中國領先製藥公司赴港上市 基石投資陣容強大

香港, 2020年6月29日 - (亞太商訊) - 據信報報道,今年年初疫情爆發,醫藥行業開始爆發式增長,內陸藥企紛紛赴港上市,港股市場迎來投資風潮,其中,領先的中國製藥公司海普瑞藥業(09989.HK)最受歡迎。海普瑞藥業在全球擁有製藥領域、創新生物科技領域及CDMO領域的業務,在行業內處於領先地位。



全球市場廣闊 海普瑞市場份额提升迅速



海普瑞的使命是成為全球領先的創新引領型製藥企業,專注於高致死率疾病,業務覆蓋製藥領域、生物科技領域及CDMO領域。公司在全球擁有製藥領域、創新生物科技領域及CDMO領域的業務。2018年,按注射製劑的出口價值及出口量計,公司在中國製藥公司中排名第一,產品目前主要銷往歐盟市場。公司的主力藥品依諾肝素製劑在全球市占率已排名第三,歐盟的成功外,公司的市占率在中國亦排名第二,並計畫在近期進入美國市場。全球增長潛力巨大。



受資本市場寵愛 OrbiMed基石增勝算



海普瑞此次全球發售引入基石投資者,並訂立了相關基石投資協議,據此,基石投資者已同意在若干條件規限下按發售價認購以合共110.0百萬美元(約855.0百萬港元)可購買之一定數目的發售股份(「 基石配售」 ) 。



海普瑞總共獲得5家基金公司入股作基石投資者,當中最注目是獲OrbiMedFunds認購5,000萬美元(3.89億港元)股份,占發行新股之9.56%,亦是最大的單一基石投資者。OrbiMed是一家專門投資醫療領域的基金,近期在港上市的醫藥新股基石投資者中,經常見到OrbiMed的身影,此次海普瑞獲得OrbiMed入股加盟,後市發展潛力大。



產品多樣化業績穩增長 提振公司核心競爭力



海普瑞的領先藥物Inhixa、 Neoparin和Prolongin是三種不同的依諾肝素鈉注射液品牌,已合共在35個國家獲批並在19個國家銷售。公司亦已向其他14個國家的客戶供應依諾肝素鈉注射液,是唯一一家在歐盟累計銷售超過100百萬劑依諾肝素鈉注射液的中國製藥公司。依諾肝素是治療靜脈血栓栓塞(VTE)和肺栓塞(PE)等多種適應症的「金標準」 抗凝血及抗血栓藥物,擁有巨大的市場需求和可觀的增長潛力。根據弗若斯特沙利文的資料, 2019年依諾肝素的全球使用量達到781.9百萬支╱瓶,預計到2025年將達到1,068.4百萬支╱瓶。在中國的使用量為52.0百萬支╱瓶,預計將以23.6%的年複合增長率增至2025年的185.5百萬支╱。



海普瑞的新藥研發亦極具爆發力。公司已建立豐富臨床管線,其中有3個在全球後期,覆蓋卵巢癌,II型糖尿病人的心血管風險,重症感染,每一個皆具有重磅藥物(blockbuster)潛力。



公司的生物大分子CDMO業務近年來亦發展迅速,除支持自身藥品研發外,對獨立協力廠商服務收入從2017年的人民幣324.3百萬元增加至2019年的人民幣786.4百萬元,2017至2019年複合增長率達55.6%,已成為中資擁有之第三大的生物CDMO運營商。



海普瑞的純利從2017年的人民幣240.9百萬元增加156.1%至2018年的人民幣617.0百萬元,並增加69.2%至2019年的人民幣1,043.9百萬元。



基於海普瑞團隊二十餘年的科技積累和行業經驗,公司在製藥和研發所取得的成功,將繼續不斷深化競爭優勢和強化全球一體化業務,業績持續穩增長,投資者可重點關注其後續發張。







