《股林淘金－林家亨》醫藥板塊受捧，認購海普瑞（０９９８９）

Monday, 29 June 2020, 16:09 HKT/SGT Share: 《股林淘金-林家亨》醫藥板塊受捧,認購海普瑞(09989)

香港, 2020年6月29日 - (亞太商訊) - 據經濟通報道,《股林淘金》疫情令一眾醫藥板塊受資金追捧,股價表現大幅跑贏大市。近期上市的醫藥股都表現不俗,正在招股的海普瑞藥業(09989)最新孖展錄得逾50億元,公開超額認購逾10倍,投資者不妨留意。



海普瑞藥業在全球擁有製藥領域、創新生物科技領域及CDMO領域的業務。在2018年按注射製劑的出口價值及出口量計,集團在中國製藥公司中排名第一,產品主要銷往歐盟市場。集團的領先藥物Inhixa、Neoparin和Prolongin是三種不同的依諾肝素鈉注射液品牌,已合共在35個國家獲批並在19個國家銷售。2019年實現12﹒3億元收入,過去三年複合增速高達51﹒71%。



歐洲市場是全球最主要的肝素藥物消費市場,佔全球市場60%左右的份額,依諾肝素鈉製劑在歐洲市場仍有巨大的增長空間。海普瑞在歐盟地區專門建立自有銷售團隊,銷售勢頭強勁。今次上市引入5家基金公司入股作基石投資者,合共認購約8﹒52億港元,摩根士丹利和高盛為今次上市保薦人,如此陣容相信短期股價有不錯上升空間,投資者可以認購,止蝕價宜設於認購價之下的5%。







June 29, 2020, 16:09 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, 业务, 制药及生物技术

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network