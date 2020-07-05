Tuesday, 30 June 2020, 09:31 HKT/SGT Share:

來源 新娛科控股有限公司 新娛科控股有限公司公佈於香港聯交所主板上市的詳情 全球發售100,000,000普通股，每股發售價介乎於1.63港元至1.87港元之間，

預計共集資所得款項淨額約99.8百萬港元



香港, 2020年6月30日 - (亞太商訊) - 新娛科控股有限公司（「新娛科控股」或「本公司」；與旗下子公司合稱為「集團」）最近公佈其擬於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）主板上市的詳情。



投資亮點

- 已發行廣泛的遊戲組合並與多家發行商成功建立合作夥伴關係

- 中國的主要綜合手機遊戲發行商及開發商

- 擁有遊戲開發能力與人才

- 具備豐富手機遊戲行業經驗的管理團隊



新娛科控股計劃發售100,000,000股，其中包括10,000,000股香港發售股份及90,000,000股國際發售股份（包括66,000,000股新股份及24,000,000股銷售股份），可予調整及視乎超額配股權而定，每股發售價介乎於1.63港元至1.87港元之間。香港公開發售於二零二零年六月三十日（星期二）上午九時開始，至二零二零年七月六日（星期一）中午十二時結束。配售結果將於二零二零年七月十四日（星期二）公佈。新娛科控股的股份擬於二零二零年七月十五日（星期三）在香港聯交所主板開始買賣，股份代號為6933.HK。



華高和昇財務顧問有限公司擔任是次上市的獨家保薦人。華金證券(國際)有限公司、中泰國際證券有限公司、中國通海證券有限公司為聯席全球協調人及聯席牽頭經辦人。華金證券(國際)有限公司、中泰國際證券有限公司、中國通海證券有限公司、交銀國際證券有限公司、國信證券（香港）融資有限公司、東吳證券國際經紀有限公司及東方證券（香港）有限公司為聯席賬簿管理人。



公司概覽



新娛科控股為一家位於中國的綜合遊戲發行商及開發商，專注於在中國市場發行手機遊戲。集團致力於利用多年來在營運中獲得的在手機遊戲行業的經驗及專業知識，連同對集團的發行合作夥伴及遊戲玩家的良好了解，為遊戲玩家帶來優質及互動遊戲體驗，以開發及發行高品質及精心定制的手機遊戲。



於截至2019年12月31日止三個財政年度(「往績記錄期間」)，集團作為聯合發行商已於第三方分銷渠道及集團自營平台發行超過320款第三方遊戲，並自集團於2015年開始開發手機遊戲以來至2020年6月21日，其已開發22款自研遊戲，主要為RPG及休閒遊戲。集團計劃分別於2021年及2022年每年推出五款自主開發遊戲。



業務模式



新娛科控股主要從事手機遊戲發行及定制軟件及手機遊戲的開發及銷售。新娛科控股的業務涵蓋了價值鏈的上游和中游，包括作為遊戲開發商、發行商、聯合發行商及分銷渠道。



作為遊戲開發商，集團主要專注開發RPG及休閒等遊戲類型，且自主開發的遊戲由集團銷售或發行；作為遊戲發行商，集團主要負責營銷、推廣、分銷及其他用戶相關服務；作為聯合發行商，利用集團的營銷能力及資源，集團亦與第三方發行商合作，聯合發行第三方遊戲，而這一部分業務於過去三年為集團產生大部分的收入。而作為分銷商，集團主要是就聯合發行的第三方遊戲，在自營平台上分銷遊戲。



財務摘要



集團於2017財政年度、2018財政年度及2019財政年度的總收益分別約為人民幣107.3百萬、人民幣151.2百萬及人民幣187.7百萬，複合年增長率為32.3%。於2017財政年度、2018財政年度及2019財政年度，集團的毛利分別為人民幣40.0百萬元、人民幣57.0百萬元及人民幣75.8百萬元，而毛利率分別為37.3%、37.7% 及40.4%。



於2017財政年度、2018財政年度及2019財政年度的溢利分別為人民幣31.5百萬元、人民幣39.4百萬元及人民幣50.5百萬元，複合年增長率為26.6%。淨利率分別為29.4%、26.1%及 26.9%。除去2018財政年度人民幣4.8百萬元及2019財政年度人民幣11.1百萬元上市費用，溢利達人民幣44.2百萬元及人民幣61.6百萬元，淨利率分別為29.2%及32.8%。



競爭優勢



集團相信以下競爭優勢能使集團自其競爭對手中脫穎而出:



首先，集團已發行多個不同種類的遊戲及與多家發行商成功建立合作關係。於往績記錄期間，集團的發行團隊已聯合發行逾320款各種類型的第三方手機遊戲，包括RPG、SLG、休閒類游戲及其他遊戲。



