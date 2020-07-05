Monday, 29 June 2020, 18:11 HKT/SGT Share:

來源 海吉亞醫療控股有限公司 海吉亞醫療於香港聯交所主板成功上市，進一步鞏固卓越市場領導地位

香港, 2020年6月29日 - (亞太商訊) - 中國最大的腫瘤醫療服務集團海吉亞醫療控股有限公司 (「海吉亞醫療」或「公司」，連同其附屬公司，統稱「集團」，股份代號：6078)，今天早上9時正於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）主板正式掛牌並開始交易。海吉亞醫療在首个交易日早开每股22.80港元，全天录得最高股价为每股27.70港元，涨幅达21.49%；收市报每股26.00港元，较招股价18.50港元升约40.54%；成交量约7,868万股，总成交约19.13亿港元，总市值达156亿港元。







海吉亞醫療控股有限公司董事會主席兼非執行董事方敏先生表示：「今天是公司發展歷程中的重要里程碑，於香港聯交所正式上市是對我們經營策略和理念的高度肯定，也為公司進一步加速發展積蓄了充足動力。同時，踏上國際資本舞台，將更有利於我們拓展多元化的融資渠道，增強海吉亞醫療的財務實力和提升品牌形象。我們非常榮幸能夠得到廣大投資者的支持與厚愛。一直以來，海吉亞醫療聚焦肿瘤业务，致力於讓醫療更溫暖，滿足中國腫瘤患者未被滿足的需求。展望未來，我們將擴大以腫瘤科為核心的醫院和放療中心網絡，以提高公司的業務規模和市場份額；升級旗下現有醫院，以提高服務能力及拓寬服務範圍；繼續提高旗下醫院的醫療服務質量，並進一步提升公司的品牌知名度；進一步完善腫瘤醫療服務產業鏈，以繼續擴大我們的領先優勢和進一步提高核心競爭力，為公司的股東及投資者帶來良好的回報。」



摩根士丹利亞洲有限公司及海通國際資本有限公司為聯席保薦人。摩根士丹利亞洲有限公司、海通國際證券有限公司及華泰金融控股(香港)有限公司為聯席全球協調人；摩根士丹利亞洲有限公司(僅就香港公開發售而言)、Morgan Stanley & Co . International plc(僅就國際發售而言) 、海通國際證券有限公司及華泰金融控股(香港)有限公司為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。



關於海吉亞醫療控股有限公司

海吉亞醫療控股有限公司(股份代號：6078) 作為以腫瘤科為核心的醫療集團，致力讓醫療更溫暖，滿足中國腫瘤患者未被滿足的需求。根據弗若斯特沙利文的資料，按2019年放療相關服務產生的收入、旗下醫院及合作夥伴的放療中心截至2019年12月31日所裝置的放療設備數目計，海吉亞醫療是中國最大的腫瘤醫療集團。自2009年展開業務以來，海吉亞醫療通過內生性增長、戰略收購及與醫院合作伙伴合作，建立覆蓋全國的以腫瘤科為核心的醫院及放療中心。







June 29, 2020, 18:11 HKT/SGT

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