5G小基站及室分系統的產品、技術優勢以及在AIOT（智能物聯網）領域的多年積累，並結合中聯瑞弘豐富的資源優勢。雙方初期將重點推進5G智慧杆塔（燈塔）建設項目落地，並進一步推進5G智慧社區/園區建設、5G智慧醫療建設等5G基礎設施建設項目落地。



據瞭解，智慧杆塔已經成為全球產業界投資與發力的方向，智慧杆塔是城市新型基礎設施，是建設智慧城市以及數字化轉型的必備設施。根據國際智慧城市研究中心的數據，2019年智慧杆塔市場規模已超過500億元，2020年智慧杆塔市場空間將達1176億元。據不完全統計，2020年已超過14個省市地區相繼發佈與智慧杆塔相關的政策或標準，有十幾個省市推出了具體的建設規劃。



艾伯將以與中聯瑞弘的戰略合作作為起點，發力市場規模千億級的5G智慧杆塔（燈塔）市場！並逐步深耕5G基礎設施建設。





June 30, 2020, 14:01 HKT/SGT

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