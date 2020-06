Sunday, 28 June 2020, 22:38 HKT/SGT Share: 永泰生物製藥有限公司全球發售

香港, 2020年6月28日 - (亞太商訊) - 永泰生物製藥有限公司(「永泰生物製藥」或「公司」;股份代號:6978.HK),今日宣佈其全球發售之股份(「全球發售」)於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)主板上市計劃。本新聞稿使用的術語與2020年6月29日公司招股說明書中定義的術語相同。



全球發售摘要

- 全球發售的發售股份數目:共100,000,000股(視乎超額配股權行使與否而定);其中包括國際發售股份數目90,000,000股(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)及香港發售股份數目10,000,000股(可予重新分配)。

- 發售價格:每股香港發售股份10.50港元至11.00港元,另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費(須於申請時按最高發售價繳足,可予退還)。

- 香港公開發售將於2020年6月29日(星期一)上午九時正開始至2020年7月3日(星期五)中午十二時正(網上白表eIPO申請於2020年7月3日(星期五)中午十一時三十分)結束。

- 預期股份於2020年7月10日(星期五)上午九時正於香港聯交所開始買賣。

- 股份代號:6978.HK。

- 公司股份將以每手1,000股為單位進行買賣。

- 建銀國際金融有限公司及國信證券(香港)融資有限公司為上市公司的聯席保薦人。建銀國際金融有限公司、國信證券(香港)融資有限公司及海通國際證券有限公司為全球發售的聯席全球協調人。



全球發售的發售股份數目共100,000,000股(視乎超額配股權行使與否而定)。公司按發售價初步提呈10,000,000股股份以供香港公眾認購(可予重新分配),佔根據全球發售初步可供認購股份總數約10%。國際發售包括初步提呈發售的90,000,000股發售股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定),相當於初步可供認購的發售股份總數90%。指示性發售價範圍為每股10.50港元 – 11.00港元。



香港公開發售將於2020年6月29日(星期一)上午九時正開始至2020年7月3日(星期五)中午十二時正(網上白表eIPO申請於2020年7月3日(星期五)中午十一時三十分)結束。永泰生物製藥預期於2020年7月10日(星期五)上午九時正在香港聯交所主板開始買賣。公司的股份將以每手買賣單位1,000股股份買賣,股份代號為6978.HK。



就全球發售而言,預期公司向國際包銷商授出超額配股權,可由聯席保薦人(為其本身及代表國際包銷商)於上市日期起直至遞交香港公開發售申請截止日期後30日期間内的任何時間及不時行使,以要求公司按發行價發行總計最多15,000,000股額外股份(佔根據全球發售初步可供認購發售股份總數15%)以補足國際發售的超額分配(如有)。



經扣除公司就全球發售應付的包銷費用、佣金及估計開支,假設超額配股權並無獲行使及假設發售價為每股10.75港元(即公司于2020年6月29日发出的招股书(「招股章程」中所述指示性發售價的中位數),公司將收取所得款項淨額約1,000.2百萬港元。公司擬將本次發行的所得款項淨額用於以下用途:

1) 約34.2%的所得款項淨額或341.9百萬港元用於投資EAL®正在進行的臨床試驗及商業化;

2) 約18.9%的所得款項淨額或188.8百萬港元用於擴大EAL®的臨床適應症(不包括肝癌),包括研發開支以及就EAL®持續技術創新設立新研發中心的建設成本;

3) 約33.2%的所得款項淨額或332.1百萬港元用於投資CAR-T-19及TCR-T系列在研產品的臨床試驗,主要包括研發開支;

4) 約8.7%的所得款項淨額或87.4百萬港元用於投資公司產品管線中其他在研產品的開發,包括研發開支及新研發中心的建設成本;

5) 約5.0%的所得款項淨額或50.0百萬港元用作營運資金及其他一般企業用途。



有四名基石投資者,包括:(i)Poly Platinum Enterprises Limited為大灣區共同家園發展基金有限合夥的全資控制附屬公司;(ii)天士力(香港)醫藥投資有限公司為上海證券交易所上市公司天士力醫藥集團股份有限公司(股份代號:600535)的全資附屬公司;(iii)中國聯塑集團控股有限公司為一家大型領先工業公司及香港聯交所上市公司(股份代號:2128);及(iv)一位專業投資者。基石投資者已同意認購可供認購的發售股份,總金額約40.0百萬美元。假設發售價為10.75港元(即指示性發售價範圍的中位數),基石配售下認購的發售股份總數將佔全球發售項下的發售股份約28.76%(假設超額配股權未獲行使,且並無計及因根據購股權計劃行使購股權而將予發行的任何股份)。



建銀國際金融有限公司及國信證券(香港)融資有限公司為上市公司的聯席保薦人。建銀國際金融有限公司、國信證券(香港)融資有限公司及海通國際證券有限公司為全球發售的聯席全球協調人。



關於永泰生物製藥有限公司

永泰生物製藥有限公司(以下簡稱「永泰生物製藥」或「公司」)是中國一家領先的細胞免疫治療生物醫藥公司,逾13年來專注於T細胞免疫治療的研發和商業化。根據弗若斯特沙利文報告,公司的核心在研產品EAL®是中國首款獲准進入II期臨床試驗的細胞免疫治療產品,也是於最後實際可行日期唯一獲准進入實體瘤治療II期臨床試驗的細胞免疫治療產品。



重要聲明:

1.本新聞稿僅供參考,並不構成或包括向任何人提議或邀請收購、購買或認購永泰生物製藥有限公司之證券,亦無意構成所出售的證券之推薦,或者任何收購、購買或認購證券之邀請或要約。潛在投資者決定是否購買永泰生物製藥有限公司股票前,應參閱招股章程以獲得有關永泰生物製藥有限公司及建議發售的各項詳情。任何涉及本新聞稿所述的股票的認購申請應僅依據永泰生物製藥有限公司於2020年6月29日發佈的招股章程及申請表格。



2.任何人在未填妥永泰生物製藥有限公司發出的申請表格,或未完成就永泰生物製藥有限公司招股章程所規定的申請手續,不得認購永泰生物製藥有限公司的股份,且該等申請將不予考慮。





