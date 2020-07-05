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來源 天韵國際控股有限公司 天韵國際品牌價值首次突破15億元人民幣 憑藉出眾的品牌影響力 連續四年榮登中國品牌價值評價榜單

香港, 2020年6月29日 - (亞太商訊) - 中國領先的品牌加工水果產品銷售商及製造商天韵國際控股有限公司（「天韵國際」及其附屬公司統稱「集團」，股份代號 : 6836.HK）欣然宣佈，集團旗下全資附屬山東天同食品有限公司（「天同食品」）憑藉出眾的品牌影響力及產品質量，以品牌價值15.33億元連續四年入選中國品牌價值評價榜單，逐年提升的品牌價值印證市場對集團的高度肯定。



2020中國品牌價值評價資訊發佈近期於線上發佈



2020中國品牌價值評價資訊發佈近期於線上發佈，在參評條件要求較高的前提下，本次發佈品牌數量有564個，包括大部分行業的龍頭企業，品牌價值均值比去年增長了5.1%。是次中國品牌價值評價信息發佈，更成為當前對抗疫情、提振市場信心、引領品牌消費、打造更多享譽世界的中國品牌的重要活動。集團於今年再次入圍2020中國品牌價值榜，品牌價值較去年上升將近5億元人民幣，並首次越過15億元大關，顯示公司品牌的實力得到進一步提升，並獲得官方更高的肯定，充分反映集團自家品牌業務的巨大潛力，亦印證消費者對集團品牌的信賴。



集團管理層表示：「我們很榮幸能連續第四次榮登2020年中國品牌價值榜單，得到權威機構高度認可，充分體現集團於品牌方面工作的努力。隨著後疫情時代的到來，集團作為領先的國內水果加工行業企業，將繼續推動自家品牌業務的發展，努力提升品牌知名度和美譽度，開拓線上線下多元化的營銷渠道，擴闊收入來源，為消費者提供最天然、健康、安全、優質的產品，進一步提升集團的綜合核心競爭力。」



關於天韵國際控股有限公司 (股份代號﹕6836.HK)

天韵國際控股有限公司（「本公司」集團「統稱（及其附屬公司）」主要從事 (i) 生產及銷售包裝於金屬罐、塑料杯，玻璃瓶及鋁箔袋的加工水果產品及 (ii) 新鮮水果買賣。加工水果產品以自家品牌「繽果時代」、「果小懶」和「天同時代」及原廠委託製造代工方式出售。



集團致力於爲客戶提供健康安全的產品，作爲國內外資質認證最爲齊全的食品企業之一，時刻緊貼嚴格的國際生產標準，並就生產設施、質量監控及管理獲授BRC(A)、IFS 食品（高級）、FDA（FSMA）、HALAL、 SC、KOSHER、BSCI 及ISO22000 等認證，集團還通過多個英國及美國超市內部的食品生產標準審核。 同時，集團作爲中國「同綫、同標、同質」工程出口食品企業，供應國內市場和供應國際市場的產品達到相同的品質水準。自2016 年起，集團自家品牌的優質加工水果產品繼續獲得市場的高度認可， 並獲國家級機構頒授「中國罐頭產品品質證明標志」的榮譽及資格，成為中國加工水果行業內能夠在其產品貼上「零添加防腐劑」標誌的首家水果加工商。



集團在2017 年分別被國際知名財經雜誌《福布斯》評選為福布斯中國百強潛力上市公司及成為山東省臨沂市榮獲「2017 年度臨沂市市長質量獎」榮譽的綜合食品生產銷售企業。集團全新自有研發及生產的純水果休閒食品在2018 年也榮獲中國國家知識產權局頒發「發明專利證書」。 集團及其「繽果時代」自家品牌於2019年分別被國家機構評為中國罐藏食品領先企業及領先品牌。



欲瞭解更多集團詳情，請瀏覽集團網站 www.tianyuninternational.com 或 https://v.douyin.com/v2de9w/









June 29, 2020, 16:21 HKT/SGT

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