憑藉集團聯合發行具有廣泛遊戲類型的大量手機遊戲的多個不同種類的遊戲的商業實踐，集團可靈活選擇，並專注發行盈利能力相對較高的第三方遊戲，並可終止發行市場接受度未達到預期的遊戲，此舉可實現多元化及降低集團的風險，集團亦可從遊戲發行業務產生穩定的收益。集團已成功與120多家中國手機遊戲發行夥伴建立合作夥伴關係，其包括作為第三方遊戲的來源，為集團提供多種發行服務的第三方發行服務提供商。



此外，集團是中國的主要綜合手機遊戲發行商及開發商。集團致力於將資源投入我們的開發團隊，以開發集團的自主開發遊戲，自2015年以來，集團已開發22款手機遊戲。除作為聯合發行商就第三方發行商的第三方手機遊戲向其提供發行服務外，於往績記錄期間，集團亦已發行兩款自研遊戲，即《虛空風暴》及《公主遇險記》，並於2020年2月發行一款自主開發遊戲，即《醉計三國》。



再者，集團擁有遊戲開發能力與人才。集團甄別及鎖定潛在用戶、將活躍用戶轉換為付費用戶、以及快速響應行業變動及用戶行為模式方面的經驗及能力有助於促進集團的內部遊戲開發。於2020年6月21日,集團的研發團隊由62名員工組成，其中15名於手機遊戲行業有超過五年經驗。



更重要的是，集團擁有具備豐富手機遊戲行業經驗的管理團隊。作為在中國手機遊戲行業經營多年的發行商，集團管理團隊的大多數成員均具備豐富經驗。憑藉高級管理團隊的經驗，集團更能夠以玩家為本以及提高創新能力，以應對多變的玩家需求。在管理團隊的領導和遠見下，集團致力於進一步擴大其在中國手機遊戲行業的業務，並確保進一步的可持續增長。



新娛科控股董事會主席兼執行董事隋嘉恒先生總結道：「我們很高興能夠見證新娛科控股的發展跨越了一個新的里程碑。通過是次在香港聯交所主板上市，我們將踏足國際資本市場。這不僅能提升我們的資本及股東基礎，而且將為公司提供資金支持以進一步擴展業務，從而加強我們在業內的領導地位，强化競爭優勢，推動公司的長遠發展。」



「展望未來，我們將致力於進一步發展和鞏固我們在中國手機遊戲開發和發行行業中的地位。我們將通過擴大我們的遊戲開發能力和覆蓋範圍以及增加投放市場的自主開發遊戲的數量，努力捕捉中國快速發展的手機遊戲產業的機遇。此外，我們將通過擴展第三方遊戲產品組合來進一步增強我們的發行能力，並通過將業務重點放在手機遊戲的開發和發行方面，以來實現收入來源的多元化。」



資料摘要



發售詳情:



發售股份數目：100,000,000股股份（包括76,000,000股新股份及24,000,000股銷售股份）（視乎超額配股權而定）

香港公開發售股份數目：10,000,000股股份（可予調整）

國際公開發售股份數目：90,000,000股股份（包括66,000,000股新股份及24,000,000股銷售股份）（可予調整及視乎超額配股權而定）

每股發售價：介乎於1.63 港元至1.87港元之間

每手股份數量：2,000股

面值：每股0.0001美元

公開發售期：2020年6月30日（星期二）上午9時至7月6日（星期一）中午12時

公佈股份配售和發售結果 ：2020年7月14日（星期二）

預計上市日期：2020年7月15日（星期三）

股份代號：6933.HK



集資用途：



假設發售價為每股發售股份1.75港元（即指示性發售價範圍每股股份1.63港元至1.87港元的中位數），集團估計股份發售的所得款項淨額總額（經扣除集團就股份發售應支付的包銷費用及預計開支）約為99.8百萬港元。集團目前擬按以下方式動用股份發售所得款項淨額：



用途 / 佔所得款項淨額百分比 (%)

提升遊戲開發能力及擴展遊戲組合：約33.1%

加強發行能力：約46.1%

於建立一個綜合遊戲分銷平台：約13.7%

擴大集團的地理覆蓋範圍及建立國際用戶基礎：約7.1%



過往業績概要：



千人民幣 截至十二月三十一日止年度

2017財政年度 2018財政年度 2019財政年度

收益 107,267 151,214 187,710

毛利 40,000 57,015 75,813

毛利率 37.3% 37.7% 40.4%

年內溢利 31,454 39,391 50,500

純利率 29.4% 26.1% 26.9%

上市費用 - 4,810 11,145

扣除上市費用之溢利 31,454 44,201 61,645











June 30, 2020, 09:31 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, Enterprise IT, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

