艾伯與中聯瑞宏戰略合作開展5G基礎設施建設

香港, 2020年6月30日 - (亞太商訊) - 近日,艾伯資訊(深圳)有限公司(簡稱“艾伯資訊”、系艾伯科技(2708.HK)下屬公司)與中聯瑞弘(成都)資產管理有限公司(簡稱 “中聯瑞弘”)簽署《5G基礎設施建設戰略合作協定》。據悉,中聯瑞弘成立於2018年,由四川省川瑞發展投資有限公司(四川省人民政府下屬企業)、雲南魅力山河旅遊文化管理有限公司(國家電力公司下屬企業)等共同出資設立,公司致力於打造新型城鎮化建設國有金融投資平台。







本次雙方戰略合作,艾伯資訊將運用艾伯系在5G小基站及室分系統的產品、技術優勢以及在AIOT(智能物聯網)領域的多年積累,並結合中聯瑞弘豐富的資源優勢。雙方初期將重點推進5G智慧杆塔(燈塔)建設項目落地,並進一步推進5G智慧社區/園區建設、5G智慧醫療建設等5G基礎設施建設項目落地。



據瞭解,智慧杆塔已經成為全球產業界投資與發力的方向,智慧杆塔是城市新型基礎設施,是建設智慧城市以及數字化轉型的必備設施。根據國際智慧城市研究中心的數據,2019年智慧杆塔市場規模已超過500億元,2020年智慧杆塔市場空間將達1176億元。據不完全統計,2020年已超過14個省市地區相繼發佈與智慧杆塔相關的政策或標準,有十幾個省市推出了具體的建設規劃。



艾伯將以與中聯瑞弘的戰略合作作為起點,發力市場規模千億級的5G智慧杆塔(燈塔)市場!並逐步深耕5G基礎設施建設。





