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Monday, 29 June 2020, 16:09 HKT/SGT
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《股林淘金－林家亨》醫藥板塊受捧，認購海普瑞（０９９８９）

香港, 2020年6月29日 - (亞太商訊)  - 據經濟通報道，《股林淘金》疫情令一眾醫藥板塊受資金追捧，股價表現大幅跑贏大市。近期上市的醫藥股都表現不俗，正在招股的海普瑞藥業（０９９８９）最新孖展錄得逾５０億元，公開超額認購逾１０倍，投資者不妨留意。

海普瑞藥業在全球擁有製藥領域、創新生物科技領域及ＣＤＭＯ領域的業務。在２０１８年按注射製劑的出口價值及出口量計，集團在中國製藥公司中排名第一，產品主要銷往歐盟市場。集團的領先藥物Ｉｎｈｉｘａ、Ｎｅｏｐａｒｉｎ和Ｐｒｏｌｏｎｇｉｎ是三種不同的依諾肝素鈉注射液品牌，已合共在３５個國家獲批並在１９個國家銷售。２０１９年實現１２﹒３億元收入，過去三年複合增速高達５１﹒７１％。

歐洲市場是全球最主要的肝素藥物消費市場，佔全球市場６０％左右的份額，依諾肝素鈉製劑在歐洲市場仍有巨大的增長空間。海普瑞在歐盟地區專門建立自有銷售團隊，銷售勢頭強勁。今次上市引入５家基金公司入股作基石投資者，合共認購約８﹒５２億港元，摩根士丹利和高盛為今次上市保薦人，如此陣容相信短期股價有不錯上升空間，投資者可以認購，止蝕價宜設於認購價之下的５％。



June 29, 2020, 16:09 HKT/SGT
話題 Press release summary

部門 金融, 业务, 制药及生物技术
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