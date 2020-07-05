Monday, 29 June 2020, 15:53 HKT/SGT Share: 中國領先製藥公司赴港上市 基石投資陣容強大

香港, 2020年6月29日 - (亞太商訊) - 據信報報道，今年年初疫情爆發，醫藥行業開始爆發式增長，內陸藥企紛紛赴港上市，港股市場迎來投資風潮，其中，領先的中國製藥公司海普瑞藥業(09989.HK)最受歡迎。海普瑞藥業在全球擁有製藥領域、創新生物科技領域及CDMO領域的業務，在行業內處於領先地位。



全球市場廣闊 海普瑞市場份额提升迅速



海普瑞的使命是成為全球領先的創新引領型製藥企業，專注於高致死率疾病，業務覆蓋製藥領域、生物科技領域及CDMO領域。公司在全球擁有製藥領域、創新生物科技領域及CDMO領域的業務。2018年，按注射製劑的出口價值及出口量計，公司在中國製藥公司中排名第一，產品目前主要銷往歐盟市場。公司的主力藥品依諾肝素製劑在全球市占率已排名第三，歐盟的成功外，公司的市占率在中國亦排名第二，並計畫在近期進入美國市場。全球增長潛力巨大。



受資本市場寵愛 OrbiMed基石增勝算



海普瑞此次全球發售引入基石投資者，並訂立了相關基石投資協議，據此，基石投資者已同意在若干條件規限下按發售價認購以合共110.0百萬美元（約855.0百萬港元）可購買之一定數目的發售股份（「 基石配售」 ） 。



海普瑞總共獲得5家基金公司入股作基石投資者，當中最注目是獲OrbiMedFunds認購5,000萬美元(3.89億港元)股份，占發行新股之9.56%，亦是最大的單一基石投資者。OrbiMed是一家專門投資醫療領域的基金，近期在港上市的醫藥新股基石投資者中，經常見到OrbiMed的身影，此次海普瑞獲得OrbiMed入股加盟，後市發展潛力大。



產品多樣化業績穩增長 提振公司核心競爭力



海普瑞的領先藥物Inhixa、 Neoparin和Prolongin是三種不同的依諾肝素鈉注射液品牌，已合共在35個國家獲批並在19個國家銷售。公司亦已向其他14個國家的客戶供應依諾肝素鈉注射液，是唯一一家在歐盟累計銷售超過100百萬劑依諾肝素鈉注射液的中國製藥公司。依諾肝素是治療靜脈血栓栓塞(VTE)和肺栓塞(PE)等多種適應症的「金標準」 抗凝血及抗血栓藥物，擁有巨大的市場需求和可觀的增長潛力。根據弗若斯特沙利文的資料， 2019年依諾肝素的全球使用量達到781.9百萬支╱瓶，預計到2025年將達到1,068.4百萬支╱瓶。在中國的使用量為52.0百萬支╱瓶，預計將以23.6%的年複合增長率增至2025年的185.5百萬支╱。



海普瑞的新藥研發亦極具爆發力。公司已建立豐富臨床管線，其中有3個在全球後期，覆蓋卵巢癌，II型糖尿病人的心血管風險，重症感染，每一個皆具有重磅藥物（blockbuster）潛力。



公司的生物大分子CDMO業務近年來亦發展迅速，除支持自身藥品研發外，對獨立協力廠商服務收入從2017年的人民幣324.3百萬元增加至2019年的人民幣786.4百萬元，2017至2019年複合增長率達55.6%，已成為中資擁有之第三大的生物CDMO運營商。



海普瑞的純利從2017年的人民幣240.9百萬元增加156.1%至2018年的人民幣617.0百萬元，並增加69.2%至2019年的人民幣1,043.9百萬元。



基於海普瑞團隊二十餘年的科技積累和行業經驗，公司在製藥和研發所取得的成功，將繼續不斷深化競爭優勢和強化全球一體化業務，業績持續穩增長，投資者可重點關注其後續發張。







June 29, 2020, 15:53 HKT/SGT

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