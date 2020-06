Friday, 26 June 2020, 22:07 HKT/SGT Share:

來源 亞洲先鋒娛樂控股有限公司 亞洲先鋒娛樂控股有限公司自願公告開展新業務活動

香港, 2020年6月26日 - (亞太商訊) - 本公告乃亞洲先鋒娛樂控股有限公司(「本公司」,連同其附屬公司稱為「本集團」)自願作出。本公告旨在將本集團最新業務發展之資料告知本公司股東(「股東」)及潛在投資者。



本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此知會股東及潛在投資者,本集團擬開展體 育及相關體育娛樂業務,包括透過本公司於澳門註冊成立的全資附屬公司亞洲先鋒體育娛樂有限公司贊助及推廣澳門的體育賽事及經營體育娛樂場所(「 新業務」)。



本集團是澳門及亞洲其他地區的陸上娛樂場電子博彩設備(「電子博彩設備」)的整體解決方案提供商。本集團的現有業務包括:(i)向陸上娛樂場進行技術性銷售和電子博彩設備分銷;(ii)電子博彩設備維修和零件銷售;(iii)向娛樂場遊戲供應商市場的電子博彩設備產品供應商或製造商提供顧問服務;(iv)銷售翻新的電子遊戲機;及(v)電子博彩設備的租賃銷售。為多元化其收入來源並為股東帶來更高的回報,本集團一直積極探索新的商機。考慮到澳門大眾的健康意識及對體育賽事的需求不斷增長,董事認為,開展新業務將是本集團多元化其收入來源的良機, 並可能提升本集團的財務績效。因此,董事會認為開展新業務將符合本公司及股東的整體利益。



本集團將遵守香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)進行新業務,並根據GEM上市規則於適當時候作出進一步公告。



代表

亞洲先鋒娛樂控股有限公司

董事長及執行董事

許達仁



香港,二零二零年六月二十四日

於本公告日期,執行董事為許達仁先生( 董事長 )、 吳民豪先生( 行政總裁 )及陳子倫先生( 財務總監 );而獨立非執行董事為蔡國偉先生 、馬志成先生及何敬麟先生。



本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載,旨在提供有關本公司之資料;各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後,確認就彼等所深知及確信,本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備,亦無誤導或欺詐成分,且並無遺漏任何其他事項,足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。



本公告將由其刊發日期起計最少一連七日登載於GEM網站 www.hkgem.com 之「 最新上市公司公告 」網頁內。本公告亦將登載於本公司網站 www.apemacau.com。



June 26, 2020, 22:07 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network