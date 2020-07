Monday, 29 June 2020, 15:16 HKT/SGT Share: 綜合實力雄厚背靠廣闊市場 宏力醫療踏入招股第三日

香港, 2020年6月29日 - (亞太商訊) - 據報道,2019年底,港股市場醫療板塊有新股掛牌,吸引了投資者的目光,醫療股嶄露頭角。進入2020年,一場突如其來的新冠疫情繼續催化醫療股,自此醫療股一路波動上升。港股市場醫療行業指數由去年最低點797.67漲至目前最高點1463.49,漲幅達到83.47%。值得一提的是,6月份的醫療行業指數漲幅在過去半年中最大,截至6月24日,漲幅為17.54%。



醫療板塊在股市上表現搶眼之際,宏力醫療管理集團有限公司(以下簡稱「宏力醫療」)(9906.HK)開啟來港上市計劃,目前已經進入招股第三日,交銀國際為其獨家保薦人。是次招股,宏力醫療每股最高發售價為2.30港元,集資額約為3.45億港元。宏力醫療經營的河南宏力醫院是中國領先的綜合性民營營利性醫院,據報告顯示,就2019年的門診人次、住院人次以及截至2019年12月31日的運營床位數而言,河南宏力醫院為華中地區最大的綜合性民營營利性醫院。投資者可密切關注。



背靠縣域醫療服務廣闊市場 快速成長為行業領先品牌

宏力醫療經營的河南宏力醫院成立於2006年,從經營之初就確立了縣域醫療服務品牌的戰略定位,是中國少數專注於縣域醫療服務市場的綜合性民營醫院之一。大多數人會認為綜合性大醫院應該開在地級市,宏力醫療劍走偏鋒,正是看中了中國縣域醫療服務的廣闊市場。



據資料顯示,縣域醫院的主要客戶基礎主要為農村及縣域患者。農村地區人口佔中國總人口約40%,而農村的醫療服務需求增加為宏力醫院帶來商機。內地政府整合新農合醫保及城鎮居民醫保,增加資金投入並且增大保險覆蓋範圍,進一步帶動縣級醫療服務市場增長。內地政府更頒布出台有利政策,鼓勵以及推動縣級醫院發展。國務院於近年頒佈了兩項相關政策,政策表明內地政府有意建立分級診療制度,讓縣級醫院負責提供常見病和慢性病治療。



在行業環境和前景良好的情況下,具有先行優勢的河南宏力醫院在過去14年來踏實經營,成長為縣域綜合性民營醫院中的領先品牌。就截至2019年12月31日的運營床位數及2019年的住院人次及門診人次而言,河南宏力醫院在中國所有綜合性民營營利性醫院中排名第三、第五及第九,為華中地區最大的綜合性民營營利性醫院。



醫療服務經驗豐富、設備先進 打造雄厚綜合實力

作為一家綜合性民營醫院,河南宏力醫院擁有30個臨床科室及13個醫技科室,近1,200名醫療專業人士,其中包括了299名豐富經驗的醫生。目前,河南宏力醫院的醫生平均擁有14年工作經驗,主任及副主任醫師更是平均擁有約28年工作經驗,實力強勁。



除了豐富的醫療服務經驗,河南宏力醫院同樣注重數字化發展,依託於先進的信息技術系統,進行數字化運營。目前,宏力醫院實施了36個醫療信息技術系統,例如醫院信息系統(HIS)和實驗室信息系統(LIS)。此外,河南宏力醫院是河南省少數最早採用數字醫療記錄保存系統的民營醫院之一。最具特色的是,河南宏力醫院是中國首家能夠提供空中救護服務的民營醫院,擁有一個空中救護服務專責團隊,能夠使患者盡快得到救治,避免遠距離以及交通不便等帶來的救護阻礙,提供專業貼心的救援服務。







