Monday, 29 June 2020, 16:03 HKT/SGT Share: 創新藥市場巨大 海普瑞可短炒與長揸

香港, 2020年6月29日 - (亞太商訊) - 據阿斯達克財經報道，中概股的接連回歸令港股市場變得火熱，市場打新的熱潮高漲。在疫情的催化作用下，港股生科板塊亦有較強表現。近日，深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司（下稱「海普瑞」或「集團」）成功在港交所掛牌上市。作為生科板塊的新貴，海普瑞受到廣大資金的追捧。



此次在港IPO，海普瑞海普瑞獲得5家基金公司入股作基石投資者，合共認購1.1億美元(約8.52億港元)新股。當中最注目的是海普瑞獲OrbiMedFunds認購5000萬美元(3.89億港元)股份，占發行新股之9.56%，OrbiMedFunds亦是最大的單一基石投資者。OrbiMed是一家專門投資醫療領域的基金，其此前投資多隻生科新股，獲利率均超過100%，可謂「戰無不勝」。



作為內地領先的制藥公司，海普瑞在全球擁有制藥、創新生物科技及CDMO領域的業務。海普瑞亦是國內為數不多的同時通過美國FDA和歐盟CEP認證的制藥企業之一。2020年6月12日，海普瑞的Inhixa品牌依諾肝素注射液已獲得批准在瑞士上市。6月22日，海普瑞海普瑞參股公司Resverlogix就Apabetalone關鍵性三期臨床方案獲得FDA批准。



根據弗若斯特沙利文的資料，按2019年全球銷售額計，海普瑞是中國最大及全球第三大「依諾肝素鈉注射液」生產商及銷售商，佔據6.5%的全球市場份額；2019年依諾肝素的全球使用量達到7.8億支，預計到2025年將達到10.7億支;在中國，依諾肝素2019年的使用量為5200萬支，預計至2025年將增至1.85億支，年複合增長率達23.6%。



目前海普瑞得依諾肝素製劑已在數十個國家和地區獲批上市銷售，其肝素全產業鏈業務正在為集團創造著穩定增長的現金流。在生科新股備受市場青睞及創新藥市場增長空間仍然巨大情況下，海普瑞無論是短炒還是長揸都適合。







June 29, 2020, 16:03 HKT/SGT

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